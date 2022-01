Wandern im Naturpark Altmühltal: die 10 schönsten Wanderwege

Ein wenig anspruchsvoller wird es mit der Wanderroute Hahnenkamm, welche die Schlaufe 3 des Altmühltal-Panoramaweges darstellt. Die Tour startet in Gnotzheim in Mittelfranken, am beeindruckenden Schloss Spielberg. Von dort geht es über den Altmühltal-Panoramaweg Richtung Heidenheim.

Dort empfiehlt sich die Besichtigung des Heidenheimer Münsters mit dem neu renovierten Kloster. Nach Verlassen des Stadtgebiets von Heidenheim wanderst du erneut auf dem Altmühltal-Panoramaweg, der Endpunkt dieser Rund-Wanderung ist Schloss Spielberg in Gnotzheim.

9. Altmühltal-Panoramaweg: Zwischen Schloss Spielberg und Treuchtlingen

Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Parkplatz am Schloss, Spielberg, 91728 Gnotzheim
Website: Naturpark Altmühltal

Der Abschnitt Spiegelberg-Treuchtlingen auf dem Altmühltal-Panoramaweg steht ganz im Zeichen des Wassers: Die Wanderung geht vorbei an der "Steinernen Rinne", einem interessanten Naturdenkmal bei Wolfsbronn. Dabei handelt es sich um eine natürliche Kalkstein-Rinne, auf der das Quellwasser auf einer Länge von 160 Metern entlang fließt. Das Besondere: Diese Kalkstein-Rinne wächst Jahr für Jahr, da Kalk durch die Berührung des Wassers mit der Luft neu entsteht.

Start dieser Tour ist der Parkplatz am Schloss Spielberg in Gnotzheim, Endpunkt ist die Stadt Treuchtlingen. In Treuchtlingen wartet ein Schluss-Highlight: Warmes Heilwasser aus dem dort vorhandenen Jura-Gestein wird in die Altmühltherme Treuchtlingen gespeist und ermöglicht Tiefenentspannung. Informiere dich aber über die Regelungen der Therme aufgrund der Corona-Beschränkungen.

10. Altmühltal-Panoramaweg: Der komplette Wanderweg durch das Altmühltal

Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Start in Gunzenhausen, An- und Abreise beispielsweise auch mit dem Öffentlichen Verkehr
Website: Naturpark Altmühltal

Wenn du das Altmühltal in all seinen Facetten erkunden möchtest, lohnt sich für dich die Wanderung des kompletten Altmühltal-Panorama-Wanderweges. Die Route startet in Gunzenhausen und führt durch Gnotzheim, Treuchtlingen, Pappenheim, Solnhofen und weiteren Ortschaften. Unterwegs können Sie die faszinierende Schönheit des Altmühltals bestaunen: Genieße das ruhige Plätschern der Altmühl, den Anblick schöner Wacholderhaine, sowie beeindruckende Felslandschaften.

Doch die Schönheit der Natur auf dieser Route ist nicht das einzig Faszinierende: Auf der Strecke gibt es ebenfalls viele historische Gebäude, Schlösser und Burgen zu bestaunen. Und auch über die römische und keltische Geschichte gibt es unterwegs so einiges zu lernen. Der Altmühltal-Panoramaweg ist in insgesamt 15 Etappen unterteilt, die du alle einzeln wandern kannst und von denen wir dir vereinzelte Etappen bereits vorgestellt haben. Wenn du den Weg komplett läufst, solltest du für Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten unterwegs sorgen - aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist das erschwert, was unbedingt beachtet werden sollte.