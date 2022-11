Weihnachtsmärkte in Franken 2022: Was gilt wo? Der Überblick .

Was gilt wo? . Große Weihnachtsmärkte in der Region finden heuer nach aktuellem Stand größtenteils statt

heuer nach aktuellem Stand größtenteils Energiekrise und Corona sorgen für Ungewissheit bei den Organisatoren

Die Zeit der Weihnachtsmärkte naht: Wenn die Tage wieder kürzer werden und die Temperaturen immer weiter sinken, gehört der vorweihnachtliche Budenzauber mit Glühwein, Bratwurst, gebrannten Mandeln und Co. für viele zum Pflichtprogramm. Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und mit ihr die Phase der besinnlichsten Zeit des Jahres. Nach vielen pandemiebedingten Absagen in den vergangenen Jahren sieht er aktuell so aus, als ob die meisten fränkischen Weihnachts- und Adventsmärkte stattfinden werden. Dennoch sie die Organisatoren vielerorts noch unschlüssig darüber, in welchem Maße die Veranstaltungen aufgrund der weiterhin präsenten Infektionsgefahr stattfinden werden.

Weihnachtsmärkte in Franken: Die Termine für 2022 in der Übersicht

In diesem Jahr geht es mancherorts besonders früh los und dauert mitunter länger als in den Vorjahren. Dass die Buden länger stehen und Besucher schon Anfang November Punsch trinken und in Kunsthandwerk stöbern können, soll Schaustellern nach der langen Corona-Auszeit höhere Einnahmen ermöglichen. Corona-Beschränkungen soll es kaum noch geben.

In diesem Jahr sollen die versäumten Weihnachtsfreuden nachgeholt werden. Deshalb ist es mancherorts mit dem Budenzauber bereits losgegangen. Andere Städte haben entschieden, ihren Weihnachtmarkt auch für dieses Jahr abzusagen.

Hier erfährst du, welche Märkte bisher abgesagt wurden oder laut aktuellem Kenntnisstand stattfinden werden. Bei der Recherche haben einige Veranstalter jedoch keine Informationen preisgeben können, da die Planung noch läuft. Zudem ist unklar, ob sie überhaupt stattfinden werden. Diese Weihnachtsmärkte sind mit dem Hinweis "Keine Informationen verfügbar" markiert.

"Große" Weihnachtsmärkte in Oberfranken:

Das Bayreuther Winterdorf findet 2022 statt: Start war bereits am 15. Oktober, Schluss ist erst am 31. Dezember 2022.

findet 2022 statt: Start war bereits am 15. Oktober, Schluss ist erst am 31. Dezember 2022. Bayreuther Christkindlesmarkt : vom 21.11. bis zum 23.12.2022. Details zum Weihnachsmarkt findest du hier.

: vom 21.11. bis zum 23.12.2022. Details zum Weihnachsmarkt findest du hier. Weihnachtsmarkt in Hof : findet vom 21.11. bis zum 23.12.2022 statt.

: findet vom 21.11. bis zum 23.12.2022 statt. Bamberger Weihnachtsmarkt: findet vom 22.11. bis zum 23.12.2022 statt.

findet vom 22.11. bis zum 23.12.2022 statt. Forchheimer Weihnachtsmarkt : findet vom 25.11. bis zum 24.12.2022 statt.

: findet vom 25.11. bis zum 24.12.2022 statt. Märchenwald Lichtenfels : findet vom 25.11. bis zum 23.12.2022 statt.

: findet vom 25.11. bis zum 23.12.2022 statt. Coburger Weihnachtsmarkt : findet vom 25.11. bis zum 23.12. 2022 statt. Hier geht es zu den Veranstaltungs-Details.

: findet vom 25.11. bis zum 23.12. 2022 statt. Hier geht es zu den Veranstaltungs-Details. Coburger Winterfest: 3. bis 20. November (Donnerstag und Freitag jeweils ab 16 Uhr und am Wochenende ab 11 Uhr); 27. Dezember bis 7. Januar (täglich außer Silvester und Neujahr) - nähere Informationen zum aktuellen Programm gibt es hier.

