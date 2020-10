Wenn die Tage immer kürzer und die Temperaturen immer kälter werden, gehört der vorweihnachtliche Budenzauber mit Glühwein, Bratwurst, gebrannten Mandeln und Co für viele zum Pflichtprogramm.

In wenigen Wochen beginnt die Vorweihnachtszeit. Für die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in Franken eigentlich der Zeitpunkt, ihre Tore und Pforten zu öffnen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Corona macht ein kuscheliges Dicht an Dicht unmöglich. Weil die Infektionszahlen wieder stark angestiegen sind, gab es vielerorts Absagen. In anderen Städten und Gemeinden wollen die Organisatoren – sofern kein zweiter Lockdown beschlossen wird – ihre Märkte corona-konform über die Bühne bringen.

Die Weihnachtsmärkte 2020 in Franken im Überblick

Unter strengen Abstands- und Hygienekonzepten starten auch in diesem Jahr vereinzelte Weihnachtsmärkte.

Hier erfahren Sie, welche Märkte bisher abgesagt wurden oder laut aktuellem Kenntnisstand stattfinden werden.

Bei der Recherche haben einige Veranstalter jedoch keine Informationen preisgeben können, da die Planung noch läuft. Zudem ist unklar, ob sie überhaupt stattfinden werden. Diese Weihnachtsmärkte sind mit dem Hinweis „Keine Informationen verfügbar“ markiert.

"Große" Weihnachtsmärkte in Oberfranken:

Aus dem Bayreuther Winterdorf wird dieses Jahr der Bayreuther Glühgarten : vom 30.10.2020 bis zum 23.12.2020. Weitere Informationen rund um den Glühgarten gibt es hier.

: vom 30.10.2020 bis zum 23.12.2020. Weitere Informationen rund um den Glühgarten gibt es hier. Bayreuther Christkindlesmarkt : Vom 16.11.2020 bis zum 23.12.2020 in der Bayreuther Maximilianstraße, montags bis donnerstags von 10 bis 19.30 Uhr, freitags und samstags von 10 Uhr bis 21:00 Uhr und sonntags von 11 bis 19.30 Uhr geöffnet. Hier gibt es weitere Informationen rund um den dezentralen Christkindlesmarkt.

: Vom 16.11.2020 bis zum 23.12.2020 in der Bayreuther Maximilianstraße, montags bis donnerstags von 10 bis 19.30 Uhr, freitags und samstags von 10 Uhr bis 21:00 Uhr und sonntags von 11 bis 19.30 Uhr geöffnet. Hier gibt es weitere Informationen rund um den dezentralen Christkindlesmarkt. Weihnachtsmarkt in Hof : Vom 23.11.2020 bis zum 23.12.2020, montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Hier gibt es weitere Informationen rund um das Konzept des Hofer Weihnachtsmarkts 2020.

: Vom 23.11.2020 bis zum 23.12.2020, montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Hier gibt es weitere Informationen rund um das Konzept des Hofer Weihnachtsmarkts 2020. Bamberger Weihnachtsmarkt: Vom 26.11.2020 bis zum 23.12.2020 auf dem Maximiliansplatz in Bamberg, montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Vom 26.11.2020 bis zum 23.12.2020 auf dem Maximiliansplatz in Bamberg, montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Forchheimer Weihnachtsmarkt : Vom 27.11.2020 bis zum 24.12.2020 auf dem Rathausplatz in Forchheim, von 12 bis 20 Uhr, Heiligabend von 09 bis 12:00 Uhr

: Vom 27.11.2020 bis zum 24.12.2020 auf dem Rathausplatz in Forchheim, von 12 bis 20 Uhr, Heiligabend von 09 bis 12:00 Uhr Märchenwald Lichtenfels : Vom 28.11.2020 bis zum 23.12.2020 auf dem Lichtenfelser Marktplatz, montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags sowie sonntags von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Informationen rund um den Lichtenfelser Weihnachtsmarkt 2020 gibt es hier.

