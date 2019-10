Alles muss raus: Totalausverkauf bei Wiegandt Schuhe in Kulmbach - sparen Sie bis zu 50 %!

Bei Wiegandt Schuhe in Kulmbach gibt es vom 16.10. bis 30.11. 2019 satte Rabatte auf das gesamte Sortiment - denn alles muss raus! Beim Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe sparen Kunden zwischen 20 und 50 Prozent.

Totalausverkauf bei Wiegandt Schuhe in Kulmbach

Wiegandt Schuhe in Kulmbach schließt. Das Traditionsschuhhaus am Kressenstein 5 sieht in der Kulmbacher Innenstadt keine Zukunft mehr für sich - zu sehr habe sich das Kaufinteresse der Kundschaft ins Internet verlagert. So traurig der Anlass der Geschäftsaufgabe auch ist, Schnäppchenjäger dürften sich trotzdem freuen: Denn beim Totalausverkauf gibt es jetzt zwischen 20 und 50 Prozent Rabatt auf alles. Das lohnt sich!

Bei Schuhhaus Wiegandt finden modische Kundinnen und Kunden garantiert den richtigen Markenschuh, zum Beispiel Damenschuhe von Größe 36 bis 43 sowie Herrenschuhe von Größe 40 bis 47 der Marken Rieker, Bugatti, Skechers, S.Oliver, Tom Tailor und viele mehr. Der Räumungsverkauf läuft vom 16.10. bis zum 30.11.2019.

Anfahrt zum Schuhhaus Wiegandt

Am besten schauen Sie ab Mittwoch (16.10.2019) direkt in der Filiale in der Kulmbacher Innenstadt vorbei. Die genaue Adresse lautet: Wiegandt by Geyer Schuhe, Kressenstein 5, 95326 Kulmbach.

Wiegandt Schuhe in Kulmbach hat montags bis freitags von 9:30 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9:30 bis 14 Uhr. Bei Rückfragen erreichen Sie das Schuhhaus unter der Telefonnummer 09221/4241.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite.





Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.