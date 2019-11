Black Friday 2019: Früher an Blitzangebote kommen mit dem Amazon-Prime-Trick

Sie wollen unter den Ersten sein, die die Amazon-Blitzangebote beim Black Friday 2019 bestellen können? Dann brauchen Sie ein Amazon-Prime-Abonnement*. Denn Prime-Mitglieder dürfen bei Amazons Schnäppchenaktionen 30 Minuten früher zuschlagen als der Rest der Kunden. Leute ohne Amazon Prime verpassen dadurch mitunter die besten Angebote. Aber es gibt einen kleinen Trick, der dieses System aushebelt.

Amazon Prime 30 Taget lang kostenlos testen

Sie können Amazon Prime einen Monat lang kostenlos testen. Dieses Probe-Abo ist völlig unverbindlich, und vor Ablauf der Frist können Sie jederzeit ganz einfach kündigen. So kommen Sie eine halbe Stunde früher an die Blitzangebote und profitieren von allen Vorteilen eines Prime-Abos.

Amazon Prime: Abo im Überblick

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien mit Prime Video

Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit Millionen Songs - online und offline

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostet 69 Euro im Jahr (nach Ablauf des kostenlosen Probemonats) - das entspricht rund 5,70 Euro pro Monat

Tipp für Studenten, Auszubildende und Lehrlinge

Sie erhalten Amazon Prime ein Jahr lang kostenlos* . Nach den ersten 12 Monaten erhalten Sie eine 50 Prozent vergünstigte Prime-Mitgliedschaft. Jederzeit kündbar.

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

Natürlich spekuliert Amazon darauf, dass Kunden diesen "Trick" anwenden, anschließend vergessen zu kündigen oder aber von den Vorteilen so überzeugt sind, dass sie gar nicht mehr kündigen wollen. Unser Tipp: Holen Sie sich das kostenlose Probe-Abo ruhig*, wenn Sie scharf auf die Blitzangebote sind. Sofern Sie kein Interesse an den Leistungen von Amazon Prime haben, müssen Sie lediglich daran denken, das Probe-Abo nach Lieferung Ihrer Schnäppchen (und vor Ablauf des Probemonats!) wieder zu kündigen. Stellen Sie sich einen Termin im Kalender ein, dann klappt das auch.