: Vom 28.11.2020 bis zum 23.12.2020 auf dem Lichtenfelser Marktplatz, montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags sowie sonntags von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Informationen rund um den Lichtenfelser Weihnachtsmarkt 2020 gibt es hier. Coburger Weihnachtsmarkt: Vom 30.11.2020 bis zum 23.12.2020 auf dem Marktplatz in Coburg, durchgängig von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

„Kleine“ Weihnachtsmärkte in Oberfranken

Weihnachtsmarkt in Kleingesee: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Gerach: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Wintermarkt in Gundelsheim: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Wildflecken: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Egloffstein-Hundsboden : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Burgebrach: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Burgebrach/Mönchherrensdorf : Abgesagt

: Abgesagt Vorweihnachtsmarkt in Heroldsbach : Keine Informationen

: Keine Informationen Weihnachtsmarkt in Hallstadt : Abgesagt

: Abgesagt Adventsmarkt in Kulmbach : Abgesagt

: Abgesagt Adventsmarkt in Bamberg : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Rödental : Vom 27.11.2020 bis zum 29.11.2020 in der Domäne Oeslau in Rödental, freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet

: Vom 27.11.2020 bis zum 29.11.2020 in der Domäne Oeslau in Rödental, freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet Advents- und Nikolausmarkt in Trunstadt : Am 27.11.2020 im Schloss von Trunstadt

: Am 27.11.2020 im Schloss von Trunstadt Weihnachtsmarkt in Ebermannstadt : Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020, samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet

: Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020, samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet Adventsmarkt in Weilersbach : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Ebermannstadt : Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020, samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 10.30 bis 20 Uhr

: Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020, samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 10.30 bis 20 Uhr Weihnachtsmarkt in Seßlach : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Weidhausen : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Litzendorf : Abgesagt

: Abgesagt Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Mainleus : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Mitwitz : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Scheßlitz : Abgesagt

: Abgesagt Adventsmarkt in Bad Staffelstein: Abgesagt

Abgesagt Adventsdorf Döbra in Schwarzenbach am Wald : Am 28.11.2020 bis zum 30.11.2020 auf dem Kirchplatz in Schwarzenbach am Wald, von 16 bis 19 Uhr

: Am 28.11.2020 bis zum 30.11.2020 auf dem Kirchplatz in Schwarzenbach am Wald, von 16 bis 19 Uhr Gartenstädter Weihnachtsmarkt in Bamberg-Gartenstadt: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Kronacher Weihnacht: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Aufseß: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Pottenstein: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Advents- und Nikolausmarkt in Trunstadt: Am 27.11.2020 im Schloss von Trunstadt

Am 27.11.2020 im Schloss von Trunstadt Graatzer Nacht in Marktgraitz: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Wirsberger Adventsmarkt: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Hollfeld: Abgesagt

Abgesagt Nikolausmarkt in Neustadt bei Coburg: Abgesagt - weitere Informationen zur Entscheidung gibt es hier.

Abgesagt - weitere Informationen zur Entscheidung gibt es hier. Romantischer Weihnachtsmarkt in Burgellern: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Gößweinstein: Abgesagt. Warum es zur Absage des Weihnachtsmarktes kam, erfahren Sie hier.

Abgesagt. Warum es zur Absage des Weihnachtsmarktes kam, erfahren Sie hier. DonBosco Weihnachtsmarkt in Bamberg: Vom 12.12.2020 bis zum 13.12.2020 auf dem Jakobsplatz in Bamberg, samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags 11 bis 19 Uhr

Vom 12.12.2020 bis zum 13.12.2020 auf dem Jakobsplatz in Bamberg, samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags 11 bis 19 Uhr 12. Pettstadter Weihnachtsmarkt: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar 6. Memmelsdorfer Weihnachtsmarkt: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar 4. Häusner Weihnachtsmarkt: Abgesagt

Abgesagt Adventsmarkt in Drügendorf: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Bad Berneck: Abgesagt

„Große" Weihnachtsmärkte in Mittelfranken:

Rothenburger Reiterlesmarkt: Vom 23.11.2020 bis zum 23.12.2020 auf dem Grünen Markt in Rothenburg ob der Tauber, montags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr und freitags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Vom 23.11.2020 bis zum 23.12.2020 auf dem Grünen Markt in Rothenburg ob der Tauber, montags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr und freitags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Weißenburger Weihnacht: Abgesagt

Abgesagt Altstädter Weihnachtsmarkt in Erlangen: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Erlanger Waldweihnacht: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Historischer Weihnachtsmarkt in Erlangen : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Ansbach : Vom 26.11.2020 bis zum 23.12.2020

: Vom 26.11.2020 bis zum 23.12.2020 Laufer Weihnachtsmarkt: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Fürther Weihnachtsmarkt : Vom 26.11.2019 bis zum 23.12.2019 in der Gustav-Schickedanz-Straße in Fürth, durchgängig von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

