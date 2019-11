20 % auf alles: Spar-Wochenende bei Hinz Mode & Waffen in Bamberg

Der Black Friday am 29. November ist einer der größten Schnäppchen-Tage der Welt. Aber nicht nur online bekommen Sie Wahnsinns-Angebote, auch im Bamberger Einzelhandel werden fleißig Rabatte ausgerufen. Bei Hinz Mode & Waffen gibt es aber nicht nur am Black Friday Schnäppchen, sondern das ganze Wochenende über.

Hinz Mode & Waffen ist eines des traditionsreichsten Geschäfte der Bamberger Innenstadt und wird schon in der dritten Generation geführt. Seit 90 Jahren können Sie hier elegante Freizeit-Mode, frei verkäufliche Waffen und sogar Souvenirs erwerben. All das finden Sie zu fairen Preisen im Geschäft des Familienunternehmens direkt am Maximiliansplatz.

20% auf alles* bei Hinz Mode & Waffen am 29. und 30. November

Am besten schauen Sie am 29. oder 30. November direkt im Laden in der Bamberger Fußgängerzone vorbei. Die Adresse lautet: Hinz Mode & Waffen, Grüner Markt 31, 96047 Bamberg.

Hinz Mode & Waffen ist von Montag bis Mittwoch von 9 bis 18 Uhr geöffnet, von Donnerstag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite oder unter der Telefonnummer 0951/22493.

*Ausgenommen sind bereits reduzierte Waren und Gutscheinzahlungen





Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.