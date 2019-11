Black Friday 2019: Die Amazon-Schnäppchen am Dienstag 26.11.2019

Schnäppchen im 5-Minuten-Takt

Während der gesamten Cyber Monday Week bringt Amazon von 6 Uhr morgens bis 19:45 Uhr abends Schnäppchen im 5-Minuten-Takt* unters Volk. Während die Tagesangebote* den ganzen Tag über verfügbar sind, sind die Blitzangebote* mitunter arg begrenzt: Nach einer zuvor festgelegten Zeit ist das Angebot vorbei - wenn der Vorrat überhaupt solange reicht. Prime-Mitglieder haben zudem 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote.

Die Cyber Monday Woche hat zwei Höhepunkte: Neben den Schnäppchen am Black Friday selbst am 29.11.2019 folgt als zweites Highlight der Cyber Monday am 02.12.2019.

Wir schauen uns die Tagesangebote bei Amazon während der Cyber Monday Week für Sie an und sagen Ihnen, welche Schnäppchen Sie nicht verpassen sollten. Auch auf ausgewählte Blitzangebote weisen wir Sie in diesem Artikel hin.

Black Friday 2019: Amazon-Tagesangebote

Black Friday 2019: Amazon-Blitzangebote

Was ist der Black Friday?

Der Black Friday und der Cyber Monday bilden in den USA und Europa die größte Schnäppchenaktion des Jahres und läuten traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, welches in den USA am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Auch 2019 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel.Internet-Händler wie Amazon* bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Darüber hinaus zelebrieren aber auch immer mehr "echte" Ladengeschäfte in den deutschen Städten die Schnäppchenaktion.

Den ersten Black Friday veranstaltete in Deutschland im Jahr 2006 ausgerechnet Apple, andere Unternehmen griffen das Erfolgsmodell auf.

Black Friday: Jahr für Jahr neue Rekordergebnisse

Im größeren Rahmen wird der Black Friday in Deutschland erst seit 2013 zelebriert. Mit großem Erfolg: Der Black Friday 2018 war der bis dato erfolgreichste Tag in der Geschichte der Schnäppchenaktion. In den USA wurden allein an diesem Tag 6,2 Milliarden Dollar umgesetzt. Pünktlich um 00:01 Uhr am 23.11.2018 (dem Start des Black Friday) schossen die Umsätze um 350 Prozent in die Höhe, mobil sogar um 390 Prozent. Einer ersten Prognose von Adobe Analytics zufolge konnte der Cyber Monday 2018 dieses spektakuläre Ergebnis noch einmal toppen: So sollen an diesem Tag 7,9 Milliarden Dollar Umsatz generiert worden sein - ein Plus von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Black Friday in Deutschland

Hierzulande verbindet man den Black Friday (so wie die komplette Cyber Monday Week und den Cyber Monday selbst) in erster Linie mit Amazon. Doch auch andere Händler wie Media Markt, Saturn, expert, IKEA, Douglas, Nike, Lidl und SportScheck haben das riesige Potential der Schnäppchenaktion erkannt. Während ein Schwerpunkt klar auf Technik-Angeboten liegt, beteiligen sich mittlerweile Hunderte Händler aus allen erdenklichen Branchen am Black Friday in Deutschland. Selbstverständlich sind auch zahlreiche Unternehmen aus Franken am Start.