Wandertipp für Kurzentschlossene: Die kleine Kreuzbergrunde bei Dörfleins

Stattdessen geht es auf direkter Strecke zur Helenenkapelle - der breite Weg führt gemütlich durch den Wald, vorbei an mittelalterlichen Steinbrüchen, die man zwischen den Bäumen entdecken kann. Nicht selten begegnet der Wanderer hier Mountainbikern, für die der Semberg auch ideal für Touren ist.

An einer Gabelung geht es rechts hinunter zur "Capelle zu den Elenden Heiligen", unter dieser Bezeichnung wurde die Helenenkapelle bei Kemmern bereits im 16. Jahrhundert erwähnt. Von der spätgotischen Steinkapelle ist nur noch eine Ruine vorhanden. An dem idyllischen Platz gibt es auch einen überdachten Brotzeitplatz mit Tisch und Bänken.

Wandern am Main entlang

Von der Helenenkapelle führt ein steiler Weg bergab bis zum Main. Die ersten paar Meter geht es direkt am Wasser entlang. Von hier an kommen keine Anstrengungen mehr auf den Wanderer zu. Im Gegenteil: So gibt es mehrere Einkehrmöglichkeiten. Der Leicht's Keller, durch dessen Gelände der Weg führt, und später der Wagner-Bräu-Keller oder die Waldschänke Rabenhorst laden zur Einkehr ein.

Am bewaldeten Semberg hat man auch die Chance auf seltene Begegnungen - was uns wieder zum Anfang des Textes führt: Es war kein Wolf, der aus dem Gebüsch sprang - drei Rehe flitzten rasch über den Weg. Ein Augenblick der Entspannung. Hier gibt es noch viel mehr Infos zum Thema Wandern in Franken.