Geräumte Winterwege zum Wandern im Naturpark Franken

im Stadtnahe und naturnahe Spaziergänge

und Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse für Groß und Klein

Zum Naturpark Frankenwald gehören Teile der Landkreise Kronach, Hof und Kulmbach. Im Naturpark liegt auch die Ködeltalsperre, die größte Trinkwassertalsperre Bayerns. Der höchste Berg ist der Döbraberg mit 795 Metern. Wir schlagen dir einige schöne kleine Wintertouren auf geräumten und markierten Wegen vor. Es sind winterliche Spaziergänge, die sich für die ganze Familie eignen. Bei der Auswahl haben wir auf besondere Erlebnisse und Sehenswürdigkeiten geachtet, die für verschiedene Altersgruppen interessant sind.

Spazieren und Wandern in Bad Steben

Der Kurort Bad Steben im oberfränkischen Landkreis Hof lädt ein zu einem Winterspaziergang durch den Kurpark. Nach der Ernennung zum Königlich Bayerischen Staatsbad 1832 entstanden hier schöne Parkanlagen, die heute unter Denkmalschutz stehen. Du findest hier täglich geräumte Wege im oberen und unteren Kurpark. Von der Therme bis hoch zur "Schönen Aussicht" gehst du eine winterliche Runde von etwa 2,5 Kilometern. Im Kurpark lohnt sich ein Blick auf und in die architektonischen Sehenswürdigkeiten: Der Klenzebau, 1837 als Badehaus nach Entwürfen von Leo von Klenze erbaut, ist heute eines der Wahrzeichen Bad Stebens. Leo von Klenze (1784-1864) war Hofbaumeister Ludwig I. von Bayern. Das 1911 erbaute, heute unter Denkmalschutz stehende historische Kurhaus, mit Musikpavillon, ist ein schöner Ort, um Kaffee und Kuchen bei Livemusik zu genießen (Kurhaus-Café in der Badstraße 31).

Tourstart: Therme Bad Steben (Parken an der Therme Bad Steben, Hemplastraße 1, 95138 Bad Steben)

Dauer: ca. ½ Stunde

Länge: ca. 2,5 Kilometer (Rundweg)

Sehenswert: Klenzebau und Kurhaus im Kurpark

Die Wanderexperten von komoot schlagen eine etwas längere Rundtour vor: Von der schönen Aussicht aus, gehst du nicht zurück, sondern Richtung Osten weiter. Vom "Aussichtspunkt Frankenwald" führt der Weg vorbei an der Lutherkirche zurück ins Zentrum Bad Stebens.

Eine schöne kleine Wintertour ohne Anstiege führt durch das Froschbachtal. Vom Wanderparkplatz in Thierbach gehst du einen Forstweg bis zum Wildgehege Rückner in Pechreuth. Hier lassen sich Hirsche und Rehe beobachten und mit etwas Glück sogar füttern. Der einfache Weg ist etwa 4,5 Kilometer lang und führt am "Froschbach" entlang durch den Wald. Etwa 10 Minuten zu Fuß entfernt liegt in Richtung Dürrnberg das Wirtshaus "Zur Fränza" (Dürrnberg 10, 95138 Bad Steben).

Tourstart: Wanderparkplatz Thierbach, Froschbachweg, 95138 Bad Steben

Dauer: ca. 1 Stunde und 15 Minuten

Länge: ca. 4,2 Kilometer

Sehenswert: Wildgehege Rückner, Pechreuth 2, 95119 Naila

Bürgerpark und Untreusee in Hof

Ein schön angelegter Winterwanderweg führt dich durch den Bürgerpark Theresienstein in Hof. Der Landschaftspark nahe der Hofer Innenstadt ist im Stil eines englischen Gartens angelegt. 1819 wurde der kahle Felsen "Fröhlichenstein" bepflanzt und als Parkanlage gestaltet. Auf deinem Rundgang durch den weitläufigen historischen Garten begleiten dich viele kleine Sehenswürdigkeiten: Skulpturen, Pavillons und Türmchen, alte Bäume und Teiche. So wirst du den kleinen Anstieg, den du hinauf muss, kaum bemerken. Vom Turm der künstlich angelegten Labyrinth-Ruine auf dem Gipfel des Theresiensteins hast du einen guten Ausblick ins Umland. Wie wäre es noch mit einem Besuch im Hofer Zoo, der gleich neben dem Park liegt?

Tourstart: Theresienstein 1, 95028 Hof (Parken Lettenbachweg oder Plauener Straße am Zoo)

Dauer: ca. 1 Stunde

Länge: ca. 2,4 Kilometer (Rundweg)

Sehenswert: Labyrinth-Ruine im Kurpark, Zoo

Der Hofer Untreusee ist auch im Winter ein schönes Ausflugsziel. Der Weg um den Untreusee ist ein geräumter Winterwanderweg. Ohne größere Steigungen kannst du hier laufen. Die kürzere Strecke mit etwa 4,4 Kilometern führt im Südwesten über eine Brücke, die längere Strecke hat etwa 6,6 Kilometer. Gute Nachricht für Familien mit Kindern: Die Toiletten der Sommergaststätte Grüner sind auch im Winter täglich von 08:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Als besondere Attraktion lockt am Untreusee auch ein wandelbares Labyrinth. Im Winter hat es bei schönem Wetter sonntags geöffnet.

