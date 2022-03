Nach einem kalten Winter kehrt im Frühling die Lust auf Wanderungen und ausgedehnte Spaziergänge zurück. Egal, ob man etwas gegen den Winterspeck tun möchte, die ersten warmen Sonnenstrahlen genießen möchte oder einfach nur die Region (wieder-)entdecken möchte: Franken hat für Wanderer jede Menge zu bieten: Rund 40.000 Kilometer markierte Wege schlängeln sich durch die Region und laden zu Ausflügen mit der Familie ein.

Auf ihnen erkundet man überwältigende Mittelgebirgs­land­schaften und weite Wälder, wandert durch idyllische Flusstäler oder spaziert durch Städte und Dörfer - je nachdem, in welchem der zahlreichen Wander­gebiete man sich gerade befindet.

Frühlings-Wanderungen in Franken: Das sind unsere Tipps

Die große Qualität der fränkischen Wan­der­welt zeigt sich auch darin, dass sehr viele zertifizierte Wanderwege durch die Region führen.

Stolze 23 Wander­wege in Franken tragen die Auszeich­nung "Qua­li­tätsweg Wander­bares Deutschland" und 25 Wanderwege das "Deutsche Wandersiegel Premium-Wege."

Aus den schönsten Wandergebieten Frankens stellen wir dir eine Auswahl an Tagestouren vor, die sich im Frünling besonders gut erwandern lassen - von Oberfranken über Mittelfranken bis Unterfranken.

Die schönsten Frühlingswanderungen in Oberfranken

Frankenwald: "Der Dörnach-Steig"

Dauer: circa 2,5 Stunden



Länge: circa 7,6 Kilometer

Höhenmeterdifferenz: 350 Meter

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Internet: Frankenwald

Tiefe Wälder, helle Lichtungen, Hochflächen mit überraschenden Ausblicken: Wandern im Frankenwald eröffnet unerwartete Horizonte für Auge und Seele. Startpunkt ist der Wanderparkplatz Leutnitztal am westlichen Ortseingang von Wallenfels.

Folge nun dem "Dörnach-Steig" im Wechsel von Wald und Wiese auf naturbelassenen Pfaden hinauf zur Wanderhütte "Hergottswinkel". Auf den Höhenzügen genießt du die herrlichen Ausblicke auf die umliegenden Berge, ins Tal der Wilden Rodach und hinüber ins Leutnitztal. Auch im beschaulichen Ortsteil Dörnach öffnet sich das Tal der Wilden Rodach dem Blick.

Fichtelgebirge: "Der Thiesenring"

Dauer: circa 4,2 Stunden

circa 4,2 Stunden Länge: circa 12 Kilometer

circa 12 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 516 Meter

516 Meter Schwierigkeitsgrad: Leicht

Leicht Internet: Fichtelgebirge

Der Thiesenring ist einer der großen Wanderwege rund um Bad Berneck und einer der schönsten im Norden Bayerns. Startpunkt ist der Parkplatz am Anger in Bad Berneck. Er ist ein sehr variabler Rundweg und lässt sich vielfach erweitern.

Der Wanderweg besticht durch eine große Anzahl an Aussichtspunkten, Burgen, Bergwerken und alten Handelsstraßen. Wahre Naturschönheiten, wie beispielsweise der Thiesenfels oder das Ölschnitztal und der fortwährende Wechsel zwischen Wald und Lichtung sowie Berg und Tal machen den Thiesenring zu einem wunderschönen Ausflug im Frühling.

Fränkische Schweiz: "Zum Felsendorf und Felsentor"

Dauer: circa 4,5 Stunden

circa 4,5 Stunden Länge: circa 13 Kilometer

circa 13 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 178 Meter

178 Meter Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Internet: Fränkische Schweiz

Bei den vielfältigen Wanderwegen in der Fränkischen Schweiz ist es unmöglich, den schönsten Weg zu küren. Ein sehr erholsamer und abwechslungsreicher Rundweg führt durch skurrile Felsformationen, die für die Fränkische Schweiz so typisch sind. Der Weg bietet zahlreiche Möglichkeiten, zum Staunen und Erkunden - für die gesamte Familie. Möglicher Startpunkt ist der Parkplatz beim "Haus des Gastes" in Gößweinstein.

