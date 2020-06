Vor der Wanderung steht der Plan: Was es vor der Tour zu organisieren gilt

"Man muss auch ermitteln, wie lange man für die Teiletappen braucht und für die ganze Tour." Führer des Wanderverbands Bayern lernen die Gehzeit-Berechnung klassisch mit Karte, Lineal und Zirkel, für normale Wanderer tun's Online-Tourenplaner wie Komoot und Outdooractive. Die Wander-DIN taugt für eine grobe Schätzung. "Durchschnittswanderer schaffen vier km/h in ebenem Gelände."

Im Sommer eine ausgiebige Mittagspause einplanen. Und Zeit für die Sehenswürdigkeiten. "Man überschätzt sich leicht. Etwas mehr Zeit einzukalkulieren schadet nie." Umgekehrt kann's ein Problem werden. Sven Hähle empfiehlt, sich für alle Fälle über Rufbusse und Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs zu informieren.

4. Organisatorisches klären

Der Wandertrainer stellt grundsätzliche organisatorische Fragen: Anreise mit Bus, Bahn, Auto? Wo kann geparkt werden? "Eine Tagestour auf dem Land sollte eine Rundwanderung sein." Ironisch ergänzt er: "Sonst kommt man nie wieder weg." Sind unterwegs andere Transportmittel wie Seilbahn oder Fähre nötig und wenn ja: Zu welchen Zeiten fahren sie? Außerdem checken, welche Einkehrmöglichkeiten geöffnet haben, wo es einen Supermarkt gibt und wie viel Verpflegung mitgenommen werden muss.

Bei der Entscheidung, was in den Rucksack gehört, hilft auch die Wanderkarte: "Es lässt sich beispielsweise herauslesen, ob die Tour vor allem durch den Wald führt oder ob man sich viel in der Sonne bewegt." Dann Sonnenschutz einpacken. Wichtig ist auch, ob es bei einem Unwetter eine Unterstellmöglichkeit gibt. Bei Mehrtagestouren rät Sven Hähle, vorher die Übernachtungen zu reservieren. "Gute Unterkünfte sind an den bekannten Wanderstrecken oft ausgebucht."