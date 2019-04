Weißmainquelle: Ein Ausflug zum Ursprung des Maines

Der Main ist eine der Haupt-Schiffahrts-Verkehrsadern in Deutschland und mit 527 km der längste Nebenfluss rechts vom Rhein. Er prägt eine ganze Region in Franken und der größere der beiden Zubringer Flüssen entspringt im Fichtelgebirge. Zur Weißmainquelle am Ochsenkopf führen herrliche Wanderwege, die für Jung und Alt ein Erlebnis sind.

Was dem Weißmain seinen Namen gibt

Den Namen Weißmain hat der Fluss, der am Osthang des Ochsenkopfs entspringt, dem Granitgestein zu verdanken. Durch die helle Farbe des Granits scheint das Wasser weiß zu sein. 1717 lies der Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth die Quelle in Granit fassen. Deswegen ziert auch heute noch das Wappen der Hohenzollern die Steine der Quelle.

Ein ganz besonderer Wanderweg

Vom Ursprung des Weißmains führt ein Wanderweg den kompletten Fluss entlang bis zur Mündung in den Main. Insgesamt 540 Kilometer lang ist der Mainwanderweg und die ersten 27 Kilometer führen von der Quelle nach Himmelkron, einem nahe gelegenen Ort im Fichtelgebirge. Die Wanderung wird als sehr leicht eingestuft, dauert aber gute 4 Stunden.

Außerdem ist die Weißmainquelle Bestandteil des Quellenwegs des Fichtelgebirgsvereins.

