Black Friday 2019: Die besten Schnäppchen bei Media Markt, IKEA, Lego, Teufel, Douglas & Co.

Black Friday 2019 - diesen Begriff verbinden viele mit dem Online-Versandhändler Amazon*. Der Internet-Riese ist in der Tat ein Vorreiter bei der Etablierung dieser Schnäppchenaktion in Deutschland. Doch daneben beteiligen sich zahllose weitere Händler bundesweit an dem einwöchigen Schnäppchen-Spektakel, zu dem sich die sogenannte Cyber Monday Week (inklusive Black Friday und Cyber Monday) entwickelt hat. Media Markt*, Saturn*, Douglas*, Teufel*, IKEA*, Lego*, expert* und Conrad* sind nur einige der Unternehmen, die hierzulande beim Black Friday und beim Cyber Monday dabei sind.

Der Black Friday 2019 fällt auf den 29. November 2019. Das bedeutet, dass der Cyber Monday 2019 erst am 2. Dezember stattfindet - das ist relativ spät. Aller Voraussicht nach wird die Cyber Monday Week 2019 somit am 25. November 2019 offiziell eröffnet. Folgt Amazon (und andere Händler) dem Beispiel von 2018, so wird es wieder einen einwöchigen "Countdown zur Cyber Monday Week" geben, der folgerichtig am 18. November starten sollte und die neue Schnäppchenschlacht eröffnet. Gefühlt will beim Black Friday jeder der Erste sein, daher ist es durchaus realistisch, bereits im Laufe der nächsten Woche mit ersten Countdown-Angeboten zu rechnen.

Black Friday und Cyber Monday 2019: Das sind die Highlights im deutschen Handel

Einige wichtige Händler und Unternehmen in Deutschland, die ihre Kunden rund um den Black Friday mit finalen Schnäppchen-Highlights locken wollen, stellen wir Ihnen im Folgenden vor. Tipp: Wenn Sie herausfinden wollen, ob Ihr Wunschartikel ein echtes Schnäppchen ist oder möglicherweise bei einem anderen Anbieter noch günstiger zu haben ist, empfehlen wir Ihnen die Preissuchmaschine Idealo.de*. Damit finden Sie auf Knopfdruck den günstigsten Preis, können einen Preis-Alarm für Ihr Wunschprodukt anlegen und sogar die langfristige Preisentwicklung verfolgen.

Amazon: Black Friday/Cyber-Monday-Woche

Für viele Nutzer sind die Begriffe Black Friday und Cyber Monday fest mit Amazon verbunden. Zum Black Friday 2019 haut der Online-Riese Zehntausende Blitzangebote im 5-Minuten-Takt sowie Tagesangebote* raus. Die Schnäppchen-Woche findet im Cyber Monday am 02.12.2019 ihren Abschluss. Black Friday 2019: Zur Schnäppchenaktion bei Amazon

Media Markt: Drei Tage lang Red Friday

Media Markt* feiert, in Anlehnung an die Farbgebung des Unternehmens, seit Jahren den "Red Friday". Der findet, genauso wie der Black Friday, am 29. November 2019 statt. Schon einige Tage zuvor geht es traditionell los mit jeder Menge "Aufwärmangebote". Offiziell dauert die Schnäppchen-Party drei Tage lang.

Media Markt hat sich, wohl in Anlehnung an Amazons bevorzugte Behandlung von Prime-Kunden bei Blitzangeboten, etwas Besonderes überlegt: Wer Mitglied im Media-Markt-Club wird, darf die Red-Friday-Angebote früher shoppen, im vergangenen Jahr sogar ganze zwei Stunden früher!

Red Friday: Zur Schnäppchenaktion bei Media Markt

Douglas: Beauty Friday

Beauty-Fans werden dieser Tage bei Douglas* fündig: 2018 gab es dort im Rahmen des "Beauty Friday" 20 Prozent auf alles mit der Douglas Beayty Card. Abwarten, was sich Douglas für den "Beauty Friday 2019" überlegt hat.

Zur Schnäppchenaktion bei Douglas

Samsung: Black Friday Smartphone Deals

Getreu dem Motto "Geteilte Freude ist doppelte Freude" gab es im vergangenen Jahr im Samsung Online-Store* zum Kauf eines Galaxy S9 oder S9+ ein zweites Gerät gratis dazu. Ein sensationelles Black-Friday-Schnäppchen! Mit Sicherheit wird sich Samsung auch 2019 einen starken Deal überlegen. Der Hersteller verspricht vollmundig: "Da müssen Sie dabei sein -

die Deals des Jahres stehen an!"

Black Friday bei Samsung: Zur Schnäppchenaktion

Nike: Unschlagbarer Freitag

"Das ist die wichtigste Woche. Frische Drops und Sonderangebote. Jeden Tag." So lautete Nikes* Motto zum vergangenen Black Friday. Sicher wird der Sportartikelhersteller auch 2019 starke Angebote am Start haben.

