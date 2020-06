Für die perfekte Wanderung: Alles, was Sie brauchen - Schuhe, Jacke, Rucksack und mehr

Die Sonne scheint, die Wander-Saison ist eröffnet. Jetzt können die Wandersachen wieder gepackt werden, um Feld, Wald und Flur zu erobern und Berge zu erklimmen.

Für alle, die noch nicht ausreichend für eine Wanderung ausgestattet sind, haben wir einige Vorschläge. Ob Schuhe, Jacke, Rucksack, UV-Hut, Sonnenbrille oder Wanderstöcke, mit der richtigen Ausrüstung macht jede Wanderung noch mehr Spaß.

Wanderschuhe Dolomite Cinquantaquattro High FG GTX

Der Wanderschuh von Dolomite ist leicht, atmungsaktiv und wasserdicht. Das Obermaterial ist geöltes Nubukleder, dass den Schuh wasserdicht macht. Eine atmungsaktive und wasserdichte Gore-Tex Membran sorgt unter dem Leder dafür, dass die Füße möglichst trocken und klimatisiert bleiben. Die anatomisch geformte DAS Light Einlegesohle dämpft die Schritte und unterstützt den Mittelfuß. Für einen guten Halt sorgt die abriebfeste Vibram-Laufsohle.

FALKE TK2 Trekkingsocken

Falke verspricht bei den TK2 Trekkingsocken einen super Komfort für leichtere Wanderungen bei allen Wetterbedingungen. Der Merinowollmix sorgt für eine gute Wärmeisolation. Durch die dreilagige Konstruktion bieten sie einen perfekten Temperatur- und Feuchtigkeitstransport. Die anatomische Passform wird durch die von Falke patentierte rechte und linke Polsterung und der Zehenbox garantiert.

Columbia Silver Ridge Convertible Hose

Die Columbia Convertible Hose lässt sich ganz einfach zu Shorts verwandeln. Außerdem ist sie mit Omni-WICK und Omni-SHADE ausgestattet. Omni-WICK bedeutet, dass die Feuchtigkeit vom Körper weggeleitet wird und der Schweiß schneller verdunstet, was eine komfortable Trockenheit zur Folge hat. Die integrierte Technologie für Sonnenschutz wird Omni-Shade genannt. Es blockiert Ultraviolettstrahlen A und B, wodurch einem Sonnenbrand und langfristigen Hautschäden vorgebeugt wird.

Maier Sports Herren Funktionsshirt Walter

Das Funktionsshirt besteht aus einem atmungsaktiven, schnell trocknendem Stoff. Es trocknet durch das dryprotect Funktionsmaterial sehr zügig, denn das Material transportiert die Feuchtigkeit schnell nach außen. Der Hersteller verspricht mit einer guten Passform ein angenehmes Gefühl bei sportlichen Aktivitäten.

Gregster Sport T-Shirt kurzarm für Damen

Das Funktions-Shirt von Gregster ist atmungsaktiv, feuchtigkeitstransportierend und schnelltrocknend. Daher ist es auch super geeignet für die verschiedensten Sportarten. Die Verarbeitung von Funktionsfasern macht das T-Shirt wich und anschmiegsam und leitet den Schweiß durch seine atmungsaktiven Eigenschaften vom Körper weg und lässt ihn verdunsten.

Helikon-Tex Infantry Duty Fleece Jacket Olive-Woodland

Das Infantry Fleece Jacket ist ein spezielles Kleidungsstück der Army. Es hält mit einer doppelten Schicht Fleece schön warm. Der Stehkragen bietet eine hohe Wärmedämmung. Mit vier Taschen bietet die Jacke viel Staufläche und an der oberen Ärmeltasche befindet sich eine Kabel-Öse. An den Schultern und am Ellenbogen ist die Jacke noch mal zusätzlich verstärkt. Die Ärmel sind mit Klettverschlüssen individuell verstellbar.

Jack Wolfskin Wetterschutzjacke Herren North Country

Die Jacke ist optisch schlicht gehalten. Mit dem Wetterschutzmembran Texapore ist sie aber wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht. Laut Jack Wolfskin ist die Jacke sehr robust und punktet mit einem etwas längeren Schnitt und guter Taschenausstattung. Praktisch: Die Kapuze ist nicht nur wattiert und passend für das Gesicht einstellbar, sie kann auch abgenommen werden.