Der Weg führt weiter durch das Felsendorf Tüchersfeld, Hühnerloh, Sachsendorf und dem Staatswald Heide. Zahlreiche Hinweisschilder kennzeichnen die Route. Rastmöglichkeiten zum Aufwärmen und Energie tanken gibt es reichlich.

Die schönsten Frühlingswanderungen in Mittelfranken

Altmühltal: "Der Römerkastellweg"

Dauer: circa 5 Stunden

circa 5 Stunden Länge: circa 17 Kilometer

circa 17 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 510

510 Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Internet: Altmühltal

Vom Gästeparkplatz in Walting aus geht es zuerst ein Stück Richtung Inching, bevor die Strecke rechts abzweigt und auf die Anhöhe führt. Dort stoßen die Wanderer auf den „Wildschweinsteig“, der sich ins Tal hinunter schlängelt. Ein Waldweg führt sie weiter zur Mammuthöhle, in der zahlreiche eiszeitliche Tierskelette entdeckt wurden.

Das namensgebende Mammut ist heute im Eichstätter Museum für Ur- und Frühgeschichte auf der Willibaldsburg zu sehen. Weiter geht es ins Altmühltal. Über Berg und Tal führt die Route zu herrlichen Aussichten – und schlägt ein spannendes Kapitel römischer Geschichte auf.

Taubertal: Qualitätswanderweg - "Romantisches Wildbachtal"

Dauer: circa 4,5 Stunden

circa 4,5 Stunden Länge: circa 16,5 Kilometer

circa 16,5 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 230 Meter

230 Meter Schwierigkeitsgrad: Leicht

Leicht Internet: Taubertal

Ab der Kirche in der Ortsmitte von Boxtal folgt der Aufstieg in westlicher Richtung durch Streuobstwiesen bis zum Waldrand. Vorbei am Naturdenkmal und Geotop "Hohe Steine" und dem "Hoi Hopp Stein" geht es durch einen idyllischen Hochwald weiter zur "Fichtenfeldhütte" mit Rastplatz und weiter nach Rauenberg.

Über den ehemaligen Wessentaler Kirchweg gelangt man über schöne Hangwiesen nach Wessental. Ab Wessental erfolgt ein Aufstieg in nördlicher Richtung vorbei am "Dühmig Gedenkstein" zur Jagdhütte "Diana" und danach hinunter zurück nach Boxtal.

Nürnberger Land: Tour22 - "1000 Höhenmeter Rundwanderweg / Nordkette"

Dauer: circa 3,5 Stunden

circa 3,5 Stunden Länge: circa 9,7 Kilometer

circa 9,7 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 435 Meter

435 Meter Schwierigkeitsgrad: Schwer

Schwer Internet: Nürnberger Land

Als abwechslungsreiche Gipfeltour erweist sich die Nordkette des 1000 Höhenmeter Rundwanderwegs. Sie entführt auf einige Dächer der Frankenalb und zu markanten Aussichtspunkten mit herrlichen Blicken ins Nürnberger Land.

Auf der anspruchsvollen Strecke mit teils kräftigen Anstiegen und steilen Abstiegen belohnen beeindruckende Ausblicke die Wanderung. In Pommelsbrunn startet die bestens ausgeschilderte Tour, am Parkplatz von "Holz Pirner".

Die schönsten Frühlingswanderungen in Unterfranken

Haßberge: "Erlebnistour - Auf dem alten Postweg"

Dauer: circa 3 Stunden

circa 3 Stunden Länge: circa 9,7 Kilometer

circa 9,7 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 210 Meter

210 Meter Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Internet: Haßberge

Vom Startpunkt an der Kirche in Ebelsbach führt die Tour zunächst aus dem Ort heraus und dann direkt in den sogenannten "Herrenwald" und den Kamm des Haßbergtraufs hinauf. Nach der Durchschreitung des idyllischen Laubwaldes öffnet sich der Blick am Golfplatz Steinbach/Schönbach mit einer tollen Aussicht über den Steigerwald. Entlang von Weinreben geht es anschließend weiter, wobei sich nun die "Heiligen Länder" - wie dieser Bereich der Haßberge von den Einheimischen gerne genannt werden - gut überschauen lassen und auch der Stachel, der Veitenstein und die Kleine Kufe gut zu sehen sind.

