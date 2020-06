Beschilderung an Wanderwegen: Was die Schilder im Wald wirklich bedeuten

"Wir laufen heute Japan!" Der sechsjährige Niklas erfährt ein zustimmendes Nicken seiner Eltern. Keine Verbesserung, dass ein "nach" oder "in Richtung" vor Japan fehlt, kein Hinweis darauf, dass es vielleicht ein wenig weit ist. "Wir laufen heute Japan", bestätigt auch Ralph Schneider, Vater des mit Wanderschuhen ausgerüsteten Buben. Mit einem Fingerzeig auf ein weißes Schild mit einem roten Punkt in der Mitte erfolgt die Erklärung. Die Erklärung warum die Familie "Japan" läuft und an einem Parkplatz zwischen Nürnberger Flughafen und Kalchreuth, mitten im Wald, startet.

Wanderschildchen sind dem aufmerksamen Wanderer durchaus bekannt. In der Regel im Umfeld von Weggabelungen oder Kreuzungen sind sie angebracht, manchmal an Wegen, die sich endlos ziehen, um den Hinweis zu geben: Wanderer, du bist noch richtig! In der Regel sind es kleine spielkartengroße Schilder, auf denen eine simple geometrische Figur einen Weg kennzeichnet.

Ringe und Balken als Hinweis

Der Deutsche Wanderverein kann mit diesen Schildern leben, wünscht sich aber eine Vereinheitlichung. Denn: Derzeit gibt es keine bundesweite Regelung zur Beschilderung von Wanderwegen in Deutschland. Das führe, so der Verein, zu einer unüberschaubaren Vielfalt an Kennzeichnungen und Wegweisern unterschiedlicher Qualität. Es finden sich besagte Schilder ebenso wie Holzpfeile mit Ziel und Kilometerangaben, es finden sich unterschiedliche Farbgebungen und es finden sich aufwendig gestaltete, wenn es sich letztlich um Werbetafeln handelt.