Wandern mit Kindern: Touren und wertvolle Tipps vom "Wanderzwerg" aus Bamberg

Wegbeschreibung: Die leichte Tour startet auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Baumwipfelpfads an einem großen Schild "Methusalem Wanderweg" und ist mit einem "M" gekennzeichnet. Einzig an der Abzweigung vom geteerten Fahrradweg ist etwas Vorsicht geboten, da diese leicht übersehen werden kann. Anfahrt: B 22 Bamberg - Würzburg bis Ebrach und weiter zum Baumwipfelpfad Steigerwald. (B 22 Ebrach Richtung Würzburg), Navi: Radstein 2, 96157 Ebrach ÖPNV: Bus Nr. 991 (von Bamberg) (Wegverlängerung ca. 1 km), VGN Freizeitlinie 990 (Sonn- und Feiertage Mai - Oktober), Fahrradanhänger Infos/Gaststätten: Restaurant am Baumwipfelpfad, Radstein 2, Ebrach. April bis Oktober: täglich 9 bis 18 Uhr Anforderung: Leicht; leichte Steigungen; 60 Höhenmeter; Teer- und Forstwege. Dauer: Rundwanderung: 1,5 Stunden; 2 km.

Die genaue Tourbeschreibung kann im Buch Familientouren Ober- und Unterfranken nachgelesen werden.

2. Auf den Veitenstein - sagenumwobener Aussichtsfelsen

Eine schöne Wanderung für die ganze Familie zum Veitenstein mit seiner sagenumwobenen Höhle! Kinder können viel entdecken und klettern. Wichtig ist, ausreichende Verpflegung mitzunehmen, es gibt keine Gaststätte am Weg. Aber eine Brotzeit mit Ausblick über den Naturpark Haßberge ist unvergleichlich schön.