Black Friday: Amazon-Schnäppchen online - danach kommt der Cyber Monday

Black Friday hat bereits am 28. November um 18 Uhr begonnen

Ab sofort sind die "echten" Black-Friday-Schnäppchen verfügbar

Es gibt Blitz- und Tagesangebote bei Amazon



Der Black Friday dauert 30 Stunden - bis Freitag, 23:59 Uhr

Cyber Monday Wochenende folgt vom 30. November (00:01 Uhr) bis 2. Dezember (23:59 Uhr)

Amazon Black Friday gestartet

Die Black Friday Woche bei Amazon erreicht heute mit dem Black Friday ihren Höhepunkt*. Völlig überraschend kam Amazons Ankündigung, den Start des Black Friday* auf den Donnerstag vorzuziehen: Bereits ab 18 Uhr gingen etliche weitere Angebote aus Bereichen wie Spielzeug, Küche und Haushalt sowie Amazon-eigene Geräte (Echo-Lautsprecher mit Alexa, fire tv stick, Tablets) bei Amazon online - mit bis zu 50 Prozent Rabatt*! Es dürfte sich erfahrungsgemäß um die besten Black-Friday-Schnäppchen handeln, schließlich ist der Black Friday selbst der erklärte Höhepunkt des Schnäppchen-Spektakels.

Schnäppchenjäger haben somit 30 Stunden Zeit für ausgedehntes Black-Friday-Shopping. Neben den Tagesangeboten wird es wieder jede Menge Blitzangebote geben - schnell sein lohnt sich also. Die Aktion endet heute (Freitag) um Mitternacht.

Tipp: Prime-Kunden kommen bei Amazon 30 Minuten früher an die Blitzangebote*. Oft sind diese schon vergriffen, bevor Nicht-Prime-Mitglieder zugreifen können. Wir empfehlen Ihnen, sich für die Dauer des Black-Fridays und des Cyber Monday Wochenendes ein kostenloses Amazon-Prime-Probeabo* zuzulegen. Damit können Sie Prime 30 Tage lang gratis testen - mit allen Vorteilen. Das Abo können Sie ganz einfach wieder kündigen, wenn Ihre Schnäppchen zuhause angekommen sind.

Amazon-Überraschung Nr. 2: Cyber Monday Wochenende startet am Samstag um 00:01 Uhr

Die zweite Amazon-Überraschung folgt auf den Fuß: Direkt an den Black Friday wird sich das brandneue Cyber Monday Wochenende anschließen. Dieses startet am 30. November um 00:01 Uhr und endet am 2. Dezember.

Der Cyber Monday selbst ist nicht neu, er feiert dieses Jahr seinen neunten Geburtstag auf Amazon.de. Bislang war der Ablauf des Schnäppchen-Spektakels aber anders strukturiert. Bisher feierte Amazon die "Cyber Monday Week", in die der Black Friday und, als Abschluss und Höhepunkt, der Cyber Monday fielen. Die "Cyber Monday Week" jedoch hat Amazon in diesem Jahr überraschend gestrichen - stattdessen gab es die "Black Friday Woche" mit dem Black Friday als Höhepunkt*. Unklar war, was aus dem Cyber Monay werden sollte: Würde Amazon den erfolgreichsten weltweiten Schnäppchentag in der Geschichte des Unternehmens einfach ausfallen lassen?

Cyber Monday mit Highlight-Angeboten aus allen Kategorien

Natürlich nicht: Wie Amazon heute bekannt gab, wird es direkt im Anschluss an den Black Friday ein komplettes Cyber Monday Wochenende geben. Amazon schreibt: "Kunden, die bislang noch nicht fündig geworden sind oder ihre Weihnachtsvorbereitungen ausdehnen wollen, bietet das Amazon Cyber Monday Wochenende eine weitere Möglichkeit, ihre Lieblingsprodukte zu besonders günstigen Preisen einzukaufen." Ab Samstag, den 30. November um 0:01 Uhr, können Kunden sich auf weitere Highlight-Angebote aus allen Kategorien freuen. Beispielsweise gibt es bis zu 25 Prozent Rabatt auf Amazon Basics, Babyprodukte oder Artikel des täglichen Bedarfs.

Wie am Black Friday, wird es auch am Cyber Monday Wochenende jede Menge Blitzangebote und Tagesangebote* geben. Der Cyber Monday selbst fällt auf den 2. Dezember. Die diesjährige Schnäppchenjagd endet dann endgültig am Montag um 23:59 Uhr.

Empfehlungen zum Black Friday und zum Cyber Monday Wochenende

Was ist der Black Friday?

Der Black Friday und der Cyber Monday bilden in den USA und Europa die größte Schnäppchenaktion des Jahres und läuten traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving. Das feiert man in den USA am 4. Donnerstag im November.