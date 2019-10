10 Jahre expert Lichtenfels: Feiern, freuen, sparen - Geburtstagskracher satt!

10 Jahre expert Lichtenfels: Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Um den runden Geburtstag gebührend zu würdigen, hat expert Lichtenfels kräftig an der Preisschraube gedreht. expert-Kunden dürfen sich über jede Menge toller Geburtstagskracher freuen - beispielsweise über den 4K-Fernseher von Samsung mit riesiger 55-Zoll-Bildschirmdiagonale für nur 499 Euro!

Top Angebot: 55 Zoll Samsung UHD LED TV für nur 499 Euro

LCD-TV mit 138 cm (55'') Bildschirmdiagonale

4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel

Triple Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD

2.000 PQI, HDR 10+, USB-Recording

Smart TV, DLNA, unterstützt Alexa und Google Assistant

VESA-Norm: 200 x 200 mm

3x HDMI, 2x USB, 1x CI+-Slot, LAN, WLAN, WiFi Direct

Alle Angebote sind ab 25.10.2019 bei expert Jakob in Lichtenfels erhältlich - aber nur, solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen finden Sie auf der expert-Webseite.

Anfahrt zu expert Lichtenfels

Feiern Sie mit: Am besten schauen Sie am Freitag, den 25.10.2019, direkt in der Jubiläums-Filiale in Lichtenfels vorbei. Die genaue Adresse lautet: expert Lichtenfels GmbH, Theodor-Heuss-Straße 59, 96215 Lichtenfels.

expert Lichtenfels hat montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 18 Uhr. Bei Rückfragen erreichen Sie die Filiale unter der Telefonnummer 09571/949640.

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren und sparen





Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.