Geocachen im Aischgrund: Wandern für Schatzsucher

Bei dem Hinweis "Wie rechnet man noch mal Fahrenheit um?" musste ich etwas überlegen und googelte gleich einmal nach der Formel. Da habe ich viel zu kompliziert gedacht, denn die Antwort hing einfach da und konnte schnell gefunden werden. Bei dem Kreuz ist ein schöner See, bei dem man auf dem Rückweg eine Pause und ein Picknick machen kann. Von dort aus geht die Tour in den Wald und nach ungefähr 20 Minuten befindet man sich im nächsten Cachesuchgebiet.

Um den Uttstadter Weiher herum befinden sich vier Geocaches. Bei der Bank kann man kurz eine Pause machen und die Ruhe des Sees genießen. Die Karpfen lassen sich ebenfalls sehr schön beobachten. Manchmal ist sogar ein Entenpaar da, das im Wasser planscht.

Genau hinschauen beim Suchen

Ein paar Meter weiter befindet sich noch eine Bank, auf der man einen sehr schönen Blick auf den Aischgrund hat. Hier ist ebenfalls ein Cache zu finden, der jedoch nichts mit der anderen Runde zu tun hat. Ein Bayern Fan hat an diesem Ort einen Cache zur Erinnerung an den 24. deutschen Meistertitel gelegt.

Der fünfte Geocache in diesem Wald macht von seiner Aufmachung etwas her: Das Logbuch befindet sich in einer Batteriedose. Der Hinweis: "Das gehört doch eigentlich in den Sondermüll ..." In diesem Fall habe ich an der richtigen Stelle gesucht und war schon sehr nah daran, die Batterie zu entdecken.

Da sie jedoch noch unter einer Schicht Laub getarnt war, habe ich sie erst beim zweiten Mal gefunden. Für die kleine Wanderung und das Suchen der Verstecke braucht man ungefähr zweieinhalb Stunden. Die Strecke ist meistens eben. Landschaftlich ist sie mit Blick auf den Weiher und den Aischgrund sehr schön. Hier gibt es noch viel mehr Infos zum Thema Wandern in Franken.