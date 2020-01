Aldi führt neue Obst-Marke ein: Premium-Qualität im Frische-Regal

Aldi setzt auf Diversität und Nachhaltigkeit. Unter der Marke "NATUR Lieblinge - kleine SCHÄTZE" will der Discounter ausgewähltes Obst und Gemüse anbieten und so für mehr Sortenvielfalt im Frische-Bereich sorgen. Die Früchte "unterscheiden sich in Größe, Farbe, Sorte und Geschmack von konventioneller Ware", heißt es in der Pressemitteilung vom Montag. Zum gewohnten Aldi-Preis werden so Mandarinen, Orangen, Zitronen, Mangos, Papaya, Trauben, Erdbeeren und Tomaten in Premium-Qualität angeboten.

Obst bei Aldi Möglichst unverpackt

Ab Februar sollen die Produkte der neuen Marke in allen 1920 deutschen Aldi-Filialen zu kaufen sein. Eine weitere Besonderheit: Auf Verpackung will man größtenteils verzichten. Wo dies nicht möglich ist, sollen nachhaltige Lösungen aus Papier und Holz zum Einsatz kommen. Ob aber auch der Obst- und Gemüseanbau nachhaltig ist, gibt das Unternehmen nicht an.