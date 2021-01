Als Bayerns erste Qualitätsregion "Wanderbares Deutschland" besticht der Frankenwald durch seine authentische Ursprünglichkeit abseits des großen Massentourismus. Erholungssuchende, Radfahrer und Wanderer aus allen Ecken des Landes begeistert die Wanderregion schon seit vielen Jahren.

Zu den beliebtesten Tagestouren zählt seit jeher der 12-Apostel-Weg bei Geroldsgrün (Landkreis Hof). Er zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche Weggestaltung aus, die ihre Besucher mit einer Vielzahl an beeindruckenden Ausblicken und Monolithen belohnt.

Der 12-Apostel-Weg bei Geroldsgrün: Fakten zum bekannten FrankenwaldSteigla

Dauer: circa 6 Stunden

Länge: 16,9 Kilometer

Höhenmeterdifferenz: 475 Meter

Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll

Startpunkt: Wanderparkplatz Dürrenwaid

Sehenswertes: 12 beeindruckende Fels-Monolithe, herrliche Aussichten über das Langenbachtal und Ölsnitztal

Beim Erwandern des Weges werden sie früher oder später die Namensgeber der Wanderung erreichen: eine Reihe von 12 geheimnisvollen Diabassteinen. Über die historische Entstehung der mysteriösen Skulpturen herrscht bis heute Uneinigkeit unter den Experten.

Einzige bayrische Wander-Tour im Finale um die schönste Tagesroute Deutschlands

Bei der Abstimmung des Wandermagazins hat es der 12-Apostel-Weg in der Finalrunde um den schönsten Wanderweg Deutschlands in der Kategorie "Tagestouren" unter die Top 15 geschafft. Bei einer Gesamtzahl von 150 Bewerbungen ist dies ein beachtliches Ergebnis, was dem gesamten Tourismus-Verband Frankenwald sichtlich erfreut. Neben dem Qualitätssiegel "Wanderbares Deutschland" könnte man sich also im Frankenwald vielleicht auch bald über die nächste Auszeichnung freuen.