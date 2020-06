Wandern mit Kindern: So wird eine Wanderung zum Abenteuer - Action, Technik, coole Ziele

Das Spielprinzip erinnert an das seit fast 20 Jahren bekannte Geocaching: Bei dieser Schatzsuche mittels GPS werden Behältnisse versteckt, und Kinder können kleine Spielsachen daraus tauschen. Dies geht wiederum auf das "Letterboxing" zurück, das bereits 1854 entstand: Der englische Wanderführer James Perrott deponierte im Dartmoor eine Flasche mit seiner Visitenkarte und forderte andere Wanderer auf, diese zu suchen und ihre eigene Karte zu hinterlassen. Das Prinzip ist 150 Jahre alt, funktioniert aber immer noch - egal ob als klassische Schatzsuche oder mit GPS.

Einen Tipp hat Wandertrainer Sven noch für Technikbegeisterte: Handy-Apps, mit denen sich die Realität erweitern lässt (Augmented Reality). "Es gibt Apps wie Peakfinder, mit denen sich herausfinden lässt, wie die Berge am Horizont heißen, oder solche, mit denen Pflanze und Tiere durch Fotoerkennung bestimmt werden."

3. Spannender Weg, cooles Ziel

Überschaubare Streckenlängen, wenig Höhenmeter, aber abwechslungsreiche, auch mal hügelige Wege und viele Erlebniselemente: Das macht eine familienfreundliche Strecke aus.

Außerdem braucht's ein Ziel, das sich aus Sicht der Kinder lohnt. Sven Hähle empfiehlt Ruinen, Burgen, Schlösser, Höhlen und Schaubergwerke, Freilichtmuseen und Märchenparks. Hier gehts zu den schönsten Burgen und Schlössern in Franken

Badesee oder Freibad kommen gut an, bei größeren Kindern auch ein Klettergarten. "Es ist gut, wenn Türme oder Aussichtspunkte an der Strecke liegen. Ein Spielplatz sollte immer am Weg sein." Kinder brauchen regelmäßige Pausen. "Auch Spielpausen!" Und bei der Verpflegung kommt ein Picknick besser an als eine Einkehr. Hier finden Sie Ausflugstipps für Kinder

4. Nette Begleitung

Am meisten Spaß haben Kinder mit anderen Kindern. Also am besten ihre Freunde mit auf die Tour nehmen oder mit mehreren Familien losziehen. "Das geht auch bei den Familien- und Jugendwanderungen des Wanderverbands und seiner Mitgliedsvereine." Im Unterschied zu den Familienwanderungen sind bei Touren der Wanderjugend (für verschiedene Altersgruppen) keine Eltern dabei. Klar: Die Großen würden bei der Abenteuersuche ja nur stören. Die Stiftung Warentest hat Wanderstiefel unter die Lupe genommen und verglichen. Das Ergebnis überrascht - wir stellen Ihnen die Testsieger vor.

Hier gibt es noch viel mehr Infos zum Thema Wandern in Franken.