"Kleine" Weihnachtsmärkte in Oberfranken

Weihnachten in Neudrossenfeld: Drossenfelder Weihnacht am 26.11.2022 ab 16 Uhr; Winterdorf ab 2.12.2022 (freitags bis sonntags ab 16.30 Uhr); Weihnachtsmarkt am 11.12.2022 und 18.12.2022 von 13 bis 18 Uhr; Winterparty am 17.12.2022

Drossenfelder Weihnacht am 26.11.2022 ab 16 Uhr; Winterdorf ab 2.12.2022 (freitags bis sonntags ab 16.30 Uhr); Weihnachtsmarkt am 11.12.2022 und 18.12.2022 von 13 bis 18 Uhr; Winterparty am 17.12.2022 Weihnachtsmarkt in Burgkunstadt: am 26.11.2022 von 11 bis 21 Uhr

am 26.11.2022 von 11 bis 21 Uhr Weihnachtsmarkt in Bischberg: am 26.11.2022 ab 14 Uhr

26.11.2022 ab 14 Uhr Weihnachtsmarkt in Stegaurach: am 26.11.2022 (14 bis 20 Uhr) und am 27.11.2022 (13 bis 18 Uhr)

am 26.11.2022 (14 bis 20 Uhr) und am 27.11.2022 (13 bis 18 Uhr) Pottensteiner Winterzauber: am 26.11.2022 und am 27.11.2022

am 26.11.2022 und am 27.11.2022 Rehauer Lebkuchenmarkt: findet vom 25.11. bis zum 27. 11. 2022 am Maxplatz in Rehau statt.

findet vom 25.11. bis zum 27. 11. 2022 am Maxplatz in Rehau statt. Adventsmarkt in Bindlach: findet am 4.12. 2022 von 14 bis 20 Uhr statt.

findet am 4.12. 2022 von 14 bis 20 Uhr statt. Weihnachtsmarkt in Kleingesee: findet am 19.11. und am 20.11.2022 statt.

findet am 19.11. und am 20.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Gerach: Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar. Wintermarkt in Gundelsheim: findet am 19.11.2022 statt.

findet am 19.11.2022 statt. Weihnachtlicher Markt in Hundsboden: findet am 20.11.2022 statt.

findet am 20.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Burgebrach: findet am 27.11.2022 statt.

findet am 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Mönchherrnsdorf : Keine Informationen verfügbar.

: Keine Informationen verfügbar. Vorweihnachtsmarkt in Heroldsbach : findet am 26.11.2022 statt.

: findet am 26.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Hallstadt : findet am 11.12.2022 auf dem Marktplatz statt.

: findet am 11.12.2022 auf dem Marktplatz statt. Adventsmarkt in Kulmbach : abgesagt - hier erfahrt ihr den Grund.

: abgesagt - hier erfahrt ihr den Grund. Weihnachtsmarkt in Rödental : findet vom 25.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 25.11. bis zum 27.11.2022 statt. Advents- und Nikolausmarkt in Trunstadt: findet am 27.11.2022 statt.

findet am 27.11.2022 statt. Adventsmarkt in Weilersbach : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022. Weihnachtsmarkt in Ebermannstadt : der "Ebser Weihnachtsmarkt" findet vom 25.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: der "Ebser Weihnachtsmarkt" findet vom 25.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Seßlach : findet am 26.11. und am 27.11.2022 statt.

: findet am 26.11. und am 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Weidhausen : findet am 26.11. und am 27.11.2022 statt.

: findet am 26.11. und am 27.11.2022 statt. Vorweihnachtliches Glühweintrinken in Litzendorf : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Mainleus : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Mitwitz : findet vom 25.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weitere Informationen zum Mitwitzer Weihnachtsmarkt gibt es hier.

