24 Türchen Vorfreude - das sind unsere Tipps für außergewöhnliche Adventskalender

Gewürze, Bier & Wein, Basteln, Escape-Game, Haustier & mehr: Entdecke jeden Tag ein neues Produkt von deinem Lieblingskalender

Lass dich in der Vorweihnachtszeit überraschen - z. B. mit dem Gewürzadventskalender von direktvomfeld*, den Energie-Boostern von Kloster Kitchen* oder dem Espresso-Kalender von aromatico*

Von wegen nur Schokolade - Adventskalender gibt es heute in allen möglichen Variationen und Produktkategorien, sodass sie wunderbar zu einem persönlichen Geschenk werden können (mittlerweile auch für Haustiere). Oder du versüßt dir selbst deine Adventszeit mit 24 Türchen von aus deinem Lieblings-Adventskalender. Hier findest du unsere 24 Tipps für besonders außergewöhnliche Adventskalender.

Gewürze und Saucen

1. Vorsicht, scharf - Adventskalender von direktvomfeld

In diesem Adventskalender erwarten dich nicht nur zwölf vielfältige und aromatische Gewürzproben*, sondern außerdem acht Türchen gefüllt mit scharfen Klingen jeder Art, um dein Kocherlebnis in der Vorweihnachtszeit zu optimieren. Sogar eine Auswahl an passenden Rezepten hält der Adventskalender bereit und ist jetzt für nur 119 statt 154,20 Euro erhältlich.

2. Der Preis ist heiß, der Inhalt auch - Adventskalender von Pepperworld

Wer scharfes Essen liebt, der kommt mit diesen 24 Türchen definitiv auf seine Kosten. Der Adventskalender "Hot"* heizt mit seinen Salzen, Pfeffermischungen und feinsten Gewürzmischungen so richtig ein und verpasst jedem Essen die richtige Note an Schärfe. Für die etwas schwächeren Gaumen gibt es außerdem noch weitere tolle Adventskalender-Angebote im Online-Shop von Pepperworld*.

3. Gaumenfreuden hinter 24 Türchen im Gourmet-Adventskalender von Gepp's

„Die Saucenmacher“ verfeinern jedes deiner Gerichte mit einer schmackhaften Sauce, passend zu den Köstlichkeiten vom Herd. Aber nicht nur das - im Gourmet-Adventskalender* warten 24 leckere Feinkostspezialitäten auf dich oder deine glücklichen Beschenkten - und das für nur 64, 95 statt 69,95 Euro. Beim Kauf von zwei Adventskalendern gibt's 20 % Rabatt aufs zweite Exemplar (nur vom 1. bis 30. November).

4. Vegane Vorweihnachtszeit mit dem "Vegane Weihnachten"-Adventskalender von Gepp's

Für nur 64,95 statt 69,95 Euro werden bei Gepp's Saucen auch die Veganer*innen versorgt*. In 24 veganen Feinkostspezialitäten hangelst du dich vom 1. bis zum 24. Dezember und wirst jeden Tag mit einer köstlichen veganen Kleinigkeit überrascht - von Gewürzen über Pesto bis hin zu Aufstrich. Tipp: Wer im Zeitraum vom 1. bis 30. November zwei Adventskalender bei Gepps bestellt, bekommt 20 % Rabatt auf den zweiten Kalender.

Spirituosen, Bier und Wein

5. Bier-Rundreise durch Franken - der Bier-Adventskalender von hiergibtsbier

Kaum eine Region ist so bekannt für ihre Brauerei-Kultur und den vielfältigen Biergenuss wie Franken. Für die echten Seidla-Feinschmecker*innen ist dieser Adventskalender die perfekte Geschenk-Option. Hol dir jetzt Frankens Bier-Adventskalender vor nur 57,99 Euro* solange der Vorrat reicht! Mit jedem Türchen wird eine Variante des flüssigen Goldes genossen und überrascht dich, deinen Beschenkten oder deine Beschenkte von Hellem über Pils und Weizen bis hin zum saisonalen Bockbier oder dem besonderen Weihnachtsbier. Die Biere stammen dabei von 24 Familienbrauereien aus Franken und machen den regionalen Genuss noch authentischer. Zudem wird der Adventskalender bruchsicher verpackt und kommt pünktlich vor der ersten Türchen-Öffnung bei dir an.

