Top 10 - Campingplätze rund um Bamberg: Diese Plätze empfehlen wir

Anfahrt und Kontakt:

Camping Sonnland, Bahnhofstraße 154, 96145 Seßlach

Bahnhofstraße 154, 96145 Seßlach Telefon: 09569 220

E-Mail: info@Camping-Sonnland.de

Internet: Camping Sonnland

#6: Camping Rangau

Der Campingplatz Rangau liegt bei Erlangen inmitten eines Naherholungsgebietes am Großen Bischofsweiher. Von Bamberg aus ist das eine Fahrt von einer guten halben Stunde. Ein Ausflug in die Universitätsstadt Erlangen ist absolut empfehlenswert, hierfür können Sie sowohl die öffentlichen Verkehrsmittel, als auch das Fahrrad nutzen. Wer Großstadtluft schnuppern möchte, ist von dort in einer halben Stunde mit dem Auto auch bereits in Nürnberg.

Anfahrt und Kontakt:

Camping Rangau, Campingstraße 44, 91056 Erlangen

Telefon: 09135 8866

E-Mail: infos@camping-rangau.de

Internet: Camping Rangau

#7: Maincamping Lichtenfels

Wer gerne umgeben von Wasser ist, wird sich hier wohlfühlen: Der Campingplatz Maincamping Lichtenfels befindet sich in direkter Lage am Main und am Ortswiesensee Oberwallerstadt. Vom Campingplatz aus haben Sie viele Ausflugsmöglichkeiten. So können Sie etwa einen Abstecher nach Bamberg, Coburg, Kulmbach oder Kronach machen. Von Bamberg nach Lichtenfels fahren Sie nur etwa eine halbe Stunde mit dem Auto. Außerdem haben Sie von hier aus Zugang zu vielen Wanderwegen, beispielsweise zum "Pfad der Flechtkultur".

Anfahrt und Kontakt:

Maincamping Lichtenfels, Krößwehrstraße 52, 96215 Lichtenfels

Telefon: 09571 71729

E-Mail: info@maincamping.de

Internet: Maincamping Lichtenfels

#8: Feriencampingplatz Bärenschlucht

Ein weiterer schöner Campingplatz ist der Feriencampingplatz Bärenschlucht, welcher zwischen Forchheim und Pegnitz bei Pottenstein liegt. Hier sind Sie umgeben von der malerischen Felsen-Landschaft des Püttlachtales, welches zu den schönsten Wander- und Urlaubsgebieten der Fränkischen Schweiz zählt. Auf dem Campingplatz werden zudem Ferienwohnungen und Blockhütten vermietet. Eigene Forellengewässer befinden sich direkt am Platz - ideal für alle Hobbyangler. Dieser Campingplatz ist in unserer Auflistung mit circa einer Stunde Fahrt am weitesten entfernt von Bamberg. Allerdings handelt es sich hierbei um ein absolutes Camping-Highlight, weshalb wir ihn empfehlen.

Anfahrt und Kontakt:

Feriencampingplatz Bärenschlucht, Bärenschlucht 1, 91278 Pottenstein

Telefon: 09243 206

E-Mail: info@baerenschlucht-camping.de

Internet: Feriencampingplatz Bärenschlucht

#9: Reisemobilstellplatz am Heinrichsdamm in Bamberg

Der P+R-Platz Heinrichsdamm hat sich unter Wohnmobilreisenden zum echten Geheimtipp entwickelt. Zentral gelegen - aber naturnah - und mit direkter Anbindung an den P+R-Shuttle finden Reisemobilisten 25 großzügige Standplätze, die alles haben, was sie für ihre autarke Versorgung brauchen. Hierzu zählt eine Frischwasserversorgungsstation, W-LAN und eine Stromversorgung.

Anfahrt und Kontakt:

P+R Heinrichsdamm, Heinrichsdamm 33, 96047 Bamberg

Telefon: 0951/774977

Internet: Stadt Bamberg

#10: Camping am See in Sand am Main

Im reizvollen Maintal gelegen, direkt am See, bietet der Campingplatz über 130 Stellplätze. Beispielhafte Ausflugsziele sind die romantischen Gassen in Sand am Main oder der Steigerwald, in dem sich hervorragende Tageswanderungen planen lassen. Aktivitäten direkt am Badesee vor Ort sind beispielsweise Angeln, Tennis oder Tischtennis.

Anfahrt und Kontakt:

Camping am See, Pappelallee 7, 97522 Sand am Main

Telefon: 09524 822270

E-Mail: gemeine@sand-am-main.de

Sind Sie auf den Geschmack gekommen und wollen mehr über Camping-Möglichkeiten in Franken wissen? Dann lesen Sie sich auch unsere Artikel zu den schönsten Campingplätzen in Nürnberg und zu den schönsten Campingplätzen in Würzburg durch.