: findet vom 25.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weitere Informationen zum Mitwitzer Weihnachtsmarkt gibt es hier. Weihnachtsmarkt in Scheßlitz : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Adventsmarkt in Bad Staffelstein: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Diebrischer Advent in Döbra : startet am 11.12.2022 um 19 Uhr in der Bartholomäuskirche.

: startet am 11.12.2022 um 19 Uhr in der Bartholomäuskirche. Kronacher Weihnacht: findet 2022 an allen Adventswochenenden am Hussitenplatz statt. Weitere Informationen zum neuen Veranstaltungsort erhältst du hier.

findet 2022 an allen Adventswochenenden am Hussitenplatz statt. Weitere Informationen zum neuen Veranstaltungsort erhältst du hier. Weihnachtsmarkt in Aufseß: findet am 27.11.2022 statt.

findet am 27.11.2022 statt. Weihnachtstöpfermarkt in Thurnau: findet vom 2.12. bis zum 4.12.2022 von 11 bis 19 Uhr statt.

findet vom 2.12. bis zum 4.12.2022 von 11 bis 19 Uhr statt. Graatzer Weihnacht in Marktgraitz: findet am 27.11.2022 statt.

findet am 27.11.2022 statt. Wirsberger Adventsmarkt: findet am 27.11.2022 von 12 bi 18 Uhr statt.

findet am 27.11.2022 von 12 bi 18 Uhr statt. Weihnachtsmarkt in Hollfeld: findet am 27.11.2022 statt.

findet am 27.11.2022 statt. Nikolausmarkt in Neustadt bei Coburg: findet vom 2. 12. bis zum 4.12.2022 statt.

findet vom 2. 12. bis zum 4.12.2022 statt. Romantischer Weihnachtsmarkt in Burgellern: findet am 4.12.2022 von 13 bis 19 Uhr statt.

findet am 4.12.2022 von 13 bis 19 Uhr statt. Weihnachtsmarkt in Gößweinstein: findet am 10.12. und am 11.12.2022 statt.

findet am 10.12. und am 11.12.2022 statt. DonBosco Weihnachtsmarkt in Bamberg: findet vom 12.11. bis zum 13.11.2022 statt.

findet vom 12.11. bis zum 13.11.2022 statt. Adventsmarkt im Sand Bamberg: Vom 25.11. bis zum 27.11.2022

Vom 25.11. bis zum 27.11.2022 Pettstadter Weihnachtsmarkt: findet vom 10.12. bis zum 11.12.2022 statt.

findet vom 10.12. bis zum 11.12.2022 statt. Memmelsdorfer Weihnachtsmarkt: findet vom 10.12. bis zum 11.12.2022 statt.

findet vom 10.12. bis zum 11.12.2022 statt. Häusner Weihnachtsmarkt: findet vom 10.12. bis zum 11.12.2022 statt.

findet vom 10.12. bis zum 11.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Bad Berneck: findet am 17.12. und 18.12.2022 statt.

findet am 17.12. und 18.12.2022 statt. Marktredwitzer Adventszauber: startet vom 24.11. bis zum 23.12.2022 im Winkel.

startet vom 24.11. bis zum 23.12.2022 im Winkel. Weihnachtsmarkt Bischofsgrün: findet am 4.12.2022 statt.

"Große" Weihnachtsmärkte in Mittelfranken:

"Kleine" Weihnachtsmärkte in Mittelfranken:

Weihnachtsmarkt in Höchstadt an der Aisch: findet vom 9.12. bis 18.12.2022 statt

findet vom 9.12. bis 18.12.2022 statt Schnaittacher Adventsmarkt: findet an den ersten drei Adventssonntagen statt.

findet an den ersten drei Adventssonntagen statt. Weihnachtsmarkt Oberasbach: findet am 3.12. und 4.12.2022 am Rathausplatz statt.

findet am 3.12. und 4.12.2022 am Rathausplatz statt. Christkindlsmarkt in Roth: findet vom 17.11. bis zum 4.12.2022 statt.

findet vom 17.11. bis zum 4.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Bubenreuth: findet am 19.11.2022 von 14 bis 19 Uhr statt.

findet am 19.11.2022 von 14 bis 19 Uhr statt. Wintermarkt in Muhr am See: findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt.

findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt. Adventsmarkt in Diebach: findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt.

findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Heßdorf-Hannberg : keine Informationen verfügbar.

