Fränkische Schweiz, Fichtelgebirge und die Rhön: 10 traumhafte Herbstwanderungen in Franken

Der Thiesenring ist einer der großen Wanderwege rund um Bad Berneck und einer der schönsten im Norden Bayerns. Startpunkt ist der Parkplatz am Anger in Bad Berneck. Er ist ein sehr variabler Rundweg und lässt sich vielfach erweitern. Der Wanderweg besticht durch eine große Anzahl an Aussichtspunkten, Burgen, Bergwerken und alten Handelsstraßen. Wahre Naturschönheiten, wie beispielsweise der Thiesenfels oder das Ölschnitztal und der fortwährende Wechsel zwischen Wald und Lichtung sowie Berg und Tal machen den Thiesenring zu einem wunderschönen Ausflug im Herbst.

Einkehrmöglichkeiten: Marktplatzstüberl, Gasthof Goldener Hirsch, Café Schatzkeller, Schwarzes Ross in Bad Berneck

Rhön: "Die Hüttentour"

Dauer: circa 5 Stunden

circa 5 Stunden Länge: circa 16,1 Kilometer

circa 16,1 Kilometer Aufstiegshöhenmeter: 570 Meter

570 Meter Schwierigkeitsgrad: Schwer

Schwer Internet: Rhön

Die Hüttentour beginnt auf einer Höhe von 450 Meter über Normalnull am Informationszentrum „Haus der Schwarzen Berge“ in Oberbach. Durch die Symbol "H", welche den gesamten Rundweg markiert und leitet, kann man das Handy getrost in der Tasche lassen. Zuerst geht es hinauf in Richtung Basaltsee. Der Abstieg entlang des Kultur-Landschafts-Wanderweges führt durch eine abwechslungsreiche Parklandschaft, vorbei an altehrwürdigen Buchen, am Islandpferdegestüt an der Ziegelhütte und am Rosengarten, zurück zum Informationszentrum „Haus der Schwarzen Berge“.

Einkehrmöglichkeiten: Berghaus Rhön, Haus der schwarzen Berge und das Würzburger Karl-Straub-Haus

Fränkisches Weinland: "TraumRunde Rödelsee"

Dauer: circa 2,4 Stunden

circa 2,4 Stunden Länge: circa 9 Kilometer

circa 9 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 309 Meter

309 Meter Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Internet: Fränkisches Weinland

Startpunkt ist der Wanderparkplatz am Ortsrand Mönchshöflein, direkt vor den Weinbergen. Vorbei am "Weintempel" führt der Weg am Waldesrand entlang, mit einem herrlichen Blick ins Maintal. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Informationstafeln sorgen für einen abwechslungsreichen Ausflug. Seit Jahrhunderten ranken sich viele Legenden um Rödelsee und seinen Schwanberg. Vieles davon wird bei den Stationen „Wein & Wahrheit“, welche die "TraumRunde" durch die Weinberge zum Weintempel begleiten, erläutert. Der anspruchsvolle Anstieg zum Plateau wird entschädigt mit tollen Ausblicken und dem einmaligen Schlosspark. Beim steilen Abstieg wird das „terroir f“ passiert, ein „magischer Ort des Frankenweins“. Zum Aufwärmen und Energietanken laden zahlreiche Gasthäuser ein.

Einkehrmöglichkeiten: mehrere Gastbetriebe und Weingüter in Rödelsee, der „Kaffeeonkel“ bewirtet samstags und sonntags von 11-17 Uhr mit Getränken, Kaffee und Kuchen am ehemaligen Gutshof

Altmühltal: "Der Römerkastellweg"

Dauer: circa 5 Stunden

circa 5 Stunden Länge: circa 17 Kilometer

circa 17 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 510

510 Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Internet: Altmühltal

Vom Gästeparkplatz in Walting aus geht es zuerst ein Stück Richtung Inching, bevor die Strecke rechts abzweigt und auf die Anhöhe

führt. Dort stoßen die Wanderer auf den „Wildschweinsteig“, der sich ins Tal hinunter schlängelt. Ein Waldweg führt sie weiter zur Mammuthöhle, in der zahlreiche eiszeitliche Tierskelette entdeckt wurden. Das namensgebende Mammut ist heute im Eichstätter Museum für Ur- und Frühgeschichte auf der Willibaldsburg zu sehen. Weiter geht es ins Altmühltal. Über Berg und Tal führt die Route zu herrlichen Aussichten – und schlägt ein spannendes Kapitel römischer Geschichte auf.

Einkehrmöglichkeiten: Gaststätte Fischerwirt in Inching, Landgasthaus zur Mühle in Walting, Braugasthof Trompete in Eichstätt

Haßberge: "Erlebnistour - Auf dem alten Postweg"

Dauer: circa 3 Stunden

circa 3 Stunden Länge: circa 9,7 Kilometer

circa 9,7 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 210 Meter

210 Meter Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Internet: Haßberge

Vom Startpunkt an der Kirche in Ebelsbach führt die Tour zunächst aus dem Ort heraus und dann direkt in den sogenannten "Herrenwald" und den Kamm des Haßbergtraufs hinauf. Nach der Durchschreitung des idyllischen Laubwaldes öffnet sich der Blick am Golfplatz Steinbach/Schönbach mit einer tollen Aussicht über den Steigerwald. Entlang von Weinreben geht es anschließend weiter, wobei sich nun die "Heiligen Länder" - wie dieser Bereich der Haßberge von den Einheimischen gerne genannt werden - gut überschauen lassen und auch der Stachel, der Veitenstein und die Kleine Kufe gut zu sehen sind. Auf schmalen Waldpfaden führt die Tour danach zum Steinbach und seinem dazugehörige Tälchen, welchem die Route bis hinunter ins Dorf Schönbach folgt. Der letzte Abschnitt führt über den alten Postweg zurück nach Ebelsbach.

Einkehrmöglichkeiten: Gastwirtschaften in Steinbach, Ebelsbach und Gleisenau