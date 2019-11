Black-Friday 2019: Kreuzfahrten, Disneyland und Top-Ziele - aktuelle Hotel- und Reise-Schnäppchen

Sparfüchse aufgepasst: Zur Black-Friday-Woche, der "Black Week" haben wir einige attraktive Hotel-Angebote und Reise-Deals zusammengestellt.

. Unsere Tipps für günstige Komplettpakete sind Türkei ab 167 Euro, Ägypten ab 220 Euro und Teneriffa ab 325 Euro (jeweils pro Woche und Person).

Sie wollten schon immer mal in Ihrem Traumhotel übernachten, aber bisher war es Ihnen zu teuer? Oder Sie haben bereits eine Lieblingsunterkunft im Auge, Ihr Geldbeutel spricht jedoch gegen einen längeren Aufenthalt?

Abhilfe schaffen die Angebote rund um den Black Friday Sale 2019. Wer in der Black Week bucht, kann ordentlich sparen.

Black Friday: Übernachtungen zum Schnäppchenpreis

Der Buchungsspezialist Booking.com lockt in der Black-Friday-Woche mit einigen Top-Angeboten für Übernachtungen in aller Welt. Highlights sind unter anderem Bangkok für einen Preis ab 9 Euro*, Rom ab 29 Euro* oder Paris ab 50 Euro*. Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir Empfehlungen für die besten Black-Friday-Deals zusammengestellt:

Bbhouse Rambuttri: zum Schnäppchenpreis im Herzen Bangkoks wohnen Kostenloses WLAN, klimatisierte Zimmer und ein unschlagbarer Preis von nur 20 Euro pro Nacht im Doppelzimmer sind nicht die einzigen Vorzüge dieser Unterkunft: Sie liegt auch im Herzen des thailändischen Metropole nahe der bekannten Backpacker-Straße Khaosan Road und wird bei Booking.com aktuell mit einem starken Rating von 8,4 bewertet. Adresse: 28/1 Soi Rambuttri, Chaofa Rd., Chanasongkram, Phranakorn, 10200 Bangkok

Hotel Locarno in Rom: Blick auf das historische Zentrum Nur 150 m von der Piazza del Popolo entfernt, begrüßt Sie das Hotel Locarno mit einer Dachterrasse und Blick über das historische Zentrum von Rom. Freuen Sie sich auf kostenfreie Fahrräder und kostenfreies WLAN sowie Zimmer im Art-Nouveau-Stil. Adresse: Via Della Penna 22, Spagna, 00186 Rom

HotelF1 Paris: günstig nahe Montmartre übernachten Das HotelF1 Paris Saint Ouen Marché Aux Puces ist ideal für Pärchen, die nicht viel Geld für einen Aufenthalt in der Stadt der Liebe ausgeben wollen. Es liegt im Norden der Stadt nahe dem berühmten Ausgeh- und Künstlerviertel Montmartre, dessen Wahrzeichen Sacré-Cœur nur 1,8 Kilometer vom Hotel entfernt liegt. Zwei Metrostationen befinden sich in nur 500 bzw. 600 Metern Entfernung. Für Pariser Verhältnisse sind Übernachtungspreise ab 49 Euro ein echtes Schnäppchen. Adresse: 29 rue du docteur Babinski, 18. Arrondissement, 75018 Paris

Starke Schäppchen bietet auch die Hotel-Kette nh-hotels.de*: Die Aktion nennt sich "Black Days" und lockt mit gigantischen 40 Prozent Rabatt auf Übernachtungen in Hotels in über 20 Ländern. Dazu gehören unter anderem Häuser in den USA oder Chile aber auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aufgepasst: Der Buchungszeitraum ist ebenso begrenzt (25. November 2019 bis 3. Dezember 2019) wie der Aufenthaltszeitraum (2. Dezember 2019 bis 31. März 2020).

Auch bei lastminute.de* gibt es Sonderangebote für Hotels in den Metropolen Europas und beliebten Reisezielen, beispielsweise Albufeira an der Algarve ab 69 Euro pro Nacht. Hier gilt ebenfalls: Auswahl und Angebotszeitraum (25. November bis 2. Dezember) sind stark begrenzt.

Reise-Angebote: Disneyland Paris, Mittelmeer-Kreuzfahrt und beliebte Destinationen - Tipps für Komplettpakete zum Black Friday

Wer nicht nur nach reinen Übernachtungen sucht, sondern gleich eine komplette Reise inklusive Flug buchen möchte, sollte bei den Black-Friday-Sonderangeboten von weg.de* vorbeischauen: Zu den Top-Zielen im Winter gehören unter anderem die Türkei (Preis: ab 167 Euro pro Person), Ägypten (220 Euro) und Teneriffa (325 Euro) - jeweils für eine Woche wohlgemerkt.

Sehr gut gefallen uns auch die Kreuzfahrt-Angebote von Aida.de*: Zu den Black-Friday-Aktionspreisen gehören unter anderem "7 Tage Orient ab Dubai" (ab 799 Euro inklusive Flug) und "10 Tage an Norwegens Küste mit Fjorden" von Hamburg aus (ab 999 Euro). Absoluter Knaller bei den Deals für Kreuzfahrten ist sind auf jeden Fall "7 Tage Mittelmeer ab Mallorca" mit Aufenthalten in Barcelona, Marseille, Florenz und Rom, die schon zum sagenhaften Preis von 499 Euro inklusive Flug zu haben sind.

Unser Favorit bei den Komplettpaketen - gerade mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest - ist das Angebot der Reisewebseite travelcircus.de zum Disneyland Paris* : Für Januar und Februar 2020 gibt es dort einen Sparpreis mit satten 45 % Rabatt auf das Kombiticket "1 Tag - 2 Parks" (Disneyland Park und Walt Disney Studios Park), zu dem nicht nur Saison-Highlights wie die "Frozen Celebration" zum Kino-Hit "Die Eisprinzessin" gehören. Inklusive ist auch die Übernachtung in einem Vier-Sterne-Hotel. Zum Preis von 99 Euro pro Person bietet sich ein Ausflug nach Paris also als Weihnachtsgeschenk für Familie n an.

