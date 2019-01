Schnäppchenjäger aufgepasst: 7 Top-Outlets in Unterfranken - Candy-land, Markenklamotten und vieles mehr

Mal wieder richtig shoppen gehen, ohne danach Angst vor dem Blick aufs Konto zu haben? Dank Outlets ist das auf jeden Fall machbar! Wir verraten Ihnen, in welchen davon sich Schnäppchenjäger in Unterfranken richtig austoben können - von A wie Aschaffenburg bis Z wie Zeil am Main.

1. Das Marken Outlet in Zeil am Main

Schoppen mit der ganzen Familie - im Marken Outlet in Zeil am Main sind auf einer Gesamtfläche von 3.500 Quadratmetern acht Outlet-Stores mit Marken wie Tommy Hilfiger, Tom Tailer und Heimatliebe vertreten. Diese bieten eine große Auswahl an dauerhaft günstigen Markenartikel aus dem Mode- und Lifestyle-Bereich. Selbst an die Kleinen wurde gedacht. Auf dem hauseigenen Spielplatz können sich die Kleinsten austoben, die etwas Größeren können sich im Disney-Kino unterhalten lassen.

Wo: Sander Straße 3, 97475 Zeil am Main

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10:00 - 18:00 Uhr

Samstag 10:00 - 17:00 Uhr

Weitere Informationen zum Marken Outlet in Zeil am Main gibt es auf der offiziellen Website

2. Süßwarenoutlet: Eichetti Werksverkauf Werneck

Für die Süßwaren-Schnäppchenjäger gibt es ganzjährlich in den Regalen des Outlets frisch produziertes Eiskonfekt und auch das komplette Sortiment der Mr. Bubbles Brauseprodukte. Zusätzlich gibt es im Lagerverkauf in Werneck auch Popcorn, Bonbons, Schaumwaffeln und vieles mehr von renommierten Marken wie Trolli, Nawarra, Jung oder Hirsch. Kleine Geschenke sowie handgemachte Glückwunschkarten und Candy-Land-Gutscheine sind ebenfalls vor Ort erhältlich. Der Eichetti Fabrikverkauf ist mit seiner großen Auswahl, dem gepflegten und den attraktiven Preisen ein echtes Schlaraffenland für Leckermäulchen.

Wo: Mittlerer Weg 23, 97440 Werneck

Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag 10:00 - 18:00 Uhr

Samstag 10:00 - 13:00 Uhr

Weitere Informationen zu Eichetti gibt es auf der offiziellen Website

3. Horsy Jeans Factory Outlet

Horsy bietet eine Auswahl an bis zu 300 verschiedenen Hosen an. Vorwiegend umfasst das Sortiment Jeans, jedoch lassen sich auf mehr als 300 Quadratmetern Einkaufsfläche auch Hemden, Westen und Jacken finden. Durchschnittlich kann mit einer Ersparnis von etwa 30 Prozent gerechnet werden. Sollte die Länge der Jeans nicht passen, so ist eine kostenlose Änderung möglich.

Wo: Heidweg 1, 97633 Höchheim

Öffnungszeiten: Mo - Fr, 09:00 - 12:00 Uhr

Weitere Informationen zu Horsy-Jeans gibt es auf der offiziellen Website

4. S.Oliver Outlet Schwarzach am Main

Der Name s.Oliver ist ein weitgeläufiger in der Modewelt. Dort wird Mode für Jung und Alt jeden Geschlechts geboten. Das großzügig ausgelegte Outlet in Schwarzach lädt zum Stöbern unterschiedlichster s.Oliver-Schnäppchen mit Rabatten von bis zu 80 Prozent.

Wo: Gewerbering-Nord 3, 97359 Schwarzach am Main

Öffnungszeiten: Mo- Fr 10 :00 - 19:00 Uhr

Samstag 09:00 - 17:00 Uhr

5. Markenmoden-Outlet: Pierre Cardin Outlet in Rottendorf

In den Sechziger Jahren revolutionierte Pierre Cardin die französische Modewelt mit seinen futuristischen Weltraum-Entwürfen. Im Outlet Center in Rottendorf werden neben der Kollektion von Pierre Cardin Men und Cardin Women auch Otto Kern, Pioneer und Jupiter Sportswear-Kollektionen angeboten. Zu den geführten Produkten gehören Hemden und Hosen, Sakkos, Anzüge und Jacken sowie Strickware und Mäntel. Schnäppchenjäger, die sich gern hochwertig kleiden, ohne dass sie viel Geld ausgeben müssen, finden hier im Shop eine große Auswahl ansprechender Highlights zum kleinen Preis.

Wo: Moritzberg 2a, Rottendorf

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 :00 - 19:00 Uhr

Samstag 9:00 - 18:00 Uhr

6. Desch Factory Shop - Männermode

Für alle Männer, die auch gerne günstig schoppen, werden im Outlet Desch Factory Shop Anzüge, Sakkos, Hosen, Mäntel und Co. angeboten. Sollte etwas nicht gleich passen, ist auch eine Änderung dank der hauseigenen Schneiderin kein Problem.

Wo: Schwalbenrainweg 36, 63741 Aschaffenburg

Öffnungszeiten: Mo - Sa 10:00 - 18:00 Uhr

7. Paidi Werksverkauf Hafenlohr - günstige Kinder- und Jugendmöbel

Mit seiner Spezialisierung auf Kinder- und Jugendmöbel hat Paidi seit 1930 ein hohes Maß an Erfahrung. Funktionalität und ein kindgerechtes Design stehen im Mittelpunkt der Kollektionen. Angeboten wird alles vom Kinderbett bis zum Schreibtisch. Der Paidi Werksverkauf Hafenlohr garantiert sogar Preisnachlässe von bis zu 40 Prozent. Rückläufer, Überproduktionen, Ausstellungsstücke, Messestücke und Produkte der zweiten Wahl werden zu sehr günstigen Konditionen abgegeben.

Wo: Hauptstraße 87, 97840 Hafenlohr

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9:00 - 12:00 und 12:30-17:00 Uhr

Sa 9:00 - 14:00 Uhr