: keine Informationen verfügbar. Weihnachtsmarkt in Schwarzenbruck: findet vom 25.11. bis zum 27.11. und vom 3.12. bis zum 4.12.2022 statt.

findet vom 25.11. bis zum 27.11. und vom 3.12. bis zum 4.12.2022 statt. Winterträume in Stein: findet vom 18.11. bis zum 20.11.2022 im Graf von Faber-Castell'sches Schloss statt (Eintritt 9€).

findet vom 18.11. bis zum 20.11.2022 im Graf von Faber-Castell'sches Schloss statt (Eintritt 9€). Steiner Weihnachtsmarkt : findet vom 25.11. bis 27.11.2022 statt

: findet vom 25.11. bis 27.11.2022 statt Weihnachtsmarkt in Feucht: findet am 25.11.2022 von 18 bis 21 Uhr statt.

findet am 25.11.2022 von 18 bis 21 Uhr statt. Reichsstädtischer Weihnachtsmarkt in Bad Windsheim: An den Adventswochenenden, Donnerstag und Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie an den Samstagen und Sonntagen von 13 bis 20 Uhr.

An den Adventswochenenden, Donnerstag und Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie an den Samstagen und Sonntagen von 13 bis 20 Uhr. Erbacher Schlossweihnacht: findet an allen Adventswochenenden statt. Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

findet an allen Adventswochenenden statt. Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Weihnachtsmarkt am Kuchlbauer Turm in Abensberg: findet vom 23.11. bis 27.11.2022, 7.12. bis 11.12.2022, 14.12. bis 18.12.2022 und vom 21.12. bis 23.12.2022 statt.



findet vom 23.11. bis 27.11.2022, 7.12. bis 11.12.2022, 14.12. bis 18.12.2022 und vom 21.12. bis 23.12.2022 statt. Baiersdorfer Adventsmarkt: ab dem 1. Adventswochenende (26./27. November) - so geht es mit der Veranstaltung weiter, nachdem die CSU beendet nach über 20 Jahren die Ausrichtung beendet hat.

ab dem 1. Adventswochenende (26./27. November) - so geht es mit der Veranstaltung weiter, nachdem die CSU beendet nach über 20 Jahren die Ausrichtung beendet hat. Familienweihnachtsmarkt im Tucherhof Nürnberg: keine Informationen verfügbar.

keine Informationen verfügbar. Adventsmarkt in Heroldsberg: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Büchenbach: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Hilpoltstein: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt Thalmässing: findet am 26.11.2022 von 15 bis 19 Uhr statt.

findet am 26.11.2022 von 15 bis 19 Uhr statt. Altdorfer Weihnachtsmarkt: findet am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende, jeweils von 15 bis 20 Uhr statt.

findet am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende, jeweils von 15 bis 20 Uhr statt. Nikolausmarkt in Uttenreuth : findet vom 3.12. bis zum 4.12.2022 statt.

: findet vom 3.12. bis zum 4.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Wachenroth : findet am 27.11.2022 statt.

: findet am 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Cadolzburg : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Pegnitz : findet am 3.12. und am 4.12.2022 statt.

: findet am 3.12. und am 4.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt auf Burg Hartenstein : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Eckental-Eschenau : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Rednitzhembach : findet am 26.11.2022 statt.

: findet am 26.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Westheim : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt im Aurachtal: findet am ersten Adventswochenende statt.

findet am ersten Adventswochenende statt. Weihnachtsmarkt in Möhrendorf : findet am 27.11.2022 statt.

