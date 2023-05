Biergenuss an 13 Stationen – so wird der Vatertag in diesem Jahr unvergesslich

Ein freier Tag im Frühling – der Vatertag will genutzt werden, und das am besten gemeinsam mit guten Freunden in der Natur. Wer noch nicht weiß, auf welcher Strecke die übliche Vatertags-Wanderung in diesem Jahr stattfindet, für diejenigen haben wir jetzt zwei Routen-Vorschläge, die gleichzeitig wunderbar mit der Einkehr in diverse Brauereien verbunden werden können.

Vatertags-Wandern: Entlang von 13 Bier-Stationen durch die Fränkische Toskana

Die Gesamtlänge dieser - vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als einer von „100 Genussorten in Bayern“ ausgezeichneten - Strecke beträgt knapp 35 Kilometer und sollte daher am besten in Teilen zurückgelegt werden. Auf dem Weg gibt es insgesamt 20 Einkehrmöglichkeiten in Gasthöfen und Bierkellern und darunter auch 13 Brauereinen, von denen einige sogar extra Führungen anbieten.

Der Wanderweg führt von Memmelsdorf nach Strullendorf durch die malerische Hügellandschaft der Fränkischen Toskana. Natürlich kann auch in die andere Richtung gewandert, oder zwischendrin eingestiegen werden. Die Markierung mit den „13-Brauerein-Weg“-Schildern und dem Bierfass hilft dabei, die Orientierung nicht zu verlieren. Neben den zahlreichen Einkehrmöglichkeiten gibt es noch einige Sehenswürdigkeiten und Highlights, die auf der Strecke bestaunt werden können. Dazu gehört zum Beispiel direkt zu Beginn der Tour das Schloss Seehof, das in der Nähe des Ausgangspunktes – der Bushaltestelle „Memmelsdorf Markt“ – steht. Darüber hinaus lohnen die Kirchen St. Ägidius in Amlingstadt oder die Kirche St. Laurentius in Strullendorf einen Abstecher.

ca. 10,5 Stunden weitere Informationen und detaillierte Tourenbeschreibung

Bierwandern am Vatertag – die kurze Rundtour-Version

Bestens geeignet für die Vatertags-Wander-Action ist diese abgespeckte Version vom 13-Bierstationen-Weg, denn sie führt lediglich auf knapp 12 Kilometern durch die Fränkische Toskana und dauert nur in etwa 3,5 Stunden. Praktisch ist hier natürlich auch die Tatsache, dass eine Runde gewandert wird und Ausgangs- und Endpunkt identisch sind. Der Weg hier führt von Memmelsdorf über Merkendorf und Meedensdorf wieder zurück nach Memmelsdorf.

Trotz dieser abgespeckten Abwandlung des 13-Brauereien-Wegs bietet auch diese Route einige tolle Einkehrmöglichkeiten – insgesamt sechs an der Zahl –, die das Wandern mit schmackhaften Pausen bei einem Seidla oder einer deftigen Brotzeit erleichtern. Darunter zum Beispiel die Brauerei Hummel in Merkendorf mit ihren diversen süffigen Biersorten oder das Gasthaus Hoh in Meedensdorf, wo authentisch fränkisch und sogar vegan gespeist werden kann.

ca. 3, 5 Stunden weitere Informationen und detaillierte Tourenbeschreibung

Noch mehr Wandertipps in der "Fränkischen Toskana" im Landkreis Bamberg liefern wir dir in einem separaten Artikel. Und weitere Ideen für Vatertagsausflüge findest du hier.