Kreuzbergtour und Königsweg: Das sind die beliebtesten Wanderwege in der Rhön 

Die Milseburg in Hessen – vielfach der schönste Berg der Rhön genannt – prägt diesen Rundweg auf ganzer Länge. Neben dem eindrucksvollen Gipfelerlebnis dominiert der markante Berg auch die Panoramen, die sich von den zahlreichen Aussichtspunkten ergeben. Höhepunkt dieser Tour ist der 835 Meter hohe Berggipfel im Naturschutzgebiet Milseburg mit Kreuzigungsgruppe, St. Gangolf Kapelle und archäologischen Lehrpfad. Vom Gipfel hat man eine weite Rundumsicht in die Vorder- und Kuppenrhön.

Einkehrmöglichkeiten: Berghütte Milseburg, Milseburgstube, Gasthof Fuldaer Haus

Die Vielfalt der Rhön lässt sich nur schwer in Worte fassen. Touristisch ist die Region sehr gut erschlossen - ob Parkplätze, Weg - oder Informationstafeln oder gastronomische Einrichtungen. Weitere Informationen rund um den perfekten Ausflug in die Rhön finden Sie in unserem Artikel über die Top-Aktivitäten in der Rhön oder auf den offiziellen Tourismus-Seiten der Rhön.

