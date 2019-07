Amazon Prime Day 2019: Kein Prime-Mitglied? Mit diesem Trick kommen Sie trotzdem an die Angebote

Der Amazon Prime Day ist dieses Jahr ganze 48 Stunden lang. Vom 15. bis 16 Juli richten sich die Tages- und Blitzangebote ausschließlich an Prime-Mitglieder. Dabei gibt es unter anderem den smarten Lautsprecher Echo Dot 3 für nur 19,99 Euro, eine "Jamie Oliver"-Bratpfanne für nur 29,89 Euro und einePlayStation Plus Mitgliedschaft für nur 59,59 Euro.

Sie sind kein Prime-Mitglied und wollen trotzdem von den Schnäppchen profitieren? Dann können Sie einen Trick nutzen, der das System ganz einfach aushebelt. Denn Sie können Amazon Prime einen Monat lang kostenlos testen. Dieses Probe-Abo ist völlig unverbindlich und vor Ablauf der Frist können Sie jederzeit problemlos kündigen.

Amazon Prime einen Monat lang kostenlos testen

Leistungen von Amazon Prime im Überblick

Doch was kann eine Amazon Prime Mitgliedschaft überhaupt? Wir haben einen Überblick:

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien mit Prime Video

Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit über zwei Millionen Songs

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostenpunkt: 7,99 Euro pro Monat

Amazon Prime Mitgliedschaft: Kündigen nicht vergessen

Natürlich spekuliert Amazon darauf, dass Kunden diesen Trick anwenden und anschließend vergessen zu kündigen. Oder sie hoffen, dass Bezieher von den Vorteilen so überzeugt sind, dass sie gar nicht mehr kündigen wollen.

Unser Tipp:Holen Sie sich das kostenlose Probe-Abo ruhig*, wenn Sie etwas aus den Angeboten kaufen möchten. Sofern Sie kein Interesse an den Leistungen von Amazon Prime haben, müssen Sie lediglich daran denken, das Probe-Abo nach Lieferung Ihrer Schnäppchen (und vor Ablauf des Probemonats) wieder zu kündigen. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Termin im Kalender ein, dann klappt das auch.

Eine Frage, die viele Kunden sich bei den Amazon Prime Days stellen, lautet: Lohnt sich das? Sind das echte Schnäppchen und kann ich hier wirklich Geld sparen? Wir haben einen Trick, wie Sie das herausfinden können.

Direkt zum Angebot: Jamie Oliver Bratpfanne bei Amazon

Zum Video "Ein "zweitägiges Feuerwerk": Das erwartet uns am Amazon Prime Day"





* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.