Zur Schnäppchenaktion bei Nike

Sky Ticket: Black Friday

Streamen Sie Serien und Filme mit Sky Ticket* bis Ende Dezember für nur 4,99 Euro. Ein starkes Angebot von Sky aus dem Jahr 2018, das 2019 in ähnlicher Form sicherlich wiederholt wird!

Zur Schnäppchenaktion bei Sky

Jack & Jones: Black Friday

Die Modekette Jack & Jones* bot zum Black Friday 2018 satte 25 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Das Motto: "Krasse Schnäppchen. Noch krassere Auswahl." Wir hoffen 2019 auf ein ähnlich gutes Angebot. Der Händler schreibt: "In unserem Black Friday Sale gibt es die trendigsten und schönsten T-Shirts, Jeans, Jacken, Mäntel, Schuhe und mehr zu supergünstigen Preisen."

Black Friday 2019: Zur Schnäppchenaktion bei Jack & Jones

AIDA: Black Friday

Lust auf eine Kreuzfahrt zum Schnäppchenpreis? 2018 gab es bei AIDA* zum Beispiel 7 Tage "Perlen am Mittelmeer" für 599 Euro pro Person - inklusive Flug. Kann AIDA das am Black Friday 2019 toppen?

Zur Schnäppchenaktion bei AIDA

FC Bayern Fan-Shop: Bayern Super Deals

Bayern-Fans aufgepasst: Im offiziellen FCB-Fan-Shop* gab es zum letzten Black Friday bis zu 50 Prozent Rabatt! Fans sollten sich die "Super Bayern Deals" auch 2019 nicht entgehen lassen.

Zur Schnäppchenaktion im FC Bayern Fan-Shop

Hunkemöller: Black Friday

So sexy kann Black Friday sein: 25 Prozent auf das gesamte Sortiment gab es 2018 bei Hunkemöller*! Dessous, Slips, Nachtwäsche zum Schnäppchenpreis. Hoffentlich wird der Black Friday 2019 genauso sexy.

Zur Schnäppchenaktion bei Hunkemöller

Baur: Black Weekend

Im Online-Shop von Baur* erhielten Kunden zum Black Weekend 2018 ganze 20 Prozent Rabatt auf Schuhe, Mode, Möbel und Textilien. Das geht bestimmt auch 2019!

Zu den Schnäppchen bei Baur

Telekom: Magenta Thursday

Die Telekom* macht ebenfalls mit beim großen Schnäppchen-Event, auch wenn hier nicht alles "Black" ist, sondern - wenig überraschend - magenta.

Zur Schnäppchenaktion der Telekom

Teufel: Black Deals

Audio-Legende Teufel war mit seinen Black Deals* im Jahr 2018 noch vor Amazon am Start. Ob auch zum Black Friday 2019 "XXL-Rabatte" in Höhe von bis zu 40 Prozent winken? Wir hoffen es sehr!

Zur Schnäppchenaktion bei Teufel

IKEA: Black Freudays

Möbelriese IKEA* hat 2018 die "Black Freudays" ausgerufen. Immer wieder gab es "Freudays" mit speziellen Rabatten. Um in den Genuss der Preisnachlässe auf Hemnes, Malm & Co. zu kommen, musste man IKEA-Family-Mitglied sein. So würden wir uns das auch für den Black Friday 2019 wünschen.

Black Freudays: Zu den Schnäppchen bei IKEA

Lego: Black Friday

Lego-Freunde dürfen sich freuen, denn beim Lego-Black-Friday 2018* gab es nicht nur 20 Prozent auf ausgewählte Artikel, sondern auch wechselnde Tagesangebote. Starke Lego-Rabatte* wünschen wir uns auch für den Black Friday 2019.

Zur Schnäppchenaktion bei Lego

expert: Black Week

Bei expert* feierte man traditionell die "Black Week". Im Angebot fand sich 2018 hochwertige Technik zum Tiefpreis - Fernseher, Notebooks, Kaffeevollautomaten, Küchengeräte & Co. Auch zum Black Friday 2019 ist expert mit Sicherheit wieder mit starken Angeboten am Start.

Zur Schnäppchenaktion bei expert

Saturn: Black Week Kaufrausch

Auch Saturn* feiert die Schnäppchen-Sause mit, wenn auch nicht so enthuiastisch wie sein rotes Pendant Media Markt. Im Online-Shop findet der Black Week Kaufrausch* statt - jede Menge Angebote und Gratis-Lieferung inklusive.

Zur Schnäppchenaktion bei Saturn

Zum Video "Black Friday Spartipps - So ergattern Sie die wirklichen Schnäppchen"

Black Friday und Cyber Monday: Ein zweischneidiges Schwert für Händler

Für die Unternehmen ist der Schnäppchen-Wahnsinn ein zweischneidiges Schwert: Einerseits möchte man dringend ein Stück vom Rotstift-Kuchen abheben, denn die Umsätze rund um den Black Friday sind die höchsten des Jahres. Andererseits läuft man Gefahr, sich das eigene Weihnachtsgeschäft zu verderben. So erging es im Jahr 2017 Deutschlands größtem Elektronikhändler Ceconomy (Media Markt*, Saturn).