Tourstart: Nordseite See (Parkplatz Untreusee 2, Parkplatz an der Wilhelm-Löhe Straße) oder alternativ Südseite See (Parkplatz Eppenreuth, Untreusee 7)

Dauer: ca. 1 Stunde und 30 Minuten

Länge: ca. 4,4 oder 6,6 Kilometer (Rundweg)

Sehenswert: Labyrinth, Stelzenhofstraße, 95032 Hof

Zwei Touren ab Teuschnitz

Teuschnitz liegt idyllisch im Naturpark Frankenwald. Die Stadt ist umgeben von Mittelgebirge, Wiesentälern und Auen. Hier wächst die Heilpflanze Arnika, die Teuschnitz den Beinamen "Arnikastadt" einbrachte. Unsere Winterwanderung über den geräumten Geh- und Radweg führt von Teuschnitz nach Reichenbach, dem "Schieferdorf" im Frankenwald. Schau dir in Reichenbach die sehenswerte Feldkapelle St. Mariae mit dem "Prager Jesuskind" an. Die Tour ist natürlich auch umgekehrt möglich.

Tourstart: Von Teuschnitz: Reichenbacher Straße, Ortsausgang Richtung Reichenbach (Wanderparkplatz Arnika Aue, 96358 Teuschnitz)

Dauer: ca. 1 Stunde

Länge: ca. 3,4 Kilometer

Sehenswert: Feldkapelle St. Mariae, 96358 Reichenbach

Teuschnitz ist auch Ausgangspunkt der Winterwanderung über den Galgenberg. Sie startet am Kräutergarten und führt hinauf zur Finkenmühlenstraße. Dieser folgen wir zunächst ostwärts. Bei guten Wetterverhältnissen hast du unterwegs einen schönen Blick bis zum Staffelberg. Du triffst schließlich auf den Frankenwaldsteig, der dich wieder nach Teuschnitz zurückbringt.

Tourstart: Parkplatz Kräutergarten/Sportheim, 96358 Teuschnitz

Dauer: ca. 1 Stunde und 20 Minuten

Länge: ca. 3,1 Kilometer (Rundweg)

Sehenswert: Panoramablick

Besondere Wintererlebnisse: Wandern auf einem Gletscher und am Fjord

Ein toller Rundwanderweg in Walberngrün: Wenn Schnee liegt, ist er ein echtes Wintererlebnis. Die Wanderung führt zur Gösmeser Höhe hinauf. Von hier kannst du im Norden zum Döbraberg, dem höchsten Punkt des Frankenwaldes sehen. Nach einem kurzen Stück auf der Walberngrüner Straße gehst du parallel zur Langlaufloipe durch ein Waldgebiet zwischen Gösmes und Walberngrün. Der Weg verläuft durch Walnberngrün zurück zum Ausgangspunkt. Im Skizentrum Walberngrüner Gletscher findest du eine der wenigen Rodelpisten im Frankenwald, die regelmäßig präpariert werden. Hier können auch Familien mit Kleinkindern super rodeln.

Tourstart: Am Hartmannsberg, südlicher Ortsrand von Walberngrün (Parkplatz Wintersportzentrum)

Dauer: ca. 1 Stunde und 30 Minuten

Länge: ca. 4,3 Kilometer (Rundweg)

Sehenswert: Rodelhang Walberngrün 16, 95356 Grafengehaig

Zum Abschluss noch eine Tour, für die du schon ein wenig Kondition brauchst. Für kleine Kinder ist sie eher nicht geeignet. Aber sie gehört sicher zu den schönsten Winterwanderungen im Frankenwald: die Tour zur Ködeltalsperre, auch "Fjord des Frankenwaldes" genannt. Die Ostseite des Ufers ist im Winter präpariert und gut zu gehen. Du beginnst am Parkplatz unterhalb der Auffahrt zur Staumauer, gehst die Zufahrt hoch, vorbei an der Schranke und dann vor der Staumauer nach rechts. Auf deinem Weg hast du wunderbare Ausblicke auf die Talsperre. Bei entsprechenden Temperaturen bilden sich an den Zuläufen Eisgebilde, die zum Fotografieren einladen. Ab der Vorsperre endet meist der geräumte Abschnitt. Hier beginnt auch das Naturschutzgebiet "Nordhalbener und Tschirner Ködel". Wenn kein oder wenig Schnee liegt oder du Schneeschuhe hast, kannst du den Rundweg weiter gehen. Ansonsten kehrst du um und gehst den gleichen Weg zurück.

Tourstart: Wanderparkplatz Talsperre Mauthaus

Dauer: ca. 3 Stunden und 10 Minuten

Länge: ca. 11,8 Kilometer (Rundweg)

Sehenswert: Eisskulpturen und Ausblicke auf die Talsperre

Fazit - Im Naturpark Frankenwald gibt es zahlreiche schöne Wanderwege

Bewegung an der frischen Luft und was Neues sehen, tut der ganzen Familie gut. Raus aus den vier Wänden, warm anziehen, die Kinder einpacken und los gehts zum Winterausflug im Naturpark Frankenwald. Die hier vorgestellten, einfachen und eher kurzen Routen, eignen sich dazu wunderbar. Egal, ob mit oder ohne Schnee, sind sie abwechslungsreich und nicht zu anstrengend.