6. Schade, Schokolade - den Advent lieber mit Bier versüßen mit dem Adventskalender von BierSelect

Aus den über 300 Biersorten, die dieser Online-Getränkehandel zur Auswahl hat, bietet der Adventskalender von Bierselect eine süffige Auswahl aus 24 verschiedenen Biersorten*. Die deutsche Brauerei-Kunst verschönert dir die Vorweihnachtszeit für nur 54,99 Euro. Dieser Adventskalender ist die optimale Geschenk-Idee für alle Hefefreunde, die es vorziehen, Bierdeckel zwischen zu lassen, statt Papptürchen zu öffnen.

7. Wein x 24 - Der Adventskalender von Ab Hof Weine

Du bist ein Wein-Freund, aber leider immer noch kein Wein-Kenner? Der Adventskalender "Generation Pinot"* verschafft Abhilfe, denn er kommt gefüllt mit 24 Viertelliter-Flaschen badischer Burgundersorten. Egal ob Rot, Weiß, oder Rosé - mit diesen Türchen lernst du jeden Abend ein neues Produkt kennen und vielleicht auch lieben. Mit einem Glas Wein auf der Couch wird diese Adventszeit gemütlicher denn je!

8. Wolldecke, Weihnachtsmusik und Whisky - echte Genießer-Abende mit dem Whisky-Adventskalender von Whisky Fox

Schicke deine Freund*innen oder begib dich selbst auf eine aromatische Reise durch die Welt des internationalen Whiskys*. Dieser Adventskalender überrascht 24 Tage lang mit dem beliebten Brenn-Produkt. Ob Single Malt aus Dänemark oder Blended Whisky aus Japan - diese Türchen lassen dich ganz schön rumkommen in der Welt des Whiskys und krönen entspannte Vorweihnachts-Abende mit edlen 0.02-Liter-Fläschchen gefüllt mit Whisky. Für das echte Geschmacksreise-Erlebnis zeigt dir die beigefügte Weltkarte, wo sich die verschiedenen Destillerien befinden. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, den originalen Adventskalender mit 24 schottischen Whisky-Sorten* zu erwerben.

9. Ein Säckchen, ein Drink - der Adventskalender von Whisykworld

Der Adventskalender von Whiskyworld* kommt sogar bereits liebevoll verpackt, sodass sich um die Geschenk-Gestaltung nicht mehr gekümmert werden muss. In jedem der 24 Säckchen erwartet die Whisky-Fans eine Original-Whisky-Abfüllung in kleinen Fläschchen, die dabei sogar von einem Schokoladen-Taler begleitet werden. Auch die Schoko-Liebhaber*innen kommen damit auf ihre Kosten. Whiskyworld hat zudem noch weitere Adventskalender* im Angebot, sodass zum Beispiel auch die Verpackungs-Gestaltung selbst übernommen werden kann.

Kreativbedarf

10. Kreatives Ausleben in der Adventszeit mit dem Makramee-Adventskalender von JaWolle

Kaum etwas kann dem Stress und Trubel aus der Vorweihnachtszeit so gut entgegenwirken wie das Ausüben einer kreativen Tätigkeit. Mit 24 einzigartigen Makramee-Projekten* sorgt dieser Adventskalender von JaWolle für Entspannung und für ein kleines Achtsamkeitstraining während der aufregenden Tage vor Weihnachten. Die Knüpfwerke können wunderbar als Deko für Karten, Baum oder Kerzen verwendet werden und sind damit auch die perfekte Geschenkidee für den Heiligabend - bis dahin sollten die kleinen Kunstwerke im besten Falle alle fertig sein!

