Frühlingswanderungen in Franken: 10 Routen-Tipps vom Frankenwald bis zur Rhön

Die Hüttentour beginnt auf einer Höhe von 450 Meter über Normalnull am Informationszentrum „Haus der Schwarzen Berge“ in Oberbach. Durch die Symbol "H", welche den gesamten Rundweg markiert und leitet, kann man das Handy getrost in der Tasche lassen.

Zuerst geht es hinauf in Richtung Basaltsee. Der Abstieg entlang des Kultur-Landschafts-Wanderweges führt durch eine abwechslungsreiche Parklandschaft, vorbei an altehrwürdigen Buchen, am Islandpferdegestüt an der Ziegelhütte und am Rosengarten, zurück zum Informationszentrum „Haus der Schwarzen Berge“.

Fränkisches Weinland: "TraumRunde Rödelsee"

Dauer: circa 2,4 Stunden

circa 2,4 Stunden Länge: circa 9 Kilometer

circa 9 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 309 Meter

309 Meter Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Internet: Fränkisches Weinland

Startpunkt ist der Wanderparkplatz am Ortsrand Mönchshöflein, direkt vor den Weinbergen. Vorbei am "Weintempel" führt der Weg am Waldesrand entlang, mit einem herrlichen Blick ins Maintal. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Informationstafeln sorgen für einen abwechslungsreichen Ausflug. Seit Jahrhunderten ranken sich viele Legenden um Rödelsee und seinen Schwanberg. Vieles davon wird bei den Stationen „Wein & Wahrheit“, welche die "TraumRunde" durch die Weinberge zum Weintempel begleiten, erläutert.

Der anspruchsvolle Anstieg zum Plateau wird entschädigt mit tollen Ausblicken und dem einmaligen Schlosspark. Beim steilen Abstieg wird das „terroir f“ passiert, ein „magischer Ort des Frankenweins“. Zum Aufwärmen und Energietanken laden zahlreiche Gasthäuser ein.

Spessart-Mainland: Durch das Buchental

Dauer: circa 2,5 Stunden

circa 2,5 Stunden Länge: circa 9,8 Kilometer

circa 9,8 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 130 Meter

130 Meter Schwierigkeitsgrad: Leicht

Leicht Internet: Spessart-Mainland

Zwischen der fränkischen Platte und dem Main erstreckt sich eine Bilderbuch-Kulturlandschaft mit sieben Mühlen und einer Wallfahrtskirche. Der Kulturweg durch das Buchental kann an der Info-Tafel in Steinfeld am Main begonnen werden. Von der Kirche in Steinfeld gelangt man vorbei am historischen Waschkeller im Steinfelder Ortsteil Hausen. Es folgt die Station "Reußenmühle", von wo aus heute Landwirtschaft und Landschaftspflege betrieben wird - damit der Blick ins Tal erhalten bleibt. Die abschließende Station Steinbach beeindruckt durch das Ensemble von Barockkirche und Schlossanlage.

Info: Die beschriebenen Wanderwege, welche größtenteils Rundwege darstellen, sind in ihrer Gestaltung leicht abzuändern. Zahlreiche Informationstafeln und Wegweiser sorgen für einen entspannten Ausflug mit einer Menge an Informationsmaterial rund um die Regionen. Für alternative Routenplanungen und gastronomische Einrichtungen lohnt ein Blick auf die Internetseite der beschriebenen Wanderregion. Wer die Wanderstiefel schnürt, sollte das eine oder andere wissen. Hier sind unsere Ratschläge - nicht ganz bierernst gemeint.

