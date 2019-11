Amazon schafft die Cyber Monday Week ab: Schnäppchen-Aktion am Ende - was ist mit dem Black Friday?

Countdown zur Black Friday Woche: Tages- und Blitzangebote bei Amazon

Die Cyber Monday Week gibt es nicht mehr. Amazon* hat sie abgeschafft. Ohne Vorankündigung, von heute auf morgen, plötzlich und unerwartet: Die Schnäppchen-Aktion ist Geschichte. Die Cyber Monday Week wurde für den Konzern zunehmend zum Problem. Abgesehen vom sperrigen Begriff wurde das gesamte Schnäppchen-Gebilde für die allermeisten Kunden schlichtweg zu komplex. Black Friday*, Cyber Monday, Cyber Monday Week, Countdown zur Cyber Monday Week - wer soll da noch den Durchblick behalten? Jetzt hat Amazon die Reißleine gezogen. Die Cyber Monday Week gibt es nicht mehr.

Black Friday Woche: Amazon fokussiert sich

Was es natürlich weiterhin gibt, ist der Black Friday. Entgegen erster Befürchtungen behält Amazon den Schnäppchen-Tag nicht nur bei, sondern stärkt ihn sogar noch. Der Black Friday findet am 29. November 2019 statt, und Amazon erklärt die komplette Woche davor kurzerhand zur Black Friday Woche. Das ist einfach und eingängig und dürfte künftig deutlich weniger Kunden überfordern. Die Blöack Friday Woche läuft in diesem Jahr vom 22.11. bis zum 29.11. Schon jetzt sind aber die ersten Schnäppchen online, denn Amazon hat den "Countdown zur Black Friday Woche"* am 18.11. gestartet.

Streicht Amazon auch den Cyber Monday selbst?

Während die Cyber Monday Week sowieso eine Erfindung von Amazon war und die Abschaffung durch Amazon daher absolut legitim ist, dürfte es deutlich problematischer sein, den Cyber Monday unter den Tisch fallen zu lassen. Der Cyber Monday ist der Montag, der auf Thanksgiving folgt. Der Begriff wurde 2005 von einer Marketing-Agentur in den USA erfunden - mit dem expliziten Ziel, die Leute zum Online-Shopping auf Amazon & Co. zu bewegen. Verzichtet Amazon tatsächlich auf diesen Shopping-Tag, der bisher als Abschluss und (neben dem Black Friday) Höhepunkt der Schnäppchen-Woche galt?

Darüber kann man aktuell nur spekulieren, eine Stellungnahme von Amazon zum Thema liegt nicht vor. Allerdings ist es schwer vorstellbar, dass Amazon auf diesen umsatzstarken Tag komplett verzichten wird. Wir rechnen mit wie auch immer gearteten Überraschungsangeboten pünktlich zum Cyber Monday.

Countdown zur Black Friday Woche: Tages- und Blitzangebote bei Amazon

Amazon erwähnt den Cyber Monday nicht mehr

Im Erklärtext auf der Webseite zumindest würdigt Amazon den Cyber Monday mit keiner Silbe. Amazon schreibt: "Der Black Friday wird in den USA am vierten Freitag im November, im Anschluss an den Thanksgiving-Feiertag begangen und ist der größte Shopping-Tag des Jahres. Obwohl dieser Tag die Weihnachts-Shoppingsaison schon seit den 1930er Jahren offiziell einläutet, kam der Begriff Black Friday erst in den 1960er Jahren auf. Es wird allgemein angenommen, dass der Name von den Polizeikräften der Stadt Philadelphia geprägt wurde. Sie verwendeten den Begriff, um das große Verkehrsaufkommen zu bezeichnen, das die Stadt am Tag nach Thanksgiving bestimmte.

Die Geschäfte öffneten damals früher (und heute noch früher) und Menschen und Autos überschwemmten die Gegend, sodass die Polizei Zusatzschichten arbeiten musste, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. (...) Wenn der Black Friday anrollt, wissen Sie, dass Weihnachten nicht mehr weit ist. Sparen Sie Geld und schaffen den gesamten (oder den meisten) Einkauf für die Feiertage, indem Sie die einmaligen Preisvorteile dieser Jahreszeit nutzen."

inFranken.de meint:

Es ist geradezu ironisch, dass Amazon das Monster, das es selbst geschaffen hat, jetzt dringend wieder loswerden will. Die "Cyber Monday Week" war eine Erfindung des Online-Riesen, im Bemühen, das Black-Friday-Geschäft immer weiter zu maximieren. Genauso, wie der Cyber Monday eine Erfindung einer Marketing-Agentur war, um das Online-Geschäft anzukurbeln. Wer hätte ahnen können, dass dieses seltsame Schnäppchen-Tag-Gemisch die potentiell kaufwilligen Kunden heillos überfordert? Richtig "echt" ist in diesem Kaufrausch-Kompott nur der Black Friday. Schon seit den 1930er Jahren läutet er in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Amazon tut gut daran, sich auf diesen einen, gewachsenen Begriff zu fokussieren, anstatt die Kunden weiter mit Kunstbegriffen zu verwirren.