11. Kreativ werden, Weihnachtsgeschenke selber machen - mit dem Schnittmuster-Adventskalender von Sewunity

Bis Heiligabend erwarten dich hinter den Türchen dieses Adventskalenders jeden Tag ein Schnittmuster von einer Designerin auf Sewunity. Du erhältst brandneue Schnittmuster für Kleidungsstücke und Taschen für Damen und zwei für Herren in einem Kalender mit einem Gesamtwert von über 175 Euro für nur 44,90 Euro*. Die Türchen kannst du ganz einfach per Mausklick im Portal des Online-Handles öffnen und kannst mit den Mustern sogar noch ein oder mehrere Weihnachtsgeschenke für deine Liebsten nähen!

Freizeit

12. Sexy Santa - 24 erotische Überraschungen von lovery24

Beschere dir und deinem Partner oder deiner Partnerin eine heiße Vorweihnachtszeit mit dem Adventskalender von lovery24. Diverse Spielzeuge und Accessoires für sie und ihn warten hinter den Türchen dieser Erotik-Kalender* ab 129,90 Euro.

13. Weihnachtsmusik ins Haus bringen - mit dem Weihnachts-Lieder-Adventskalender von alle-noten.de

Vor allem für Familien mit Kindern ist dieser Adventskalender die passende Anschaffung oder das passende Geschenk. Die 24 klassischen Weihnachtslieder, wie zum Beispiel "Morgen, Kinder, wird's was geben" oder "Zu Bethlehem geboren" sorgen für die wunderschöne Vorfreude-Stimmung, die leuchtende Kinderaugen auslöst und dabei können die Kleinen direkt mitmachen. Der Kalender besteht aus 24 Notenblättern mit Text* und einem QR-Code, der zu einer Mitsing-Version führt und ist für nur 12,50 Euro bei alle-noten.de erhältlich. Weitere musikalische Adventskalender findest du unter alle-noten.de*.

14. Die Verpackung macht's - Adventskalender zum selbst befüllen bei Lichterketten-Experte

Wer sein Adventskalender-Geschenk noch persönlicher gestalten will, der wählt am besten einen zum selbst Befüllen. Für die richtige Verpackung sorgt dieser Kalender in Form eines weihnachtlich dekorierten Häuschens aus Holz mit 24 Schubladen. Diese Verpackung macht sich auch wunderbar als Dekoration und wird sogar von integrierten LED-Lichtern beleuchtet und von einer Miniatur-Tanne begleitet. Bei solch einer authentischen äußeren Gestaltung* macht es doch noch mehr Spaß, jeden morgen einen neuen Inhalt zu entdecken! Den Kalender (und weitere tolle Angebote rund ums Thema Lichter und Leuchten) gibt es für nur 34,95 Euro auf Lichterketten-Experte.de.

15. Zauberhaft verzaubert - Harry-Potter-Adventskalender bei Karneval Universe

Das perfekte Geschenk für alle Potterheads in der Familie oder im Freundeskreis: Der Harry-Potter-Adventskalender*. 24 Tage lang nährt der Kalender die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit spannenden Artikeln, wie beispielsweise Lesezeichen, Buttons oder Schlüsselanhängern aus dem Hogwarts-Universe.

16. Spannende Advents-Rätselabende mit dem Escape-Adventskalender auf BBSpiele.de

Escape-Room-Games sind immer mehr im Kommen und sorgen für kniffligen Rätselspaß. Den kannst du dir jetzt auch für die Vorweihnachtszeit besorgen und mit dem "Escape in der Dose: Rätsel-Challenge für den Advent"* deinen Verstand auf Trab halten. Die 24 weihnachtlichen Rätselgeschichten kommen in einer praktischen Dosen-Verpackung und eignen sich so auch gut als Geschenk. Weitere Rätsel-Artikel wie die Krimi-Edition findest du hier*.

17. Richtig sähen, besser ernten - mit dem Adventskalender von Samenhaus Müller

Jetzt die Hobbygärtner*innen im Freundes- oder Familienkreis besonders persönlich beschenken und ihnen mit dem Saatgut-Adventskalender eine Freude machen. Passend in einer stilvollen Holzbox kommt das Saatgut von Dillman mit keimfähigen Produkten für den Garten oder auch die Terrasse oder den Balkon und bereitet Vorfreude, nicht nur auf die Weihnachtszeit, sondern auch auf die kommende Gartensaison. Mit diesen 24 Saatgut- und Zubehör-Überraschungen* steht dem Selbstversorger-Dasein im neuen Jahr nichts mehr im Wege.