: findet am 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Rückersdorf : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Buckenhof : Keine Informationen verfügbar.

: Keine Informationen verfügbar. Weihnachtsmarkt in Herzogenaurach : findet vom 1.12. bis zum 4.12.2022 statt.

: findet vom 1.12. bis zum 4.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Neustadt an der Aisch : findet vom 2.12. bis zum 4.12.2022 statt.

: findet vom 2.12. bis zum 4.12.2022 statt. LandWeihnacht in Hemhofen : findet vom 2.12. bis zum 4.12.2022 statt.

: findet vom 2.12. bis zum 4.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Schwabach : findet vom 2.12. bis zum 4.12.2022 und vom 8.12. bis zum 9.12.2022 statt.

: findet vom 2.12. bis zum 4.12.2022 und vom 8.12. bis zum 9.12.2022 statt. Treuchtlinger Schlossweihnacht : findet am 2. und 3. Adventswochenende von 14 bis 21 Uhr statt.

: findet am 2. und 3. Adventswochenende von 14 bis 21 Uhr statt. Fürther Altstadt-Weihnacht: findet vom 2.12. bis zum 11.12. 2022 statt.

findet vom 2.12. bis zum 11.12. 2022 statt. Weihnachtsmarkt im Aurachtal-Falkendorf : Keine Informationen verfügbar.

: Keine Informationen verfügbar. Weihnachtsmarkt in Großhabersdorf : findet am 3.12. und am 4.12.2022 statt.

: findet am 3.12. und am 4.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Pleinfeld : findet am 3.12. und am 4.12.2022 statt.

: findet am 3.12. und am 4.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Wendelstein : findet vom 3.12. bis zum 4.12.2022 statt.

: findet vom 3.12. bis zum 4.12.2022 statt. Weisendorfer Weihnachtsmarkt: findet am 4.12.2022 statt.

findet am 4.12.2022 statt. Romantischer Weihnachtsmarkt in Gunzenhausen : findet vom 8.12. bis zum 11.12.22 von 14 bis 20 Uhr statt.

: findet vom 8.12. bis zum 11.12.22 von 14 bis 20 Uhr statt. Sternlesmarkt in Wolframs-Eschenbach : findet am 10.12. und am 11.12.2022 statt.

: findet am 10.12. und am 11.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Burgthann : findet am 10.12. und am 11.12.2022 statt.

: findet am 10.12. und am 11.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Gremsdorf: findet am 11.12.2022 statt.

findet am 11.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Ipsheim Burg Hoheneck : findet am 11.12.2022 statt.

: findet am 11.12.2022 statt. Winterzauber in Bad Königshofen: findet am 1.12.2022, 8.12.2022 und am 15.12.2022 jeweils von 17 bis 22 Uhr statt.

"Große" Weihnachtsmärkte in Unterfranken:

Bad Kissinger Lichterglanz : findet vom 22.11. bis zum 26.12.2022 statt. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags 11 bis 21 Uhr und sonntags 13 bis 20 Uhr.

: findet vom 22.11. bis zum 26.12.2022 statt. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags 11 bis 21 Uhr und sonntags 13 bis 20 Uhr. Aschaffenburger Weihnachtsmarkt : findet vom 23.11. bis zum 22.12.2022 statt.

: findet vom 23.11. bis zum 22.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Schweinfurt : findet vom 24.11. bis zum 23.12.2022 statt.

: findet vom 24.11. bis zum 23.12.2022 statt. Würzburger Weihnachtsmarkt: findet vom 25.11. bis zum 23.12.2022 statt.

"Kleine" Weihnachtsmärkte in Unterfranken:

Winterdorf in Bad Neustadt an der Saale : vom 25. bis 27. 11. 2022.

: vom 25. bis 27. 11. 2022. Weihnachtsmarkt in Sulzdorf an der Lederhecke : am 27.11.2022 ab 14 Uhr.

