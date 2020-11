Outdoor-Ausrüstung: Das sind die derzeit besten Wanderschuhe auf dem Markt

#5 - Salewa Raven 3 GTX

Typ: Bergschuhe

Bergschuhe Eigenschaften: was­ser­dicht, atmungs­ak­tiv

was­ser­dicht, atmungs­ak­tiv Geeignet für: Damen und Herren

Damen und Herren Innenmaterial: Gore-Tex

Gore-Tex Gewicht pro Schuh: 749 Gramm

In einem umfangreichen Test wurde auch der Salewa Raven 3 GTX mit der Bestnote 1,0 ausgezeichnet. Der bedingt steigeisenfeste Bergstiefel hat einen mit Gore-Tex gefütterten Schaft aus extrem robustem und wetterfestem Synthetikmaterial, der durch einen hochfesten Geröllschutzrand und massive External-Toe-Cap-Zehenschutzkappen vervollständigt wird. Letztere bieten langfristig eine höhere Formstabilität und damit mehr Komfort als gewöhnliche Schutzkappen. Der Salewa Raven 3 GTX läuft in Fels und Eis zur Höchstform auf.

#6 - Der Sportiva Trango TRK GTX

Typ: Trekkingschuhe

Trekkingschuhe Eigenschaften: wasserdicht, Gefüttert

wasserdicht, Gefüttert Obermaterial: Poly­es­ter, Mesh, Syn­the­tik

Poly­es­ter, Mesh, Syn­the­tik Innenmaterial: Gore-Tex

Gore-Tex Gewicht: 600 Gramm

Fünf durchgeführte Tests und eine Gesamtnote von 1,0 machen den Sportiva Trango TRK GTX Wanderschuh zu einem weiteren Multitalent-Wanderschuh in unserer Bestenliste. Der Look und die Technologie wurden traditionell von der Familie Trango abgeleitet, ideal für Off-Road Pfade, Wanderungen im Wald und Exkursionen mit schweren Rucksäcken. Das differenzierte Schnürsystem bietet zudem eine perfekte Regulierung der Volumen, während die Vibramsohle mit Climbing-Zone vorne auch den Einsatz auf Klettersteigen möglich macht.

#7 - Mammut Nova III Mid GTX

Typ : Trek­kingschuhe, Hikingschuhe

: Trek­kingschuhe, Hikingschuhe Eigenschaften : was­ser­dicht, atmungs­ak­tiv

: was­ser­dicht, atmungs­ak­tiv Obermaterial : Leder

: Leder Innenmaterial : Gore-Tex

: Gore-Tex Gewicht: 450 Gramm

Bei Testberichte.de ergaben 141 Kundenmeinungen 4,5 Sterne. Im Test kam für den Mammut Nova die Gesamtnote 1,4 heraus. Das Obermaterial des Allround-Talents ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv, dank Gore-Tex. Beim Obermaterial kommt hauptsächlich echtes Nubukleder zum Einsatz. Der Schuh besitzt einen hohen Komfort und optimale Anpassung, durch 3D-Memo-Foam. Die Mammut Nova III Mid GTX Trekking-Stiefel sind an der Zunge und am Schaft stabilisierend gepolstert und im Zehen- und Fersenbereich verstärkt. Die gepolsterte Decksohle ist zudem herausnehmbar und die vorne hochgezogene, stark profilierte Vibram-Laufsohle ist rutschhemmend.

Bergwanderschuhe im Test

Wenn man sich auf die Suche begibt, einen neuen Wanderschuh zu finden, lohnt auch ein Blick in das "outdoor-magazin". Hier findet man nicht nur ein komplettes Sortiment an Ausrüstungsartikeln rund ums Campen und Wandern, sondern auch umfassende Testberichte einzelner Wanderschuhe. In der Kategorie "Beste Bergwanderschuhe 2020" gibt es diese Testsieger:

#8 - Dachstein Super Ferrata MC GTX

Typ: Berg- und Wanderschuhe

Berg- und Wanderschuhe Eigenschaften: wasserabweisend, atmungsaktiv

wasserabweisend, atmungsaktiv Obermaterial: Veloursleder

Veloursleder Innenmaterial: Gore-Tex

Gore-Tex Gewicht: ca. 530 Gramm

Mit einem "überragendem" Testergebnis glänzt der Dachstein Super Ferrata MC GTXT als nächstes Allround-Talent. Er passt sich dem Fuß an und umschließt nahtlos die Füße. Zusammen mit der hochpräzisen und relativ festen Sohle führt das zu einem ausgesprochen sicheren Auftritt und bester Kontrolle. Und zwar auf Wurzelwegen genauso wie auf steinig-steilen Bergpfaden. Sogar auf öden Forstpistenkilometern bereitet der stark gedämpfte Dachstein Freude.

#9 - Der Asolo Magnum GV

Typ: Berg- und Wanderschuhe

Berg- und Wanderschuhe Eigenschaften: wasserabweisend, atmungsaktiv

wasserabweisend, atmungsaktiv Obermaterial: Veloursleder

Veloursleder Innenmaterial: Gore-Tex

Gore-Tex Gewicht: 490 Gramm

Das felsenfeste Leichtgewicht: Asolo wendet sich mit dem Magnum GV an erfahrene Wander- und Kletterfreunde. Seitenhalt bietet das Leichtmodell nicht, dafür viel Freiheit im Gelenk, was versierte Fußtechniker in der Vertikalen zu schätzen wissen. Sie profitieren von der direkten, kantenfesten Sohle, die selbst auf Felsleistchen Halt findet. Auch bei Bergwanderungen oder heftigen Mittelgebirgstouren macht der Asolo Spaß. Laut Kundenmeinungen trägt er sich fast wie ein fest gedämpfter Turnschuh.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie zieht es viele Menschen in die Natur. Franken bietet hierfür eine breite Palette an Wanderzielen, Wäldern und Ausflugsmöglichkeiten. Damit beim Wandern durch die Rhön oder beim Klettern in der Fränkischen Schweiz keine Schmerzen oder Blessuren entstehen, ist es wichtig, den richtigen Begleiter am Fuß auszuwählen.

Hier gibt es weitere Wandertipps vom Profi: Sven Hähle von der Bayerischen Wanderakademie erklärt, welche Ausrüstung man fürs Wandern braucht.