: Vom 26.11.2019 bis zum 23.12.2019 in der Gustav-Schickedanz-Straße in Fürth, durchgängig von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl : Vom 26.11.2020 bis zum 21.12.2020 in der Dr-Martin-Luther-Straße in Dinkelsbühl, montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr, samstags sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

: Vom 26.11.2020 bis zum 21.12.2020 in der Dr-Martin-Luther-Straße in Dinkelsbühl, montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr, samstags sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Weihnachtsmarkt in Hersbruck : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Christkindlesmarkt in Nürnberg: Vom 27.11.2020 bis zum 24.12.2020 auf dem Hauptmarkt in Nürnberg, durchgängig von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Hier gibt es Informationen rund um das Konzept des Nürnberger Christkindlesmarkt.

Vom 27.11.2020 bis zum 24.12.2020 auf dem Hauptmarkt in Nürnberg, durchgängig von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Hier gibt es Informationen rund um das Konzept des Nürnberger Christkindlesmarkt. Nürnberger Kinderweihnacht: Vom 27.11.2020 bis zum 24.12.2020 auf dem Hans-Sachs-Platz in Nürnberg, durchgängig von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Vom 27.11.2020 bis zum 24.12.2020 auf dem Hans-Sachs-Platz in Nürnberg, durchgängig von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Röthenbacher Weihnachtsmarkt: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Winterzauberland auf dem Gut Wolfgangshof in Anwanden (Zirndorf) : Abgesagt

: Abgesagt Spalter Weihnachtsmarkt: Abgesagt

"Kleine" Weihnachtsmärkte in Mittelfranken:

Christkindls Markt in Roth: Abgesagt

Abgesagt Winterzauberland in Zirndorf : Abgesagt. Erfahren sie hier, warum es zur Absage kam.

: Abgesagt. Erfahren sie hier, warum es zur Absage kam. Weihnachtsmarkt in Bubenreuth: Abgesagt

Abgesagt Adventsmarkt in Muhr am See: Abgesagt

Abgesagt Adventsmarkt in Diebach: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Heßdorf-Hammberg : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Schwarzenbruck: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Stein: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Feucht: 27.11.2020 bis 29.11.2020 auf dem Pfinzingplatz; Freitag von 18 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr

Reichsstädtischer Weihnachtsmarkt in Bad Windsheim: Abgesagt

Abgesagt Erbacher Schlossweihnacht: keine Informationen verfügbar

keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt am Kuchlbauer Turm in Abensberg: 25.11. bis 29.11.2020, 02. bis 06.12. 202, 09. bis 13.12.2020, 16. bis 20.12.2020; Mittwoch und Donnerstag: 14 bis 21 Uhr, Freitag: 14 bis 22 Uhr, Samstag: 12 bis 22 Uhr, Sonntag: 12 bis 21 Uhr

25.11. bis 29.11.2020, 02. bis 06.12. 202, 09. bis 13.12.2020, 16. bis 20.12.2020; Mittwoch und Donnerstag: 14 bis 21 Uhr, Freitag: 14 bis 22 Uhr, Samstag: 12 bis 22 Uhr, Sonntag: 12 bis 21 Uhr Schlossweihnacht in Adelsdorf: Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020 im Schlossgarten in Adelsdorf, samstags von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 18.30 Uhr

Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020 im Schlossgarten in Adelsdorf, samstags von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 18.30 Uhr Baiersdorfer Adventsmarkt: Abgesagt

Abgesagt Familienweihnachtsmarkt im Tucherhof Nürnberg: Vom 28.11.2020 bis zum 20.12.2020

Vom 28.11.2020 bis zum 20.12.2020 Adventsmarkt in Heroldsberg: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Büchenbach: Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020 auf dem Rathausplatz in Büchenbach

Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020 auf dem Rathausplatz in Büchenbach Weihnachtsmarkt in Hilpoltstein: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Thalmässing: Am 28.11.2020 in der Hauptstraße in Thalmässing, von 15 bis 19 Uhr

Am 28.11.2020 in der Hauptstraße in Thalmässing, von 15 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt in Altdorf: Vom 30.11.2019 bis zum 15.12.2019 im Innenhof der alten Universität, Silbergasse 2, samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr

Vom 30.11.2019 bis zum 15.12.2019 im Innenhof der alten Universität, Silbergasse 2, samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr Weihnachtsmarkt in Uttenreuth : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Wachenroth : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Cadolzburg : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Pegnitz : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt auf Burg Hartenstein : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Eckental-Eschenau : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Rednitzhemmbach : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Westheim : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt im Aurachtal-Münchaurach : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Spardorf : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Möhrendorf : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Rückersdorf : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Buckenhof : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Herzogenaurach : Abgesagt - erfahren Sie hier, wie es zur Absage des des Weihnachtsmarktes kam.

