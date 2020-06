Wandern in Franken: Lieblingslektüren und Lesetipps

"Gedruckte Medien lassen sich für Planung der Touren nutzen, die digitalen sind unterwegs gut."

Hier ist unsere Auswahl für Wanderlektüre: subjektiv, ohne Anspruch auf Vollständigkeit - aber voller Liebe zum Wandern und durch und durch fränkisch.

Genusswandern

"Du musst!", sagt die Kollegin in der Zentralredaktion, und führt begeistert aus, warum die "Gscheitgut"-Führer ein Muss sind, wenn's um Genusswandern in Franken geht. Dabei sind die drei Werke aus dem Michael-Müller-Verlag (Teil 1, Teil 2 und vegetarische Küche, je 24,80 Euro) eigentlich Rezeptsammlungen. Es werden aber auch die zugehörigen Gasthöfe aus der Fränkischen Schweiz vorgestellt - sie punkten mit ihren regionalen Rezepten, saisonal-frischer Zubereitung und sie verkaufen auch Saft, Bier, Likörchen aus der Region. Unsere Redakteurin hat häufig Wanderungen nur rund um die empfohlenen Lokale geplant und war immer so begeistert, dass wir das hier mitteilen müssen. Auf der Internetplattform www.gscheitgut.de werden zur kulinarischen Kultur passende Autorenwanderungen angeboten.

Beim Genuss geht's in Franken häufig vor allem ums Bier. Einen Wegweiser bietet der Heinrichs-Verlag: "Biergartenwanderungen in Franken" (Preis: 10 Euro). Die Autoren Christof Herrmann und sein Vater Helmut haben sich bereits mit ähnlichen Wanderungen in der Fränkischen Schweiz und rund um Bamberg beschäftigt und stellen in diesem Band 22 Touren in Franken vor.

Wandern mit Kindern

Familien brauchen kürzere, abwechslungsreiche Strecken mit vielen Erlebniselementen. Genau solche hat Gudrun Steinmetz für das Wanderbuch "Erlebnistouren mit Kindern - Nördliches Franken" zusammengestellt. Da gibt's beispielsweise einen Stadtspaziergang im Herzen Coburgs, das "Reich der wilden Vögel" bei Knetzgau (Kreis Haßberge) und den Eisenbahnlehrpfad "Schiefe Ebene" im Kreis Kulmbach. Was die Redaktionskinder getestet haben, kam gut an. Die 40 Touren sind klar beschrieben und enthalten alle nötigen Informationen wie Streckenlänge, Anreise, Schwierigkeitsgrad, Höhepunkte. Eine Übersichtskarte hilft die Orte zu finden, eine Comic-Eule berichtet Spannendes zur Wanderung, es gibt GPS-Daten zum Download.

Identisch aufgebaut ist der Führer "Erlebniswandern mit Kindern - Nürnberg - Fränkische Schweiz" von Renate und Roman Linhard (Neuauflage Mai 2019). Hier führt eine Fledermaus die Kinder durchs Buch und das Gebiet erstreckt sich vom Raum Nürnberg bis Bayreuth/Bamberg. Beispielsweise ist der Walderlebnispfad im Bamberger Bruderwald Thema.

Wer mit kleinen Kindern unterwegs ist, findet im Band "Wandern mit Kinderwagen - Nürnberg - Fränkische Schweiz" 50 Touren zwischen Lichtenfels und Roth (alle drei erscheinen im Bergverlag Rother, je 16,90 Euro).

Ein Konkurrenzprodukt ist "Das große Kinder-Wander-Erlebnis-Buch Franken" von Margit und Michael Kleemann und Tassilo Wengel (J. Berg Verlag, 14,99 Euro), ein anderes gibt's vom Bamberger Bernd Deschauer, der die Unternehmungen seiner Familie auf seinem Wanderportal www.wanderzwerg.eu publiziert und dazu auch ein Buch herausgebracht hat: "Familientouren in Ober- und Unterfranken: 74 Ausflugstipps" (Heinrichs-Verlag, 14,90 Euro).

Wandern für Jugendliche

Lagerfeuer, Abenteuer: Wandertrainer Sven weiß, was einen guten Wanderweg für die Jugend (etwa 12 bis 27 Jahre) ausmacht. "Wichtig sind auch günstige Übernachtungsmöglichkeiten." Die Jugendorganisation des Wanderverbandes hat die Kriterien in einem Katalog zusammengefasst, der von "Sport und Action" bis zu "Wasser & Chillen" reicht. Auf www.wanderjugend-bayern.de gibt's eine Sammlung an Jugendwanderwegen, die stetig wächst. Vorschläge werden geprüft und von der Wanderjugend Bayern veröffentlicht. Wer zum Beispiel von Geroda (Landkreis Bad Kissingen) aus auf dem Kuppenweg unterwegs ist, findet beim Würzburger Haus des Rhönklubs auch einen Geocache. Diese Schatzsuche mit Geokoordinaten macht die Tour für Jugendliche attraktiver. Attraktiv können auch ganz andere Dinge sein: Beim Hosler Jugendwanderweg rund um Burghaslach im Steigerwald sind es Freibad und Wasserlehrpfad.

Wandern in Franken: allgemeine Informationen im Internet

Hinterindien : Optisch nicht ganz auf der Höhe der Zeit, inhaltlich aber absolut überzeugend ist die Internetseite des Kulmbachers Heiko Hartmann, der seit fast 20 Jahren die "hinterindischsten" Ecken Frankens erkundet und auf www.hinterindien.de mittlerweile 120 Touren detailliert beschreibt. Unter all den Wanderbloggern und Portalen ist er ein Urgestein und wegen der dauerhaften Qualität seiner gesamtfränkischen Wandertipps einer der Lieblinge der Redaktion.

: Optisch nicht ganz auf der Höhe der Zeit, inhaltlich aber absolut überzeugend ist die Internetseite des Kulmbachers Heiko Hartmann, der seit fast 20 Jahren die "hinterindischsten" Ecken Frankens erkundet und auf www.hinterindien.de mittlerweile 120 Touren detailliert beschreibt. Unter all den Wanderbloggern und Portalen ist er ein Urgestein und wegen der dauerhaften Qualität seiner gesamtfränkischen Wandertipps einer der Lieblinge der Redaktion. Frankentourismus : Einen frankenweiten Überblick gibt's auch auf der Seite www.frankentourismus.de/wandern/. Hier wirbt der Tourismusverband Franken für die 16 fränkischen Wandergebiete.

: Einen frankenweiten Überblick gibt's auch auf der Seite www.frankentourismus.de/wandern/. Hier wirbt der Tourismusverband Franken für die 16 fränkischen Wandergebiete. Wanderbares Deutschland : Informationen zu ausgewiesenen Qualitäts- und normalen Wanderwegen, Tourentipps und Gastgeberempfehlungen gibt auch der Deutsche Wanderverband auf www.wanderbares-deutschland.de.

: Informationen zu ausgewiesenen Qualitäts- und normalen Wanderwegen, Tourentipps und Gastgeberempfehlungen gibt auch der Deutsche Wanderverband auf www.wanderbares-deutschland.de. Bayernatlas: Für kostenloses Online-Kartenmaterial empfiehlt Wandertrainer Sven das Geoportal des Freistaates Bayern auf www.bayernatlas.de.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.