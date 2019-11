Amazon Music Unlimited: 4 Monate für 0,99 Euro - Top-Angebot zur Black Friday Woche

Direkt zum Angebot: 4 Monate Amazon Music Unlimited nur 99 Cent

Die Spotify-Alternative zum Schnäppchenpreis: Sichern Sie sich vier Monate Amazon Music Unlimited für insgesamt nur 0,99 Euro*! Das Angebot ist fast zu gut, um wahr zu sein - es dürfte sich für Amazon tatsächlich nur rechnen, wenn sehr viele Leute vergessen, vor Ablauf der vier Monate wieder zu kündigen. Oder wenn sie es so gut finden, dass sie gar nicht mehr kündigen wollen. Hören Sie mehr als 50 Millionen Songs via Amazon auf nahezu jedem Endgerät, ganz ohne Werbung. Zudem können Sie Ihre Musik auch herunterladen. So haben Sie Ihre Lieblingsalben künftig immer dabei.

Die Vorteile von Amazon Music Unlimited im Überblick

Mehr als 50 Millionen Songs inklusive Neuerscheinungen

Spannende Hörspiele für Kinder und Erwachsene

Alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live

Werbefrei - Musik ohne Werbeunterbrechungen genießen

Intuitive Alexa-Sprachsteuerung in der Amazon Music App

Offline Modus - Musik herunterladen und Datenvolumen sparen

Verfügbar auf iOS- und Android-Geräten, PC, Mac, Echo und Alexa-fähigen Geräten wie beispielsweise FireTV

Das Angebot ist jederzeit kündbar.

Music Unlimited mit Amazon Alexa

Wer Amazon Music Unlimited* in Verbindung mit Alexa nutzt, hat zudem einige nützliche Befehle zur Hand, um die Erfahrung zu optimieren. Zum Beispiel:

Ära: "Alexa, spiel Musik aus den Neunzigern."

Eigene Playlist: "Alexa, füg den Song zu meiner Playlist hinzu."

Genre: "Alexa, spiel Kindermusik."

Interpret: "Alexa, spiel das neue Album von Mark Forster."

Song: "Alexa, spiel Perfect von Ed Sheeran."

Songtext: "Alexa, spiel das Lied mit dem Text Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist."

Stimmung: "Alexa, spiel Musik zum Entspannen."

Vorschläge: "Alexa, spiel ähnliche Musik wie Rea Garvey."

Wecker: "Alexa, weck mich morgen früh mit Musik von Mark Forster."

Direkt zum Angebot: 4 Monate Amazon Music Unlimited nur 99 Cent

