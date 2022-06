Vulkanischer Ursprung: Die Rhön bietet abwechslungsreiche Landschaften und spannende Wander-Highlights

Die Rhön ist ein landschaftlich einzigartiges Mittelgebirge im Dreiländereck zwischen Bayern, Hessen und Thüringen. Der vulkanische Ursprung prägt die Rhön mit ihren unbewaldeten Bergen und Basalt-Kuppen sowie der langgezogenen und fast menschenleeren Hochebene der Hochrhön. Doch nicht nur landschaftlich hat die Region viel zu bieten. Neben den natürlichen Schönheiten der Rhön erinnern auch Bergwerke und Schauhöhlen an die einstige Vielfalt der Nutzung. Wir haben fünf der spannendsten Orte für einen unvergesslichen Ausflug in der Rhön zusammengetragen.

1. Teufelshöhle und Wasserfall Teufelsmühle

Die Teufelsmühle ist ein sagenumwobener Ort am Schwarzbach bei Bischofsheim in der Rhön. Dort gibt es im Basaltgestein einen sehr schönen und auch beeindruckenden Wasserfall mit einer Höhe von etwa 5 Metern. Die Stelle wird aufgrund einer Sage als Teufelsmühle bezeichnet.



Wer zur Teufelsmühle wandern möchte, der startet seine Tour am besten in Bischofsheim oder alternativ am Wanderparkplatz Holzberghof an der Hochrhönstraße, unweit vom Jagdschloss Holzberghof. Eine weitere Möglichkeit ist der Parkplatz am Rothsee, ebenfalls direkt an der Hochrhönstraße zwischen Bischofsheim und Fladungen gelegen.

Vom Parkplatz Holzberghof aus geht es direkt bergab in den Wald und man muss dem ausgeschilderten Weg in Richtung Teufelsmühle und Bischofsheim einfach immer nur folgen. Von Bischofsheim aus, also aus der Gegenrichtung, läuft man zunächst hoch zum Gewerbegebiet Querenteichstraße und am Ende der Straße hält man sich rechts und folgt dem Weg in den Wald hinein. Dort ist sowohl der Holzberghof als auch die Teufelsmühle ausgeschildert. Der Wanderweg geht immer am Schwarzbach entlang.

2. Das Jagdschloss Holzberghof

Das Jagdschloss Holzberg ist ein vom herrschaftlichen Forsthaus zum neuzeitlichen Schloss ausgebautes Anwesen im nach dem Schloss benannten Ortsteil Holzberg, im unterfränkischen Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld.

Der Holzberghof ist in Privatbesitz und wird als Gaststätte genutzt. Außerdem gibt es Gästezimmer und Ferienwohnungen auf dem Anwesen. Weiterhin befindet sich ein Reithof auf dem Anwesen. Der Holzberghof ist aufgrund seiner traumhaften Lage in der Rhön ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen auf der Hochrhön.

Kontakt zur Gaststätte:

Adresse: Holzberg 1, 97653 Bischofsheim in der Rhön

Holzberg 1, 97653 Bischofsheim in der Rhön Öffnungszeiten: Täglich geöffnet von 11:30 bis 22 Uhr

Täglich geöffnet von 11:30 bis 22 Uhr Internet: Jagdschloss Holzberghof

3. Der Schaustollen „Grube Marie“

Die „Grube Marie“ ist ein Schaustollen in der Nähe von Oberbach, der den Schwerspat-Abbau in der Rhön dokumentiert. Mit seinen zehn Metern Länge und sieben Info-Tafeln ist die Einrichtung der kürzeste unter allen Lehrpfaden – man könnte ihn genauso gut als kleines Museum bezeichnen.