Zwar war der Black Friday 2017 der umsatzstärkste Tag in der Geschichte des Unternehmens, jedoch sorgten die vorgezogenen Käufe dafür, dass der Absatz im Dezember schleppender lief als erwartet; in den Lagern stapelten sich die neuen Geräte. Am Ende stand für Media Markt deutlich weniger Gewinn im Weihnachtsgeschäft als im Jahr zuvor. Ob die Verkaufszahlen zum Black Friday das ausgeglichen haben, ist nicht klar.

Wann sind Black Friday, Cyber Monday und Cyber-Monday-Week 2019?

Black Friday 2019: 29. November 2019

Cyber Monday 2019: 2. Dezember 2019

Cyber-Monday-Week 2019: vom Montag, 25. November 2019, bis Montag, 2. Dezember 2019

Was ist der Black Friday?

Beim Black Friday handelt es sich um eine der größten Schnäppchenaktionen des Jahres. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, welches in den USA traditionell am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Auch 2019 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel. Internet-Händler wie Amazon bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Den ersten Black Friday veranstaltete in Deutschland im Jahr 2006 ausgerechnet Apple, andere Unternehmen griffen das Erfolgsmodell auf. Im größeren Rahmen wird der Black Friday in Deutschland erst seit 2013 zelebriert.

Hierzulande verbindet man den Black Friday (so, wie die damit zusammenhängende Cyber Monday Week und den Cyber Monday selbst) in erster Linie mit Amazon. Doch auch andere Händler wie Media Markt, Saturn, expert und Otto haben das riesige Potential der Schnäppchenaktion erkannt. Während ein Schwerpunkt klar auf Technik-Angeboten liegt, beteiligen sich mittlerweile Hunderte Händler aus allen erdenklichen Branchen am Black Friday in Deutschland. Selbstverständlich sind auch zahlreiche Unternehmen aus Franken am Start.

Der Name Black Friday hat nichts mit dem berüchtigten "Schwarzen Freitag" von 1929 zu tun. Angeblich kommt der Name daher, dass viele Händler durch den reißenden Absatz ihrer preisreduzierten Produkte an diesem Tag in die schwarzen Zahlen rutschen. Andere Quellen behaupten, der Name leite sich davon ab, dass die Hände der Händler vom vielen Geldzählen schwarz würden. Wie dem auch sei: In den USA werden an diesem Tag seit 2005 die höchsten Umsätze des Jahres erzielt.

Wir möchten Ihnen am Black Friday, am Cyber Monday und während der gesamten Cyber-Monday-Week beratend zur Seite stehen und aus der unüberschaubaren Masse an Schnäppchen die herausragenden Angebote präsentieren, die sich wirklich lohnen. Dafür durchstöbern wir nicht nur Amazons Angebots-Palette, sondern auch das Schnäppchen-Sortiment von Media Markt, Saturn, expert & Co. Darüber hinaus informieren wir Sie über beteiligte lokale Händler aus Franken, sowohl online als auch in den Ladengeschäften.

Was ist der Cyber Monday?

Beim "Cyber Monday" handelt es sich um den Montag, der auf Thanksgiving folgt. Der Marketing-Begriff bezeichnet den Tag, an dem das Weihnachtsgeschäft im Online-Handel offiziell beginnt, und wurde 2005 von einer Marketing-Agentur in den USA erfunden - mit dem expliziten Ziel, die Leute zum Online-Shopping zu bewegen. Vorbild für diesen Online-Schnäppchen-Tag ist der Black Friday, der in den USA schon seit Jahrzehnten Menschen in die "echten" Ladengeschäfte lockt.

Was ist die Cyber Monday Week?

Die Cyber-Monday-Week ist eine Erfindung von Amazon: Es handelt sich um eine 8 Tage dauernde Schnäppchenaktion, die ihren Abschluss und Höhepunkt im Cyber Monday (2.12.2019) findet. Der Black Friday (29.11.2019) fällt ebenfalls in die Cyber-Monday-Week. Die ersten Schnäppchen gibt es aber schon einige Tage früher: 2019 startet die Cyber-Monday-Week in Deutschland am Montag, den 25. November. Um möglichst früh die ersten Kunden zu locken, hat Amazon sich im vergangenen Jahr aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen und bereits sieben Tage früher (am 12. November 2018) den "Countdown zur Cyber Monday Week" gestartet - mit jeder Menge Schnäppchen. So wurde aus Black Friday und Cyber Monday ein zweiwöchiger Shopping-Marathon. Das dürfte auch 2019 so sein: Wir rechnen mit dem Start der Schnäppchen-Schlacht 2019 am 18. November 2019.

Auch spannend: Spart man beim Black Friday wirklich so viel, wie alle sagen? Ein Test des Vergleichsportals idealo.de zeigt eher das Gegenteil. Dennoch gibt es bestimmte Kategorien, in denen Sie besondere "Schnäppchen" machen und einiges an Geld sparen können.





*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.