Black Friday 2019: Amazon-Produkte Echo Dot 3, Kindle, Fire TV und Fire Tablet stark reduziert

Wie in den vergangenen Jahren auch, lässt Amazon seinen Prime-Kunden bei den Blitzangeboten rund um den Black Friday und Cyber Monday den Vortritt: Wer Prime-Mitglied ist, darf eine halbe Stunde früher zuschlagen als der Rest. Schön für Prime-Kunden, schlecht für alle anderen - denn oft sind die besten Angebote nach einer halben Stunde schon vergriffen. Ein kleiner Trick schafft Abhilfe: Holen Sie sich den kostenlosen Probemonat für das Prime-Abo und kündigen Sie nach der Cyber Monday Week einfach wieder. Es entstehen Ihnen keinerlei Kosten, und Sie kommen als einer der ersten in den Genuss der Blitzangebote. Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

Cyber Monday Week, Black Friday & Co.: Schnäppchen-Termine 2019 im Überblick

Wer im Schnäppchen-Durcheinander die Übersicht verloren hat - hier ist eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Highlights 2019:

Black Friday 2019: 29. November 2019

Cyber Monday 2019: 2. Dezember 2019

Cyber Monday Week 2019: vom Montag, 25. November 2019, bis Montag, 2. Dezember 2019

Amazon selbst schreibt auf seiner Webseite zum Black Friday:

"Der Black Friday wird in den USA am vierten Freitag im November, im Anschluss an den Thanksgiving-Feiertag begangen und ist der größte Shopping-Tag des Jahres. Obwohl dieser Tag die Weihnachts-Shoppingsaison schon seit den 1930er Jahren offiziell einläutet, kam der Begriff Black Friday erst in den 1960er Jahren auf. Es wird allgemein angenommen, dass der Name von den Polizeikräften der Stadt Philadelphia geprägt wurde. Sie verwendeten den Begriff, um das große Verkehrsaufkommen zu bezeichnen, das die Stadt am Tag nach Thanksgiving bestimmte. Die Geschäfte öffneten damals früher (und heute noch früher) und Menschen und Autos überschwemmten die Gegend, sodass die Polizei Zusatzschichten arbeiten musste, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Obwohl der Black Friday die Polizisten damals unruhig machte, ist für Shoppingliebhaber heutzutage das Gegenteil der Fall. Wenn Sie für Ihr Leben gern shoppen, ist der Black Friday die Zeit, sich bereit zu machen und auf epische Schnäppchen einzustellen.

Was auch immer auf Ihrer Liste steht, Black Friday ist der Tag, um sämtliche Artikel zu günstigen Preisen zu kaufen. Um die top Angebote von Amazon zu ergattern müssen Sie sich nicht durch überfüllte Kaufhäuser quälen und stundenlang an der Kasse anstehen. Hier bekommen Sie alle Schnäppchen bequem nach Hause geliefert. Bei den Angeboten ist für jeden etwas dabei. Technik-Artikel wie MP3 Player, Computer, Mobiltelefone, GPS-Geräte und Spielekonsolen sind am Black Friday besonders beliebte Handelsware. Sie finden aber ebenso unglaubliche Angebote auf alle Artikel von Kleidung und Schuhen bis Werkzeug und Haushaltswaren. Ebenso großartige Schnäppchen gibt es bei Spielzeug. Finden Sie das neueste und beliebteste Kinderspielzeug reduziert und schaffen den Geschenke-Einkauf an einem einzigen Tag. Natürlich sollten Sie nicht vergessen, sich selbst zu verwöhnen. Stöbern Sie in all diesen Schätzen, um eine Kleinigkeit für sich zu finden.

Wenn der Black Friday anrollt, wissen Sie, dass Weihnachten nicht mehr weit ist. Sparen Sie Geld und schaffen den gesamten (oder den meisten) Einkauf für die Feiertage, indem Sie die einmaligen Preisvorteile dieser Jahreszeit nutzen."

Mehr Infos zu Black Friday und Cyber Monday Week 2019

Zum Black Friday 2019 picken wir für Sie die besten Angebote bei den bekanntesten Händlern Deutschlands aus der Schnäppchen-Flut heraus. Damit Sie nicht den Überblick verlieren. Diese Schnäppchen lohnen sich richtig für Sie!