Auf schmalen Waldpfaden führt die Tour danach zum Steinbach und seinem dazugehörige Tälchen, welchem die Route bis hinunter ins Dorf Schönbach folgt. Der letzte Abschnitt führt über den alten Postweg zurück nach Ebelsbach.

Rhön: "Die Hüttentour"

Dauer: circa 5 Stunden

circa 5 Stunden Länge: circa 16,1 Kilometer

circa 16,1 Kilometer Aufstiegshöhenmeter: 570 Meter

570 Meter Schwierigkeitsgrad: Schwer

Schwer Internet: Rhön

Die Hüttentour beginnt auf einer Höhe von 450 Meter über Normalnull am Informationszentrum „Haus der Schwarzen Berge“ in Oberbach. Durch die Symbol "H", welche den gesamten Rundweg markiert und leitet, kann man das Handy getrost in der Tasche lassen.

Zuerst geht es hinauf in Richtung Basaltsee. Der Abstieg entlang des Kultur-Landschafts-Wanderweges führt durch eine abwechslungsreiche Parklandschaft, vorbei an altehrwürdigen Buchen, am Islandpferdegestüt an der Ziegelhütte und am Rosengarten, zurück zum Informationszentrum „Haus der Schwarzen Berge“.

Fränkisches Weinland: "TraumRunde Rödelsee"

Dauer: circa 2,4 Stunden

circa 2,4 Stunden Länge: circa 9 Kilometer

circa 9 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 309 Meter

309 Meter Schwierigkeitsgrad: Mittel

Mittel Internet: Fränkisches Weinland

Startpunkt ist der Wanderparkplatz am Ortsrand Mönchshöflein, direkt vor den Weinbergen. Vorbei am "Weintempel" führt der Weg am Waldesrand entlang, mit einem herrlichen Blick ins Maintal. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Informationstafeln sorgen für einen abwechslungsreichen Ausflug. Seit Jahrhunderten ranken sich viele Legenden um Rödelsee und seinen Schwanberg. Vieles davon wird bei den Stationen „Wein & Wahrheit“, welche die "TraumRunde" durch die Weinberge zum Weintempel begleiten, erläutert.

Der anspruchsvolle Anstieg zum Plateau wird entschädigt mit tollen Ausblicken und dem einmaligen Schlosspark. Beim steilen Abstieg wird das „terroir f“ passiert, ein „magischer Ort des Frankenweins“. Zum Aufwärmen und Energietanken laden zahlreiche Gasthäuser ein.

Spessart-Mainland: Durch das Buchental

Dauer: circa 2,5 Stunden

circa 2,5 Stunden Länge: circa 9,8 Kilometer

circa 9,8 Kilometer Höhenmeterdifferenz: 130 Meter

130 Meter Schwierigkeitsgrad: Leicht

Leicht Internet: Spessart-Mainland

Zwischen der fränkischen Platte und dem Main erstreckt sich eine Bilderbuch-Kulturlandschaft mit sieben Mühlen und einer Wallfahrtskirche. Der Kulturweg durch das Buchental kann an der Info-Tafel in Steinfeld am Main begonnen werden. Von der Kirche in Steinfeld gelangt man vorbei am historischen Waschkeller im Steinfelder Ortsteil Hausen. Es folgt die Station "Reußenmühle", von wo aus heute Landwirtschaft und Landschaftspflege betrieben wird - damit der Blick ins Tal erhalten bleibt. Die abschließende Station Steinbach beeindruckt durch das Ensemble von Barockkirche und Schlossanlage.

Info: Die beschriebenen Wanderwege, welche größtenteils Rundwege darstellen, sind in ihrer Gestaltung leicht abzuändern. Zahlreiche Informationstafeln und Wegweiser sorgen für einen entspannten Ausflug mit einer Menge an Informationsmaterial rund um die Regionen. Für alternative Routenplanungen und gastronomische Einrichtungen lohnt ein Blick auf die Internetseite der beschriebenen Wanderregion.

Auch interessant: Wander-Blogger verrät Lieblingsorte in der Fränkischen Schweiz - das sind seine 7 Geheimtipps für Ausflüge.