Bademode 2018 - Welche Badeshorts liegen im Trend?

Egal ob im Freibad , bei der Poolparty oder am Strand, im Sommer möchte auch Mann sich nur von der besten Seite zeigen.Mit dem klassischen Blumen-Print kann man nichts falsch machen. Diese florale Shorts verwelkt ganz sicher nicht, auch wenn man sie länger als eine Saison besitzt.Schöne schlichte Streifen und eine grenzenlose Farbpalette. Diesen Sommer wollen Streifen-Shorts in allen Varianten getragen werden.Die wilde Mode-Safari hat sich in die aktuellen Herren-Kollektionen eingeschlichen, also nicht scheu sein! Denn Pinguine , Pandabären , aber vor allem Flamingos sind diesen Sommer der absolute Renner.Mit Badeshort im Dschungel-Design fällt man definitiv auf! Das originelle Motiv erweckt Fernweh und erzeugt einen frischen Sommerlook, inspiriert durch Farben und Prints der Natur.Mit dem Comeback der 80er-Mode ist nun auch die Retro-Badeshorts wieder im Kommen. Die kurze Variante wirkt sowohl einfarbig als auch farbig dank ihres Retro-Charmes total modisch.Der Sommer wird bunt - je greller, desto besser. In diesen Shorts strahlt man mit der Sonne um die Wette. Softes Rose, Türkisgrün und Blau gewinnen an Bedeutung. Auch Violettnuancen und Gelbtöne treten an erste Stelle.Schlicht und unempfindlich. Die sogenannte "Blue Jeans" unter den Badehosen kann auch problemlos in der Freizeit getragen werden.So ganz neu sind diese Muster-Trends zwar nicht, aber große Karos, Ringel und Wellen sind ein Dauerbrenner - werden also auch diesen Sommer getragen.Grafische Muster sind im Sommer 2018 ein Muss! Dieser atemberaubende Digitaldruck lässt keine Langeweile aufkommen und macht die Badehose etwas aufregender.Eng, bequem und aquadynamisch. Lange galt sie als modische Todsünde, jetzt erlebt die klassische Männer-Badehose ein Comeback.Also: Packt die Badehose ein... Und ob Frau oder eben der Mann - ob Bikini oder Badehose - jeder soll sich in seiner Bademode wohlfühlen, denn nur so macht man am Ende auch eine gute Figur.