Entdeckt worden war der Rohstoff, auch unter dem Namen Baryt oder Bariumsulfat bekannt, um 1880 im Tal der Kleinen Sinn, in der Umgebung des heutigen Truppenübungsplatzes Wildflecken. Eigentlich war in der Gegend der Ortschaften Altglashütten und Silberhof nach Silber gegraben worden, aber der Fund des Schwerspats erwies sich ebenfalls als Glücksgriff für die Region. Denn der darauffolgende Abbau stellte einen bedeutenden Erwerbszweig dar.

Nahezu 100 Jahre dauerte der Abbau. Aus Sicherheitsgründen wurden Lüftungsschächte und Stollen gesprengt. Erst im Jahr 1999 legte man auf Anregung und unter der Federführung eines ehemaligen Bergmanns den Schaustollen samt Schienen und Lore außerhalb des Sperrgebiets an, um an die vergangene Ära zu erinnern. Sieben Tafeln geben Informationen zu Vorkommen und Geologie, Eigenschaften des Schwerspats, zu seiner vielseitigen Verwendung, zum Abbau und den entsprechend notwendigen Arbeitsgängen.

4. Der Rothsee, geologischer Lehrpfad und Braunkohlestollen

Der idyllisch gelegene Rothsee befindet sich 2 Kilometer entfernt von Bischofsheim, auf dem Weg zur Hochrhön. Der kleine See ist umgeben von Wald und befindet sich in einer Höhenlage von 642 Metern über dem Meeresspiegel. Im Herzen des Biosphärenreservates Rhön gelegen, ist er ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, Mountainbiker, Familien und auch für Angler. Denn der Rothsee wird vom Angelsportverein Bischofsheim unterhalten und auch für Urlauber ist das Angeln hier möglich.

Rund um den Rothsee führen einige sehr schöne Wanderwege und auch ein geologischer Lehrpfad. Hinweisschilder und eine große Infotafel zu diesem Lehrpfad und dem Schwerpunkt "Rhöner Basalt" findet man direkt am Parkplatz Rothsee. Hier ist auch der Einstieg in den Wanderweg „Rhön-Rundweg 4“ möglich.

Ein weiteres Highlight am Rothsee ist der Braunkohlestollen Einigkeit 1844, ein kleines Besucherbergwerk, das direkt am Weg zwischen dem Parkplatz Rothsee und dem Rothsee selbst liegt. Eine Hinweistafel veranschaulicht hier die Geschichte des Bergbaus in der Rhön und speziell auch am Bauersberg. Wer am Rothsee zu Besuch ist, der sollte auf jeden Fall auch mal in den Braunkohlestollen gehen.

5. Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen

Das Angebot des Museumsdorfs Fladungen wird um die Schmiede Waldberg sowie um die Dauerausstellung "Arbeitstiere" im Stall Herbstadt erweitert. Die diesjährige Sonderausstellung "Da wird der Hund in der Pfanne verrückt" dreht sich um Sprichwörter und Redensarten. Der Bischofsheimer Künstler Marco Wagner präsentiert ausgewählte Werke unter dem Titel "Refugium" in historischen Räumen. Das Tauschobjekt von "Kunst geht fremd und über Grenzen" kommt in dieser Saison vom Streetart-Künstler Thomas Baumgärtel, bekannt als "Bananensprayer".

Kontakt:

Adresse: Bahnhofstraße 19, 97650 Fladungen

Bahnhofstraße 19, 97650 Fladungen Öffnungszeiten: vom 1. April bis 6. November täglich von 9 bis 18 Uhr

vom 1. April bis 6. November täglich von 9 bis 18 Uhr Preise: Normal Eintritt 6 Euro, Ermäßigt 4 Euro, Familientageskarte 12 Euro

Normal Eintritt 6 Euro, Ermäßigt 4 Euro, Familientageskarte 12 Euro Internet: Freilandmuseum Fladungen

In der Rhön könnt ihr mit Kindern viel unternehmen. Wir schlagen einige Ausflugsziele für Familien vor, bei denen alle auf ihre Kosten kommen: Spiel & Spaß, Natur, Kultur und Bildung.