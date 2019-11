Black Friday 2019 Teufel: Wahnsinns-Sound zum Tiefpreis - Lautsprecher & Co.

Der Bestseller im Black Friday Angebot

Die Anker Sound Core 2 Bluetooth Box ist eine der beliebtesten Lautsprecher zum kleinen Preis. Über 3.500 Bewertungen machen die Box zum Bestseller der tragbaren Bluetooth-Lautsprecher bei Amazon.

Anker SoundCore 2 Bluetooth Box im Angebot

Lautsprecher für die Hosentasche

Wer wirklich einen Lautsprecher sucht, den man überall mitnehmen kann, findet auch zum Black-Friday Mini Lautsprecher. Die kleinen Boxen kombinieren geringes Gewicht und möglichst kleines Packmaß mit gutem Klang.

Mini-Bluetooth-Box für 16,99€

Stiftung Warentest Sieger: B&O Beoplay P6

Regelmäßig testet Stiftung Warentest mehrere Bluetooth Boxen auf Akku, Ausstattung und Klang. Dieses Jahr zeigte sich, dass es gute Bluetooth Boxen in allen möglichen Preisklassen gibt. Die beste jedoch, und die einzige Box mit sehr gutem Klang ist die Beoplay P6 von Bang&Olufsen. Allerdings ist sie auch die teuerste der getesteten Lautsprecher.

Der Testsieger Beoplay P6 bei Amazon

PC-Lautsprecher im Schnäppchen

Auch wer viel am PC arbeitet und gerne Musik hört wird bei den Black-Friday Angeboten fündig. Die Soundbars für den Schreibtisch zeichnen sich dabei besonders durch ihr Design und den guten Klang aus.

PC-Soundbar für unter 20 Euro

Weitere Top-Angebote zum Black Friday finden Sie in unserem Angebots-Ticker: