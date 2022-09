Historisches Weinwissen, beeindruckende Panoramablicke, abwechslungsreiche Landschaftsstriche – Das bedeutet Wandern im Landkreis Kitzingen

Das bedeutet Wandern im Landkreis Rundwege zum Wandern für die ganze Familie – diese Tages-Wanderungen können wir im Kitzinger Land empfehlen

– diese können wir im empfehlen 5 Top-Wanderung im Kitzinger Land: Maintal-Ausblicke mit hohem Erlebniswert

Das Zusammenspiel von Wein, Wald und Wiesen kennzeichnet eine der beeindruckendsten Wander-Region Unterfrankens. Dabei bietet der Landkreis Kitzingen eine gute Auswahl an Wander-Routen mit hohem Erlebniswert, detailreichen Wegbeschreibungen und übersichtlichen Informationstafeln zu den Besonderheiten der Region. Besonders das Maintal samt Touren durch das Fränkische Weinland ermöglichen allen Wanderfreunden spannende Einblicke in das Kitzinger Land. Wir haben eine Auswahl der schönsten Wander-Touren zusammengestellt. Hierbei haben darauf geachtet, dass die Routen bequem an einem Tag zu erwandern sind und einen Rundweg bilden, der zum Startpunkt zurückführt.

#1: Wein, Wald und Wiesen – Tour durch Sulzfeld

Die mit der Auszeichnung "Qualitätswanderweg" bewertete Wander-Tour bietet seinen Wanderern einen großen Erlebniswert. Bei der Zertifizierung wurde besonders auf die Bereiche Wegeformat, Natur/Landschaft, Kultur/Zivilisation und Wanderleitsystem geachtet. Auf der Rundwander-Tour erlangt man spannende Einblicke in die Historie der Region, mit Lost Places und Abschnitten der mittelalterlichen Stadtmauer.

Der Ort Sulzfeld, das ehemalige Militärgelände, das verstecke Nonnenbrünnlein oder der einmalige Maintal-Ausblick sind nur einige der Wegstationen, welche zum Entdecken einladen und die Tour zu einem besonderen Highlight machen. Durch die verwunschenen Wälder der Kitzinger Klinge kommt man zu tollen Aussichtspunkten und diversen Einkehrmöglichkeiten bei Winzern oder anderen fränkischen Gastronomien.

Startpunkt: Kitzingen, Eherieder Mühle

Kitzingen, Eherieder Mühle Weglänge: 12,3 Kilometer

12,3 Kilometer Dauer: circa 4 Stunden

circa 4 Stunden Höhenmeterdifferenz: 134 Meter

134 Meter Schwierigkeit: Mittel

#2: Die Kitzinger Weinwanderung

Der Kitzinger Weinwanderweg gibt allen Wanderfreunden nicht nur Informationen zum Weinanbau Frankens selbst. Vielmehr ermöglicht die Tour auch Einblicke in die Historie dessen. Der Rundweg führt durch die Weinlage "Kitzinger Hofrat" und verbindet dabei 19 Stationen, die Weingeschichten in der alten Weinhandelsstadt Kitzingen erzählen, wie beispielsweise das Kitzinger Weingesetz von 1482.

Die Route ist vom Fränkischen Weinland zertifiziert mit dem Qualitätssiegel "Wege zum Wein". Mit dem Qualitätssiegel "Wege zum Wein" werden nur Routen zertifiziert, die auch wirklich den Weinberg zu Fuß erlebbar machen. Auf den vier Kilometern geht es vorbei an historischen Weinbergsmauern oder Kitzingens erster Trinkwasserquelle. Außerdem läuft man direkt entlang des Rebenmeeres.

Startpunkt: Alemannenstraße in Kitzingen / Alte Reichsstraße in Repperndorf

Alemannenstraße in Kitzingen / Alte Reichsstraße in Repperndorf Weglänge: 4 Kilometer

4 Kilometer Dauer: circa 1 Stunde

circa 1 Stunde Höhenmeterdifferenz: 101 Meter

101 Meter Schwierigkeit: Einfach

#3: Natur, Kultur und Weinlandschaften – Tour durch Iphofen

Der erlebnisreiche Rundwanderweg führt vom Weinstädtchen Iphofen mitten hinein ins Kulturerbe "Mitttelwald". Immer wieder beeindrucken herrliche Aussichten auf die Weinlagen der Region – etwa von der Ruine Speckfeld aus, welche ein Highlight der Tour ist. An der Ruine Speckfeld bietet sich eine erste Rast an, bevor es durch den Speckfelder Wald und die Holzwiesen nach Birklingen geht.

Über Waldwege hinweg geht es zum Mittelwald-Informationspavillon "Wälder und Waldwiesentäler am Steigerwald". Im Pavillon informieren Schautafeln über den Mittelwald und das "Life + Naturprojekt". Nach einer informativen Rast führt der Weg durchs Wehrbachtal zurück zum Ausgangspunkt, wo eine Kneippanlage zur Erfrischung der Füße einlädt.

Startpunkt: Parkplatz am Ringsbühl in Iphofen

Parkplatz am Ringsbühl in Iphofen Weglänge: 13 Kilometer

13 Kilometer Dauer: circa 4 Stunden

circa 4 Stunden Höhenmeterdifferenz: 302 Meter

302 Meter Schwierigkeit: Mittel

#4: Wein und Geschichte – Tour durch Rödelsee

Startpunkt ist der Rödelseer Wanderparkplatz, direkt vor den Weinbergen. Der Rundweg überrascht mit zahlreichen beeindruckenden Aussichten, beispielsweise dem "Weintempel" mit herrlicher Sicht ins Maintal. Weitere Stationen sind Fundamente einer ersten Walburgiskapelle, die St. Michaeliskirche oder das Schloss samt Park Schwanberg. Über den "Wald- und Grenzweg" erreicht man im weiteren Verlauf den Birkensee.

Der Weg geht rechts am See vorbei und führt zum Aussichtspunkt "Conradseck". Kurz darauf beginnt der steile Abstieg zum nächsten Aussichtspunkt, dem "Terroir F" – einem "magischen Ort des Frankenweins". Von dort führt der Weg zurück nach Rödelsee.

Startpunkt: Rödelseer Wanderparkplatz

Rödelseer Wanderparkplatz Weglänge: 9 Kilometer

9 Kilometer Dauer: circa 3 Stunden

circa 3 Stunden Höhenmeterdifferenz: 334 Meter

334 Meter Schwierigkeit: Mittel

#5: Romantische Panoramablicke über das Maintal – Tour Dettelbach

Der abwechslungsreiche Rundwanderweg bietet nur leichte Steigungen, dafür jedoch zahlreiche Höhepunkte. Diese sind beispielsweise die historischen Bildstöcke, Panoramablicke auf Dettelbach und das Maintal sowie romantische Landschaftseindrücke entlang des Weges. Nachdem die Wanderung in Dettelbach am historischen Rathaus startet, lädt der Bildstock an der Herz-Jesu-Höhe gleich zum Innehalten ein.

Der anschließende Aufstieg wird mit einem herrlichen Panorama über das romantische Dettelbach, die Türme der Abtei Münsterschwarzach und den Steigerwald belohnt. Am Ende der Tour verläuft der Weg entlang der plätschernden Dettel zurück in die historische Altstadt, bis zum modernen Kultur- und Kommunikationszentrum Dettelbachs.

Startpunkt: Rathaus Dettelbach

Rathaus Dettelbach Weglänge: 11 Kilometer

11 Kilometer Dauer: circa 4 Stunden

circa 4 Stunden Höhenmeterdifferenz: 313Meter

313Meter Schwierigkeit: Mittel

Lange Wanderungen finden viele Erwachsene toll, Kinder dagegen finden sie oft langweilig. Diese Wege im Landkreis Kitzingen bieten auch jede Menge Spaß und Abwechslung für Kinder.