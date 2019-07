Wunderbarer 360-Grad-Ausblick und bizarre Felsformen: Der Pferdskopf in der Rhön

Bizarre Felsformen und Felszacken geben dem Pferdskopf, der sich ganz nah bei der Wasserkuppe befindet, eine abenteuerliche Optik. Am besten erreicht man den Gipfel des Pferdkopfs mit einer kleinen steilen Wanderung vom Guckaisee aus.

Wer vom Wandern und der Rhön nicht genug bekommt, findet auch beim bedeutendsten Hochmoor in Mitteleuropa ein interessantes Ausflugsziel. Das Schwarze Moor in der Rhön ist ein intaktes Niedermoor und ist daher eine sehr gute Lebensgrundlage für viele Tier- und Pflanzenarten.

Südwestausläufer der Wasserkuppe

Bei dem Pferdskopf handelt es sich um einen Südwestausläufer der Wasserkuppe, dem höchste Berg in der Rhön. Dabei ist der Pferdskopf mit seinen circa 875 Metern über Normalnull nicht einmal 100 Meter kleiner als die nebenanliegende 950 Meter hohe Wasserkuppe.

Besonderheiten des Pferdskopf

Zwar besitzt der Pferdskopf ein Gipfelkreuz, dieses befindet sich aber nicht direkt auf dem Gipfel. Schön anzusehen ist außerdem eine aus Stein angefertigte Schutzhütte, welche mit Gras bewachsen ist und ein Fenster, sowie eine Bank verfügt. Direkt dahinter ragen massig spitze Felszacken in die Höhe, welche in Richtung Süden abfallen.

Beeindruckende Aussicht auf dem Pferdskopf

Der Pferdskopf kann nur zu Fuß über die Wasserkuppe oder über einen etwas steileren Aufstieg vom Guckaisee aus erreicht werden. Oben angekommen, wird man mit einer 360-Grad-Aussicht mit beeindruckender Fernsicht belohnt.

Adresse

In der Nähe Wasserkuppe, 36163 Poppenhausen