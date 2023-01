5 Second-Hand-Shops in Bamberg: Hier kannst du günstig und nachhaltig einkaufen

Gründe für Second-Hand

Suchst du nach einem Second-Hand-Shop in Bamberg, bieten sich dir eine Vielzahl an Möglichkeiten. Oft fällt es dann schwer, eine Entscheidung zu treffen. Wir stellen dir auf Basis der Google-Bewertungen 5 Shops vor, in denen du den Nutzer*innen zufolge gut aus zweiter Hand shoppen gehen kannst.

Tipps für Second-Hand-Shops in Bamberg

Mit dem Begriff "Secondhand" ist gemeint, dass die Kleidung, Möbel oder andere Gegenstände bereits von einer anderen Person verwendet wurden. Dabei gibt es verschiedene Argumente, die dafür sprechen, einige Dinge gebraucht zu kaufen. Schon 2017 betonte beispielsweise Greenpeace, dass wir unsere Kleidung im Vergleich von vor 15 Jahren nur noch etwa halb so oft tragen. Die Modeindustrie bringt ständig neue Kleidung heraus. Kaufst du Secondhand, ist dies nachhaltiger, da Neuware nicht erst produziert werden muss. Produkte werden langlebiger, wenn sie nicht sofort entsorgt, sondern noch von einer anderen Person weiter verwendet werden. Ein weiterer Pluspunkt: Second-Hand-Ware ist in vielen Fällen günstiger.

#1 Möchtest du in Bamberg Second-Hand shoppen gehen, kannst du dies beispielsweise im "Vom Feinsten - Plattenladen und Secondhand". Der Shop erhielt bei den Google-Bewertungen 4,8 Sterne. Du findest hier zahlreiche gebrauchte Schallplatten, aber auch einige Kleidungsstücke. Von einem Nutzer wird gelobt: "Sehr freundliche, tolle Beratung und vor allem tolle Kleidung und Schallplatten". Eine weitere Nutzerin gibt den Tipp: "Vor allem auch Hip-Hop-Heads können hier was finden".

Adresse: Untere Sandstraße 37, 96049 Bamberg

Untere Sandstraße 37, 96049 Bamberg Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 14:30 bis 18:30 Uhr.

Mittwoch bis Samstag von 14:30 bis 18:30 Uhr. Telefon: 01577 0558842

01577 0558842 Produkte: Schallplatten, Kleidung

#2 "ImmertreuMode" erhielt ebenfalls 4,8 Sterne. Es wird ein großes Spektrum an Damen- und Herrenmode angeboten. Möchtest du gut erhaltene, gebrauchte Kleidung abgeben, kannst du dies bei "ImmertreuMode" tun. Findet gebrauchte Kleidung einen neuen Besitzer, wird umweltbewusst, plastikfrei verpackt. Ziel des Shops ist es überdies, diejenigen zu unterstützen, die durch die Corona-Krise oder aus anderen persönlichen Gründen kein großes Budget für neue Kleidung übrig haben. Eine Nutzerin verrät: "Wahre Schätze und Teile, die nicht jeder hat!"

Adresse: Siechenstraße 12, 96052 Bamberg

Siechenstraße 12, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 09:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr. Telefon: 0162 6375524

0162 6375524 Webseite: https://www.immertreu-mode.de/

https://www.immertreu-mode.de/ Produkte: Kleidung, Accessoires

Weitere Shops für einzigartige Second-Hand-Ware

#3 Das "Kleiderstübchen" in Bamberg konnte mit 4,7 Sternen überzeugen. Dort findest du gebrauchte Kleidung für Kinder zum kleinen Preis. Eine Nutzerin lobt: "Zum Einkaufen von schönen, gebrauchten Kinderklamotten ist der Laden super".

Adresse: Siechenstraße 36, 96052 Bamberg

Siechenstraße 36, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Dienstag und Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Donnerstag von 10:00 bis 15:00 Uhr. Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Dienstag und Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Donnerstag von 10:00 bis 15:00 Uhr. Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr. Telefon: 0951 63503

0951 63503 Produkte: Kinderkleidung

#4 Etwas weniger, nämlich 4,1 Sterne erhielt das "KreisLauf-Kaufhaus Bamberg". Mit dem Namen "KreisLauf" wird das Konzept des Kaufhauses beschrieben. Gemeint sind mit dem "KreisLauf" einerseits die soziale und berufliche Integration von Menschen in die Gesellschaft, andererseits die Abfallvermeidung und somit Wiederverwertung von gut erhaltenen und aufbereiteten Gebrauchtwaren. Angeboten wird auch Hilfe bei einer Haushaltsauflösung oder die Abholung von Möbeln, die du verkaufen möchtest. In dem Falle lohnt es sich, einmal persönlich anzurufen. Du kannst zahlreiche Raritäten finden, die es so nicht mehr auf dem Markt gibt. Dazu schreibt eine Nutzerin: "Tolles Konzept und super Laden".

Adresse: Pödeldorfer Str. 73, 96052 Bamberg

Pödeldorfer Str. 73, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr. Telefon: 0951 91787341

0951 91787341 Webseite: https://www.kreislauf-kaufhaus.de/bamberg

https://www.kreislauf-kaufhaus.de/bamberg Produkte: Möbel, elektronische Haushaltsgeräte, Dekor-Artikel, Kleidung für Kinder und Erwachsene, Spielwaren, Bücher, Film und Tonträger, Gartenmöbel, Bilder, Kunstdrucke

#5 Der Second-Hand-Shop "Kolping-Center" erhielt bei den Google-Bewertungen 4,0 Sterne. Die verkaufte Ware wird dabei von großzügigen Bürger*innen gespendet. Das Kolping-Center bietet dir auch bei einer Haushaltsauflösung Unterstützung an. Möchtest du etwas abgeben, an dem sich jemand anderes noch erfreuen könnte, wird auch eine Abholung einzelner Möbelstücke, Haushaltswaren, Elektrogeräte und Kleidung angeboten. Hier lohnt es sich, einfach einmal telefonisch nachzufragen. Das Motto des Centers: nachhaltig und sozial. Ein Nutzer schreibt: "Gute Ware, gute Preise und ein klasse Service noch dazu".

Adresse: Siechenstraße 69, 96052 Bamberg

Siechenstraße 69, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Telefon: 0951 96830300

0951 96830300 Webseite: https://www.kolping-center-bamberg.de/

https://www.kolping-center-bamberg.de/ Produkte: Möbel, Bekleidung, Schuhe, Bilder / Gemälde, Lampen, Fahrräder, Kinderwagen, Elektrogroßgeräte

Fazit

In jedem der Second-Hand-Shops werden unterschiedliche Waren angeboten. Was du persönlich gebrauchen könntest oder wo sich ein Besuch für dich lohnen würde, musst du für dich entscheiden. Da es sich bei den Google-Bewertungen um persönliche Meinungen handelt, gibt es natürlich keine Garantie dafür, dass der Shop auch dir gefällt.