: Abgesagt - erfahren Sie hier, wie es zur Absage des des Weihnachtsmarktes kam. Weihnachtsmarkt in Neustadt an der Aisch : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar LandWeihnacht in Hemhofen : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Schwabach : Abgesagt

: Abgesagt Treuchtlinger Schlossweihnacht : Vom 4.12.2020 bis zum 6.12.2020 in der Heinrich-Aurnhammer-Straße 3 in Treuchtlingen, freitags und samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr

: Vom 4.12.2020 bis zum 6.12.2020 in der Heinrich-Aurnhammer-Straße 3 in Treuchtlingen, freitags und samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr Fürther Altstadt-Weihnacht: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt im Aurachtal-Falkendorf : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Großhabersdorf : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Pleinfeld : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Wendelstein : Abgesagt

: Abgesagt Weisendorfer Weihnachtsmarkt: Keine Informationen verfügbar

Keine Informationen verfügbar Romantischer Weihnachtsmarkt in Gunzenhausen : Vom 10.12.2020 bis zum 13.12.2020 auf dem Dr.-Martin-Luther-Platz 4 in Gunzenhausen, donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr

: Vom 10.12.2020 bis zum 13.12.2020 auf dem Dr.-Martin-Luther-Platz 4 in Gunzenhausen, donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr Sternlesmarkt in Wolframs-Eschenbach : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Burgthann : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Wendsdorf : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Gremsdorf: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Ipsheim : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Bad Königshofen: Keine Informationen verfügbar

„Große" Weihnachtsmärkte in Unterfranken:

Bad Kissinger Lichterglanz : Vom 24.11.2020 bis zum 06.01.2020 in der Innenstadt. Warum die Veranstalter am Winterzauber in Bad Kissingen festhalten, erfahren Sie hier.

: Vom 24.11.2020 bis zum 06.01.2020 in der Innenstadt. Warum die Veranstalter am Winterzauber in Bad Kissingen festhalten, erfahren Sie hier. Aschaffenburger Weihnachtsmarkt : Vom 25.11.2020 bis zum 22.12.2020 auf dem Schlossplatz

: Vom 25.11.2020 bis zum 22.12.2020 auf dem Schlossplatz Weihnachtsmarkt in Schweinfurt : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Würzburger Weihnachtsmarkt: Vom 28.11.2020 bis zum 20.12.2020 auf dem Marktplatz, montags bis samstags von 10 bis 20.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet

"Kleine" Weihnachtsmärkte in Unterfranken:

Adventsmärktchen in Königsberg : Abgesagt

: Abgesagt Winterzauber in Bolzhausen : Am Mühläcker, 97255 Bolzhausen; mittwochs bis freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 12 bis 22 Uhr

: Am Mühläcker, 97255 Bolzhausen; mittwochs bis freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 12 bis 22 Uhr Hunde-Weihnachtsmarkt in Haßfurt : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Adventsmarkt in Hammelburg-Diebach : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsbasar in Bildhausen-Münnerstadt : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Knetzgau-Oberschwappach : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachten im Schloss Münnerstadt : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Adventsbasar in Aidhausen : Abgesagt

: Abgesagt Fürstlicher Weihnachtsmarkt auf Schloss Schillingfürst : Abgesagt

: Abgesagt Winterdorf in Bad Neustadt an der Saale : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Adventsmarkt in Lohr am Main : Abgesagt

: Abgesagt Adventsmarkt in Miltenberg : Abgesagt

: Abgesagt Wichtelmarkt in Augsfeld : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Untermerzbach : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Eltmann : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Hammelburg : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Ostheim vor der Rhön : Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020 in der Friedenstraße 7 in Ostheim vor der Röhn, samstags 13 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr

: Vom 28.11.2020 bis zum 29.11.2020 in der Friedenstraße 7 in Ostheim vor der Röhn, samstags 13 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr Weihnachtsmarkt in Werneck : Abgesagt

: Abgesagt Adventszauber in Erlenbach am Main : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Ebern-Jesserndorf : Abgesagt

: Abgesagt Veitshöchheimer Altortweihnacht : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Ebern : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Marktheidenfeld : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Maroldsweisach : Abgesagt

: Abgesagt Glashütter Weihnachtsmarkt in Fabrikschleichach: Abgesagt

Abgesagt Weihnachtsmarkt in Iphofen : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt in Frammersbach : Abgesagt

: Abgesagt Adventsmarkt in Kirchaich : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Euerdorf : Abgesagt

: Abgesagt Weihnachtsmarkt im Schlosshof Kirchlauter : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Kitzingen : Wie es um die Planung des Kitzinger Weihnachtsmarktes steht, erfahren sie hier.

