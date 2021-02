Schöne Winter-Wanderwege in Franken: Diese 10 Touren sollten Sie kennen

Beim nächsten Wanderweg bleiben wir in Mittelfranken. Auch in Altdorf bei Nürnberg gibt es einen wunderschönen Höhlenwanderweg. Die Wanderung startet an der Bushaltestelle Mühlweg. Nach etwa 1,5 Kilometern kommen Sie an dem schönen Auer'schen Bierkeller vorbei. Zwar gibt es hier keinen klassischen Kellerbetrieb mehr, aber dafür stellen hier immer wieder verschiedene Künstler ihre Werke aus. Ein Blick ins Innere lohnt sich also.

Wenn Sie dem Weg weiter folgen, kommen Sie nach kurzer Zeit bei der Löwengrube, einem Naturdenkmal, an. Hier befindet sich ein wunderschöner Felsenkeller und eine Felsengalerie. Das Betreten ist auf eigene Gefahr erlaubt. Allerdings sollten Sie eine Taschenlampe dabei haben, um im Inneren nicht zu stolpern. Nach insgesamt etwa 4,5 Kilometern kommen Sie an einer kleinen Klamm und der Teufelshöhle vorbei. Diese ist von außen sehr beeindruckend, kann aber aufgrund von Einsturzgefahr seit Sommer 2020 nicht mehr betreten werden. Wenn Sie der Route nun weiter folgen, kommen Sie an einem beeindruckenden Wasserfall mitten im Wald vorbei. Nach einer kurzen Überquerung der Schwarzach werden Sie letztendlich wieder zurück an den Ausgangspunkt geführt. Weitere Informationen und die genaue Route finden Sie hier.

3. Die Houbirg in Happurg

Dauer : etwa 4,5 Stunden

Länge : etwa 15 Kilometer

Höhenmeter: 450 Höhenmeter

Der Wanderweg, der Sie direkt auf den mittelfränkischen Berg Houbirg führt, startet am Happurger Bahnhof. Happurg ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land.

Nach einem zunächst sehr steilen Anstieg auf die Houbirg werden Sie nach den ersten sechs Kilometern mit einem atemberaubenden Blick belohnt: Von dem Aussichtspunkt Mühlkoppe können Sie einen weiten Blick über das Tal und die angrenzenden Gemeinden Hersbruck und Pommelsbrunn genießen. Besonders an dieser Stelle ist Trittsicherheit erforderlich, da einzelne Streckenabschnitte sehr steil sind. Wenn Sie dem Weg weiter folgen können Sie nach weiteren drei Kilometern einen tollen Blick auf den Happurger Stausee erhaschen. Nach etwa 10 Kilometern Strecke, die immer wieder von steilen Anstiegen gekennzeichnet ist, gehen Sie nun nur noch bergab. Der Weg führt Sie entlang des Stausees zurück zum Happurger Bahnhof. Der letzte Streckenabschnitt ist bei dieser Wanderung besonders schön, denn hier können Sie - zumindest im Sommer - Surfer und Segler in Aktion beobachten. Weitere Informationen und die genaue Route finden Sie hier.

4. Burgruinenwanderweg in Streitberg

Dauer : etwa 3,5 Stunden

Länge : etwa 11,5 Kilometer

Höhenmeter: 340 Höhenmeter

Der Burgruinenwanderweg beginnt am Streitberger Bahnhof im oberfränkischen Landkreis Forchheim. Von dort gelangen Sie über den Burgsteig, der Sie an romantischen Gärten vorbeiführt, direkt zur Burgruine Streitburg. Nach etwa 1,5 Kilometern erreichen Sie die Muschelquelle. Dies ist ein Ort der Erholung für Groß und Klein. Während sich die Kinder auf dem angrenzen Spielplatz ein bisschen austoben, können die Erwachsenen bei wärmeren Temperaturen im Kneippbecken die Füße und die Seele baumeln lassen.

Anschließend führt der Weg durch das sogenannte Felsentor. Dies ist eine enge Felsschlucht, bei der man direkt durch eine kleine Lücke in der Felsformation geführt wird. Nach der Durchquerung werden Sie mit einem tollen Blick über das Wiesenttal belohnt. Auf dem anschließenden Rückweg, der die Wanderer wieder zurück an den Ausgangspunkt führt, kommen Sie an der Burgruine Neideck aus dem 12. Jahrhundert vorbei. Weitere Informationen und die genaue Route finden Sie hier.

5. Pottensteiner Wanderweg