Nahrungsergänzungsmittel und Gesundheit

18. Energiebooster in der stressigen Vorweihnachtszeit mit dem Ingwer-Shot-Adventskalender von Kloster Kitchen

24 Tage lang der ultimative Immunsystem-Booster in Form von Ingwer-Shots - dieser streng limitierte Kalender von Kloster Kitchen versorgt dich mit den scharfen Vitamin-Bündeln in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen. Für nur 54, 90 Euro erhältst du deine Advents-Shots in dem praktischen Adventskalender-Package*. Die Ingwer-Shots sind zubereitet nach bewährter Klosterrezeptur. Sie sind außerdem Bio und vegan.

19. Saftige Türchen im Adventskalender von LiveFresh

Statt sündige Schokolade enthält dieser Adventskalender von LiveFresh* und einigen Partner Brands die gesunden Alternativen. Vitaminreiche Säfte und Shots, gesunde Snacks und andere Überraschungen, die deinem Körper etwas Gutes tun, erwarten dich hinter den Türchen dieses Adventskalenders und schaffen einen guten Ausgleich zu Lebkuchen und Plätzchen.

Haustiere

20. Tierische Vorfreude mit dem Adventskalender von Vetevo

Für nur 79 statt 89 Euro verspricht dieser Adventskalender von vetevo.de* tolle Überraschungen aus unter anderem den Bereichen "Snacks" und "Spielzeug & Training". Von Massagetools über Hundekekse bis hin zu Bällen - diese Adventszeit wird für jeden Vierbeiner besonders.

21. Gourmets auf vier Beinen - der Adventskalender für Hunde und Katzen von Waldkraft

Liebevoll in der Waldkraft-Bäckerei zubereitet werden die leckeren Inhalte des Adventskalenders* auch unseren vierbeinigen Freunden die Vorweihnachtszeit verschönern. Pro Türchen gibt es jeweils eine leckere Futter-Spezialität, alles verpackt in der traditionellen Kalender-Form, welcher für nur 22,80 Euro erhältlich ist.

Nahrung und Fitmacher

22. Mehr Power für den Tag mit Trockenfrüchten & Nüssen vom Bremer Gewürzhandel

Dieser beliebte Adventskalender von bremer-gewuerzhandel.de vereint Trockenfrucht- und Nussspezialitäten aus aller Welt* für den bewussten Snack zwischendurch. Mit dabei sind u. a. Cashewkerne, Ananasringe, Rauchmandeln, Mangos und Macadamia-Nüsse. Gleichzeitig tut ihr auch noch etwas Gutes: Von jedem verkauften Adventskalender gehen 1 Euro an die Organisation GutsKinder e. V. Beim Bremer Gewürzhandel gibt es außerdem Gewürzadventskalender (wahlweise auch zum Selbstbefüllen) & Veggie-Adventskalender*.

23. Abwechslung in ein morgendliches Ritual bringen - mit dem Espresso-Adventskalender von aromatico

Besonders in der stressigen Zeit vor Weihnachten zählen viele auf ihren regelmäßigen Energieschub durch Kaffee. Im Espresso-Adventskalender von aromatico wartet 24 Tage lang jeden Morgen oder Nachmittag eine neue Arabica-Sorte auf dich. Für nur 89,90 Euro bekommst du dein koffeinhaltiges Lieblingsgetränk hinter den Türchen eines Adventskalenders*.

24. Jeden Tag ein neues Geschmackserlebnis mit dem Tee-Adventskalender von Kobu-Teeversand

Neben Glühwein und Punsch ist besonders Tee ein beliebtes Getränk in der Zeit vor Weihnachten. Mit der Teeadventskalender-Box* wird jeder Adventstag mit einer neuen, interessanten Teesorte verfeinert. Egal ob Kräuter-, Schwarz- oder Grüntee - hier ist für jeden etwas dabei. Auch Rooibos- und Früchtetee-Fans werden hier versorgt.