Regatta Corinne III wasserdichte Jacke Damen

Eine Jacke, die sehr leicht ist und sehr gut in jeden Wanderrucksack passt. Sie kann in der eigenen linken Tasche verstaut werden und bietet sich sehr gut zum Wandern und reisen an. Dank der IsoLite5000 ist die Jacke atmungsaktiv und wasserdicht. Die Kapuze lässt sich im Kragen verstauen und über dem Reisverschluss befindet sich ein Windstopper.

Attrac Nordic Walking Stöcke Ultra Light

Beim Nordic Walking trainieren Sie beim Walken zusätzlich auch noch den Oberkörper. So wird aus dem Wandern ein perfektes Ganzkörpertraining, das auf Ausdauer, Kraft und Koordination abzielt. Die Walking-Stöcke von Attrac eignen sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Sie sind aus Carbon und damit sehr leicht, der Naturkork-Griff absorbiert Schweiß und dank One-Touch-Klicksystem können die Handschlaufen schnell abgenommen oder fixiert werden.

Eshow Wanderrucksack Unisex 40L

Mit dem SPACE-Luftfedersystem kann der Rucksack den direkten Kontakt mit dem Rücken vermeiden. So reduziert er das Schwitzen, hält den Rücken trocken und ist atmungsaktiv. Mit seinen 40 Litern Inhalt hält der Rucksack viel Platz bereit, um die Sachen zu verstauen und verschiedene Möglichkeiten um einen Schlafsack, Bergstöcke oder einen Eispickel zu befestigen. Die Rückseite und der Schultergurt sind mit dickem Meshmaterial gepolstert um die Belastung auf den Schultern gering zu halten. Der Hüftgurt dient dazu die Schultern zu entlasten.

Wanying Sonnenhut mit UV-Schutz

Der Hut blockiert mit 50+ UPF Stoff 98 Prozent der UV-Strahlen. Dadurch werden Ohren, Hals und Hinterkopf von den Sonnenstrahlen geschützt. Das Material ist leicht, trocknet schnell und ist wasser- und schmutzbeständig. An der Seite des Hutes ist ein Netzgewebe, welches Luftdurchlässig ist, um bei starkem Sonnenschein dafür zu sorgen, dass etwas Luft an den Kopf kommt.

Alphapace Sport Trinkflasche 1000 ml

Die Sporttrinkflasche ist im Gegensatz zu herkömmlichen Plastikflaschen aus BPA freiem Tritan Copolyester und laut Hersteller für die Gesundheit völlig unbedenklich. Der Verschluss garantiert eine zu 100 Prozent dichte Flasche, die dank der "One-Touch-Technologie" mit nur einer Hand geöffnet werden kann. Die Flasche ist durch die hochwertige Verarbeitung sehr robust und stoßfest, daher ideal für Wanderungen.

Anti Brumm forte Spray 150 ml

Bei Wanderungen kommt man leicht ins Schwitzen. Damit keine Mücken an einem kleben, sollte man sich auf jeden Fall ein Mückenspray einpacken. Laut Hersteller schützt Anti Brumm forte bis zu sechs Stunden vor Mücken und bis zu fünf Stunden vor Zecken. Es ist in alle Regionen, auch den Tropen, einsetzbar. Der dermatologische Test hat ergeben, dass es hautverträglich ist.

3ix Zeckenschlinge zur Zeckenentfernung

Falls sich doch eine Zecke festgebissen haben sollte, kann man sie sehr leicht mit der Zeckenschlinge entfernen. Die Zeckenschlinge ist sowohl für Menschen als auch für Tiere geeignet. Durch die Schlingentechnik wird die Zecke nicht zerquetscht und das Blut läuft nicht in die offene Wunde.

Victorinox Huntsman Offiziersmesser

Das Taschenmesser ist ideal zum Wandern und Campen. Der Klassiker verfügt über eine große und kleine Klinge, einen Korkenzieher und einen Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher. Außerdem beinhaltet es einen Kapselheber mit Schraubendreher, eine Pinzette, eine Schere und viele weitere nützliche Funktionen. Das Taschenmesser ist 91 Millimeter lang und 27 Millimeter breit, somit passt es perfekt in jede Tasche.

Hanauer Minikuchen

Für alle, die den Gipfel erklommen haben und sich selbst belohnen wollen, gibt es den Kuchen in der Dose. Die Dose einfach aufmachen und den Kuchen genießen. Er enthält keine künstlichen Aromen, Konservierungsmittel oder Geschmacksverstärker. Mindesthaltbarkeit einer Dose sind laut Hersteller 360 Tage.

