Black Friday 2019: Bei Eis.de jagt ein Höhepunkt den nächsten

Rabatte auf dem Höhepunkt: Am 29. November 2019 ist Black Friday, auch beim Erotikhändler Eis.de. Von Freitag bis Montag warten auf Sie und Ihn satte Rabatte auf Produkte rund um das Liebesleben. Mit welchen Schnäppchen Sie ihre Partnerin oder ihren Partner überraschen könnten, erfahren Sie in diesem Artikel.

PlayStation, Jamie Oliver-Pfannen oder Bosch-Werkzeug: In der Black Friday Week gibt es zahlreiche Produkte reduziert. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die größten Schnäppchen machen.

Was ist Eis.de?

Eis.de ist mit über 7 Millionen Kunden der führende deutsche Onlineshop für intime Erotik- und Lifestyleprodukte. Von Sexspielzeugen für Sie und Ihn, über verführerische Dessous, bis hin zu Sex-Tipps und Erklärvideos - Eis.de hat in Sachen Liebesleben viel zu bieten. Das kunterbunte Sortiment umfasst über 25.000 verschiedene Produkte. Ganz nach dem Motto: "Die Zeiten in denen hinter vorgehaltener Hand über Sextoys getuschelt wurde, sind vorbei"

Am Freitag (29. November 2019) beginnt der Black Friday bei Eis.de. Ab diesem Zeitpunkt finden Sie bei uns die größten Schnäppchen des Erotikhandels. Doch auch jetzt gibt es schon spannende Angebote.

Jetzt noch rechtzeitig sichern: Eis.de Adventskalender

Ein Adventskalender der besonderen Art: Auch in diesem Jahr bietet Eis.de einen eigenen Adventskalender an. Diesen gibt es für Singles und für Paare in einer Deluxe und einer Premium Version. Der Hersteller verspricht seinen Kunden 25 aufregende Überraschungen mit einem Gesamtwert von über 550 € (Deluxe-Version) beziehungsweise über 900 € (Premium-Version).

Eis.de Adventskalender jetzt bei Eis.de anschauen

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.