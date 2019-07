Amazon Prime Day Angebot: PlayStation Plus Mitgliedschaft für 15 Monate nur 59,49 Euro

15 Monate PlayStation Plus für 59,49 Euro: Direkt zum Prime-Day-Angebot

PlayStation-Gamer aufgepasst: Zum Amazon Prime Day 2019 vom 15. bis 16. Juli erhalten Sie die 15-monatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft* für nur 59,49 Euro. Sie sparen ganze 30 Prozent!

Prime Day: 15 Monate PlayStation Plus super günstig

PlayStation Plus gehört zum Pflichtprogramm für jeden PS4-Spieler. Denn nur mit PS Plus kann man alle Online-Features der PlayStation-Konsole uneingeschränkt nutzen. Zudem versüßt Sony die Mitgliedschaft mit exklusiven Rabatten im PlayStation Store, mehr Cloudspeicher für Savegames und zwei kostenlosen Spielen pro Monat. Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 15 Monate kostet regulär 84,98 Euro. Mit dem aktuellen Prime-Day-Angebot* erhalten Sie also drei Monate geschenkt.

PlayStation Plus: Die Vorteile im Überblick

PS4-Online-Multiplayer nutzen

Jeden Monat kostenlos zwei PS4-Spiele zum Download (nutzbar, solange die Mitgliedschaft besteht)

Exklusive Rabatte im PlayStation Store

10 GByte Cloudspeicher für Savegames

Mit Share Play Spiele mit Freunden teilen, auch wenn diese sie nicht selbst besitzen

Vorabzugriff auf neue Spiele, Demos und Beta-Testversionen

Das Prime-Day-Angebot ist spitze: Sie sparen satte 30 Euro beziehungsweise 30 Prozent gegenüber dem regulären Preis für die 15-monatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft*. Wenn Sie schon einmal darüber nachgedacht haben, PS-Plus-Mitglied zu werden, ist jetzt die passende Gelegenheit dafür.





