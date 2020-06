So gelingt die Wandertour: Forchheimer Wanderexperte gibt Tipps zur richtigen Vorbereitung

Die Temperaturen steigen und die Sonne strahlt - die fränkischen Ausflugsregionen locken viele Wanderer an. Mit dem Beginn der Wander-Saison stellen sich viele aber auch die Fragen: Wie bereite ich mich richtig auf eine Wanderung vor? Und was muss ich auf jeden Fall dabei haben?

Der Forchheimer Konrad Wolf kennt sich aus, der 66-Jährige ist selbst leidenschaftlicher Wanderer und betreibt einen Sportartikel-Laden in der Innenstadt.

Wanderung vorbereiten: das wichtigste - der passende Schuh

Das wichtigste sei vor allem das richtige Schuhwerk.

"Man sollte immer solche Schuhe kaufen, die für das, was man vorhat, auch geeignet sind", betont Wolf. Für die meisten Tagesstrecken in der Fränkischen Schweiz reichen zum Beispiel gute Wanderhalbschuhe oder - stiefel. Und ganz wichtig: Die Schuhe am besten nicht erst kurz vor der Tour kaufen. Da die meisten Schuhe Massenprodukte sind, müssen sie sich erst an die eigenen Füße gewöhnen.

Ungewaschene Socken sind am besten

Welche Socken man am besten anzieht, komme auf die Beschaffenheit des Schuhes an. Wolf empfiehlt bei den meisten Goretex-Schuhen heutzutage zum Beispiel Wandersocken aus Schurwolle.

Generell aber darauf achten, Socken mit wenigen Baumwollanteilen zu wählen, denn Baumwolle saugt sich mit Feuchtigkeit voll.

Der Experte rät zudem, keine frisch gewaschenen Socken anzuziehen. Denn: "In jedem frisch gewaschenen Socken sind wahrscheinlich noch Waschmittelrückstände." Zusammen mit Wasser und Schweiß können die Rückstände eine Lauge bilden und das ist für die Haut nicht gut.

Sich nicht überschätzen

Neben den richtigen Schuhen gelte es aber auch grundsätzlich nicht zu überambitioniert zur ersten Wanderung zu starten.