: Wie es um die Planung des Kitzinger Weihnachtsmarktes steht, erfahren sie hier. Weihnachtsmarkt in Zeil am Main : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt im Schlosspark Gleisenau in Ebelsbach : Abgesagt

: Abgesagt Ochsenfurter Adventsgässel : Keine Informationen verfügbar

: Keine Informationen verfügbar Weihnachtsmarkt in Haßfurt: Abgesagt

Infos rund um die Weihnachtsmärkte in Franken 2020

Wo sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Franken?

Die Frage lässt sich schwer beantworten, weil jeder Weihnachtsmarkt in Franken seinen eigenen Reiz hat. Geht es nach den inFranken.de-Nutzern, ist der Nürnberger Christkindlesmarkt der schönste Weihnachtsmarkt. Weitere sehenswerte Weihnachtsmärkte in der Region sind unter anderem in Coburg, Fürth und Bamberg, ergab eine Umfrage. Ein "Geheimtipp" für einen besonders schönen Weihnachtsmarkt in Franken ist der Rothenburger Reiterlesmarkt. Ebenfalls sehenswert sind der Spalter Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt in Mitwitz oder der Weihnachtsmarkt in Anwanden (Zirndorf), die allerdings in diesem Jahr nicht stattfinden. Hier finden Sie Weihnachtsmärkte in der Region, die Sie gesehen haben sollten.

Wo in Franken gibt es einen Mittelalter-Weihnachtsmarkt? Gibt es besondere Weihnachtsmärkte?

Weihnachtsmärkte in historischem Ambiente werden immer beliebter. Zu den bekanntesten fränkischen Veranstaltungen mit Gauklern und altem Handwerk gehören der Historische Weihnachtsmarkt in Erlangen und der Mittelaltermarkt in Fürth (in Verbindung mit dem regulären Weihnachtsmarkt). Empfehlungen für einen romantischen Weihnachtsmarkt sind das Gut Wolfgangshof in Anwanden bei Zirndorf und der Neustädter Weihnachtmarkt in Neustadt an der Aisch. Wer einen besonderen Weihnachtsmarkt in Franken sucht, sollte nach Kitzingen schauen - dort steht die größte Adventskerze Bayerns.

Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt oder Adventsmarkt - was hat es mit den Bezeichnungen auf sich?

Da Weihnachtsmärkte fast ausschließlich in der Vorweihnachtszeit stattfinden, werden sie mancherorts auch Adventsmarkt oder Adventmarkt genannt. Im übrigen Bayern findet sich häufig die Bezeichnung Christkindlmarkt, zu den bekanntesten Beispielen gehören München und Regensburg. In Franken dagegen ist Weihnachtsmarkt die gebräuchliche Name für die Veranstaltung. Ausnahme sind beispielsweise der Christkindlesmarkt in Bayreuth und der Nürnberger Christkindlesmarkt (nicht: Christkindlmarkt), bei denen jeweils auch ein Christkind auftritt. Letzterer gehört zu den bekanntesten und traditionsreichsten Weihnachtsmärkten weltweit.

Gibt es auch noch Weihnachtsmärkte nach Weihnachten?

Weil viele Menschen auch nach den Feiertagen für den winterlichen Budenzauber zu haben wären, gibt es mancherorts bereits Überlegungen Weihnachtsmärkte auch nach Weihnachten abzuhalten. Doch noch ist es nicht so weit, die Großteil der Märkte findet spätestens mit den Weihnachtsfeiertagen sein Ende. Anders ist es in Dinkelsbühl: Dort geht der Weihnachtsmarkt in abgespeckter Form in die Verlängerung - in Form eines kleinen "Weihnachtshofs" vom 26. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021 (täglich von 13 bis 19 Uhr - außer am 31.12. 13 bis 17 Uhr).