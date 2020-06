Wasser, Wiesen und weite Sicht: Wandern durch den Teufelsgraben bei Egloffstein

Tief im Gestein rund um Egloffstein sprudeln zahlreiche Wasserquellen. Wanderer können die Lebensadern der Fränkischen Schweiz hautnah auf der Rundtour "durch den Teufelsgraben" erleben.

Vom Marktplatz aus folge ich der Markierung mit dem grünen Ring und begegne einem der 14 historischen Brunnen. Am Ortsrand geht es auf einem kleinen Trampelpfad leicht bergauf in Richtung des Teufelsgrabens. Im Schatten der Bäume höre ich schon von weitem einen Bach plätschern. Nach einigen Wanderminuten führt der Weg über eine Holzbrücke, unter der das Wasser rauscht. Danach geht es weiter auf dem kleinen Wanderpfad durch hohes Gras, an Fischteichen und blühenden Streuobstwiesen vorbei.

Wanderung durch den schattigen Wald

Über Feldwege und ein kurzes Straßenstück führt mich die Wanderung in den Markgräfischen Wald bei Haidhofen. Die nächste Etappe geht auf Forstwegen durch den Mischwald, in dem nach einer längeren Strecke der Schloßberg ausgeschildert ist.