Black Friday 2019-Countdown bei Amazon: Filme und Serien so günstig wie nie bei Prime Video

Der große Black Friday-Countdown bei Amazon hat begonnen: Am 22. November geht die große Black Friday Woche bei Amazon los, doch schon jetzt gibt es die ersten Sonderangebot abzustauben. Neben täglichen Sparangeboten werde auch auf Prime Video zahlreiche Filme und Serien zum Sparpreis angeboten*.

Amazon Black Friday-Countdown bei Prime Video: Preisgekrönte Filme und Serien um bis zu 50 Prozent reduziert

Wer glaubt, dass beim Black Friday-Countdown nur B-Movies und Filme zweiter Klasse im Angebot sind, der hat sich getäuscht. In Vorbereitung auf die Black Friday Woche 2019 stehen zahlreiche, preisgekrönte Streifen im Schaufenster. So können Sie beispielsweise mit "The Favourite - Intrigen und Irrsinn"* einen Gewinner aus der vergangenen Oscar-Saison zum Sparpreis nachholen.

Auch Filme wie das Drama "Manchester by the Sea"* oder "Raum"* konnten bei den Oscars in den vergangen Jahre Preise abstauben und sind nun für gerade mal 3,98 Euro zu haben.

Neben Filmen gibt es auch eine Vielzahl an Serien zum Schnäppchenpreis. So auch die deutsche Erfolgsserie "Babylon Berlin"* oder die für zahlreiche Emmys nominierte Serie "True Detective"*, sowie der Serienklassiker "Breaking Bad"*.

Prime Video-Angebote: Fünf lohnenswerte Filme zum Schnäppchenpreis

Die Bandbreite an Filmen ist riesig, sodass sicher für jeden Filmliebhaber der passende Streifen dabei ist. Um Sie bei der Auswahl zu unterstützen, hat inFranken.de für Sie einige lohnenswerte Filme heraus gesucht:

Dallas Buyers Club (2014)

Als dem texanische Vollblut-Cowboy Ron Woodroff (Matthew McConaughey) Mitte der 80er Jahre prognostiziert wird, dass er aufgrund seiner Aids-Erkrankung nur noch 30 Tage zu leben hat, beginnt er sein Leben vollständig umzukrempeln und beschließt mit allem, was er hat gegen die Krankheit anzukämpfen.

Der Film brachte McConaughey seinen ersten und wohlverdienten Oscar als bester Hauptdarsteller ein. Ein emotionaler Film, der auch noch lange nach dem Schauen im Gedächtnis bleibt.

Creed: Rocky's Legacy (2016)

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) ist schon längst aus dem aktiven Boxgeschäft ausgestiegen. Doch der junge und talentierte Boxer Adonis Johnsohn (Michael B. Jordan), Sohn des legendären Apollo Creed, ist auf der Suche nach einem neuen Trainer und so kreuzen sich die Wege des alten Balboa und des neuen Creed.

Ein wirklich gelungener Auftakt in eine neue Ära der Boxfilme. "Creed" erinnert an den Charme der alten Rocky Teile lässt die Herzen aller Boxfilmfans höher schlagen.

Whiplash (2015)

Der junge und ehrgeizige Jazzschlagzeuger Andrew Neiman (Miles Teller) versucht an einem Elite-Konservatorium seinen Traum vom Profimusiker zu erfüllen. Dabei greift sein Musiklehrer Terence Fletcher (J.K. Simmons) zu erschreckenden Lehrmethoden und treibt seine Schüler bis an das Äußerste.

Intensiver und spannender Musikfilm mit grandiosem Schauspiel. Whiplash war damals Überraschungskandidat bei den Oscars und konnte völlig zurecht in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" den Preis abstauben.

Spotlight (2015)

Der Film, basierend auf einer wahren Begebenheit, handelt vom sogenannten Spotlight-Report aus dem Jahr 2001. Die amerikanische Zeitung "Boston Globe" deckte eine riesigen Skandal der katholischen Kirche auf.

Hochspannender Film der Zeitgeschichte, der mit zwei Oscars, unter anderem "Bester Film", ausgezeichnet wurde.

Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger (2012)

Pi Patel (Suraj Sharma), der Sohn eines indischen Zoodirektor, landet während einer Katastrophe als Schiffbrüchiger auf einem kleinen Rettungsboot. Mitten auf dem Ozean, abgeschnitten von der Außenwelt treibt der Junge dahin, doch er ist nicht alleine. Mit an Board befindet sich ein ungewöhnlicher Passagier - ein Tiger.

Farbenfroher Film mit beeindruckenden Bildern von Natur und Landschaft und berührender Geschichte. Konnt bei den Oscars vier goldene Statuen mitnehmen, unter anderem für "Beste Regie" und "Beste visuelle Effekte".

Hier Life of Pi zum Sonderpreis kaufen oder leihen Zum Video "Black Friday bei Amazon: So kommen Sie früher an die Blitzangebote"

