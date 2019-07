Big Sexy Sale: Bis zu 70 Prozent Rabatt bei Hunkemöller im Juli 2019

Bis zu 70 % sparen: Direkt zum Big Sexy Sale bei Hunkemöller

Big Sexy Sale: Riesige Rabattaktion bei Hunkemöller im Onlineshop*. Der Sommerurlaub steht noch bevor, aber das Badeoutfit ist noch nicht perfekt oder es fehlen noch die passenden Accessoires?

Die Bademoden Sommertrends 2019verraten, dass in diesem Jahr sowohl Hight-Waist Bikinis, Criss-Cross Bikinis mit raffinierten Wicklungen, oder auch Bikinis mit Rüschen und Raffungen wieder voll im Trend liegen: Solche und noch viele weitere Bikinis, Badeanzüge oder Strandaccessoires sind bei Hunkemöller noch den ganzen Juli stark reduziert*. Bis zu 70 Prozent Rabatt* auf Bademode, Unterwäsche, Nachtwäsche, Sportkollektionen, Accessoires oder Strumpfwaren sind derzeit drin.

Zusätzlich dazu gibt es tolle Kombi-Angebote wie zum Beispiel "5 Slips für 19 Euro"* oder "50 Prozent auf den zweiten Beauty-Artikel" im Onlineshop, die automatisch im Warenkorb angewendet werden. Ab einem Einkaufswert von 65 Euro ist die Bestellung außerdem versandkostenfrei.