: am 27.11.2022 ab 14 Uhr. Weihnachtsmarkt in Röthlein mit "Weihnachtsmeile": am 26.11.2022 von 14.30 bis 19.30 Uhr

am 26.11.2022 von 14.30 bis 19.30 Uhr Weihnachtsmarkt in Himmelstadt: Die fränkische Dorfweihnacht an der Mainlände von Himmelstadt findet statt am ersten und dritten Adventswochenende (27. & 28.11. sowie 10. & 12.12.2022).

Die fränkische Dorfweihnacht an der Mainlände von Himmelstadt findet statt am ersten und dritten Adventswochenende (27. & 28.11. sowie 10. & 12.12.2022). Weihnachtsmarkt in Wildflecken: Winterzauber in Wildflecken am 11.12.2022

Winterzauber in Wildflecken am 11.12.2022 Weihnachtsmarkt in Langenleiten: findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt.

findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt. Dettelbacher Advents-Stationen: findet vom 25.11. bis 27.11.2022 statt

findet vom 25.11. bis 27.11.2022 statt Adventsmärktchen in Königsberg : findet am 11.12.2022 von 15 bis 19 Uhr statt.

: findet am 11.12.2022 von 15 bis 19 Uhr statt. Winterzauber in Bolzhausen : Keine Informationen verfügbar.

: Keine Informationen verfügbar. Hunde-Weihnachtsmarkt in Haßfurt : Keine Informationen verfügbar.

: Keine Informationen verfügbar. Hammelburger Altstadtadvent : findet vom 26.11. bis 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis 27.11.2022 statt. Weihnachtsbasar in Bildhausen-Münnerstadt : findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt.

: findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt im Schloss Oberschwappach : findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt.

: findet vom 19.11. bis zum 20.11.2022 statt. Weihnachten im Schloss Münnerstadt : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Adventsbasar in Aidhausen : Abgesagt.

: Abgesagt. Fürstlicher Weihnachtsmarkt auf Schloss Schillingsfürst : findet vom 25.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 25.11. bis zum 27.11.2022 statt. Adventsmarkt in Lohr am Main : findet vom 2.12. bis zum 11.12.2022 statt.

: findet vom 2.12. bis zum 11.12.2022 statt. Adventsmarkt in Miltenberg : findet an allen drei Adventswochenenden des Dezembers 2022 statt.

: findet an allen drei Adventswochenenden des Dezembers 2022 statt. Wichtelmarkt in Augsfeld : Keine Informationen verfügbar.

: Keine Informationen verfügbar. Weihnachtsmarkt in Untermerzbach : findet am 26.11.2022 statt.

: findet am 26.11.2022 statt. Wallburg Weihnacht in Eltmann : Abgesagt.

: Abgesagt. Genussvoller Adventsmarkt in Ostheim vor der Rhön : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Werneck : findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt.

: findet vom 26.11. bis zum 27.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Schnackenwerth: keine Informationen verfügbar.

keine Informationen verfügbar. Adventszauber in Streit - Erlenbach am Main : findet am 26.11.2022 statt.

: findet am 26.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Ebern-Jesserndorf : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Veitshöchheimer Altortweihnacht : findet an den Adventswochenenden statt.

: findet an den Adventswochenenden statt. Weihnachtsmarkt in Ebern : findet am 27.11.2022 von 14 bis 19 Uhr statt.

: findet am 27.11.2022 von 14 bis 19 Uhr statt. Weihnachtsmarkt in Marktheidenfeld : findet vom 1.12. bis zum 4.12.2022 statt.

: findet vom 1.12. bis zum 4.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Maroldsweisach : Vom 3.12.2022 statt.

: Vom 3.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Dippach: findet am 26.11.2022 statt.

findet am 26.11.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Altenstein: findet am 11.12.2022 statt.

findet am 11.12.2022 statt. Glashütter Weihnachtsmarkt in Fabrikschleichach: Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar. Weihnachtsmarkt in Iphofen : findet am 3.12. und am 4.12.2022 statt.

: findet am 3.12. und am 4.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Frammersbach : findet am 3.12.2022 statt.

: findet am 3.12.2022 statt. Adventsmarkt in Kirchaich : Keine Informationen verfügbar.

: Keine Informationen verfügbar. Weihnachtsmarkt in Euerdorf : Keine Informationen verfügbar.

: Keine Informationen verfügbar. Weihnachtsmarkt in Kitzingen : findet vom 9.12. bis zum 11.12.2022 statt.

: findet vom 9.12. bis zum 11.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Zeil am Main : findet am 11.12.2022 statt.

: findet am 11.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt im Schlosspark Gleisenau in Ebelsbach : keine Informationen verfügbar.

: keine Informationen verfügbar. Ochsenfurter Adventsgässle: findet vom 9.12. bis zum 11.12.2022 statt.

findet vom 9.12. bis zum 11.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt in Haßfurt : findet am 19.12.2022 statt.

: findet am 19.12.2022 statt. Weihnachtsmarkt unter Bäumen in Augsfeld : am 26.11.2022 ab 16 Uhr.

unter Bäumen : am 26.11.2022 ab 16 Uhr. Dorfweihnacht in Thundorf: findet am 19.11., 15 bis 20 Uhr, und 20.11., 11 bis 18 Uhr, statt.

Infos rund um die Weihnachtsmärkte in Franken 2022

Wo sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Franken?

Die Frage lässt sich schwer beantworten, da jeder Weihnachtsmarkt in Franken seinen eigenen Reiz hat. Geht es nach den inFranken.de-Nutzer*innen, ist der Nürnberger Christkindlesmarkt der schönste Weihnachtsmarkt. Weitere sehenswerte Weihnachtsmärkte in der Region sind unter anderem in Coburg, Fürth und Bamberg, ergab eine Umfrage. Ein "Geheimtipp" für einen besonders schönen Weihnachtsmarkt in Franken ist der Rothenburger Reiterlesmarkt. Ebenfalls sehenswert sind der Spalter Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt in Mitwitz oder der Weihnachtsmarkt in Anwanden (Zirndorf). Hier findest du Weihnachtsmärkte in der Region, die du gesehen haben solltest.

Wo in Franken gibt es einen Mittelalter-Weihnachtsmarkt? Gibt es besondere Weihnachtsmärkte?

Weihnachtsmärkte in historischem Ambiente werden immer beliebter. Zu den bekanntesten fränkischen Veranstaltungen mit Gauklern und altem Handwerk gehören der Historische Weihnachtsmarkt in Erlangen und der Mittelaltermarkt in Fürth (in Verbindung mit dem regulären Weihnachtsmarkt). Empfehlungen für einen romantischen Weihnachtsmarkt sind das Gut Wolfgangshof in Anwanden bei Zirndorf und der Neustädter Weihnachtmarkt in Neustadt an der Aisch. Wer einen besonderen Weihnachtsmarkt in Franken sucht, sollte nach Kitzingen schauen - dort steht die größte Adventskerze Bayerns.

Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt oder Adventsmarkt - was hat es mit den Bezeichnungen auf sich?

Da Weihnachtsmärkte fast ausschließlich in der Vorweihnachtszeit stattfinden, werden sie mancherorts auch Adventsmarkt genannt. Im übrigen Bayern findet sich häufig die Bezeichnung Christkindlmarkt, zu den bekanntesten Beispielen gehören München und Regensburg. In Franken dagegen ist Weihnachtsmarkt die gebräuchliche Name für die Veranstaltung. Ausnahme sind beispielsweise der Christkindlesmarkt in Bayreuth und der Nürnberger Christkindlesmarkt (nicht: Christkindlmarkt), bei denen jeweils auch ein Christkind auftritt. Letzterer gehört zu den bekanntesten und traditionsreichsten Weihnachtsmärkten weltweit.

