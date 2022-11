Unterwegs in der Alpenregion

Wie wäre eine Umrundung des Alpsees am Fuße der Zugspitze, eine Wanderung entlang der Partnachklamm, eine Runde über den Eckbauer oder durch die Sandsteinhöhlen der Fränkischen Schweiz? Bayerns Landschaften sind vielseitig und bieten für jeden Wandergeschmack die richtige Tour.

Von Mittenwald über die Panoramabrücke

Ein knapp 11 Kilometer langer Rundwanderweg von Mittenwald führt entlang der Leutaschklamm. Die Wanderung beginnt und endet am Bahnhof Mittenwald. Du kannst also dein Auto zu Hause stehen lassen und mit dem Bus oder Zug anreisen. Direkt am Bahnhof gibt es aber auch einen Parkplatz, falls du doch mit dem Auto anreisen möchtest.

Der Weg führt in südliche Richtung aus der Stadt hinaus. Du steuerst direkt auf den Burgberg zu, immer entlang der Leutasch. Nach 2,68 Kilometern passierst du einen Wasserfall des Flusses und kannst kurz darauf deine Schwindelfreiheit unter Beweis stellen. Denn die Panoramabrücke aus Lochgitter, die über das Tal gespannt ist, lässt tief blicken. Entlang der Klamm führt der Weg immer wieder auf Gitterläufen und hölzernen Stiegen. Der Weg zur Seite der Klamm hin ist zwar durch ein Geländer gesichert, dennoch ist Vorsicht geboten. Nach knapp 5 Kilometern erreichst du die Hälfte der Strecke und überquerst die Grenze nach Tirol.

Diese Wanderung solltest du nur machen, wenn du keine Höhenangst hast und schwindelfrei bist. Außerdem ist es von Vorteil, wenn du über eine gute Grundkondition verfügst. Für die Wanderung brauchst du ca. 3,5 Stunden und musst etwa 290 Höhenmeter bewältigen.

Eibsee-Rundweg

Start- und Endpunkt deiner Wanderung ist der Bahnhof Eibsee. Der Ort liegt am Fuße der Zugspitze und ist gleichzeitig Talstation der Seilbahn, die zum Gipfel des höchsten Berges Deutschlands führt. Der Eibsee-Rundweg beginnt am Eibsee-Hotel. Hier gibt es auch einen Parkplatz, falls du mit dem Auto anreist, kannst du hier parken.

Der Weg ist 7,5 Kilometer lang und ist besonders familienfreundlich: Im Sommer kannst du hier mit dem Kinderwagen oder im Winter mit Schlitten entlang gehen. Nordic Walking ist hier ebenfalls möglich. Der Weg bietet immer wieder Ausblicke auf die Zugspitze und beschenkt die Wandernden mit grandiosen Panorama-Ansichten.

Der Weg ist zum Großteil aus Kies und du benötigst ca. 2 Stunden. Wer nach der Wanderung auf die Zugspitze möchte, kann sich direkt in die Seilbahn setzten und ist 10 Minuten später auf dem höchsten Gipfel Deutschlands mit 2.962 Metern.

Eckbauer-Gipfel

Der Weg auf den Eckbauer (1.237 m) entlang der Partnachklamm gehört laut Komoot ebenfalls zu einem der beliebtesten Wanderwege Bayerns. Start und Ziel der Wanderung ist die Olympia-Skistation von Garmisch-Partenkirchen. Du kannst auf dem Karl-und-Martin-Neuner-Platz parken oder vom Bahnhof 2,1 Kilometer zum Startpunkt der Wanderung laufen.

Von der Talstation geht es zunächst entlang der Partnach bis du schließlich zum Eingang der Partnachklamm gelangst. Dort biegt der Weg ab und steigt langsam an. Nach ca. 4,3 Kilometern beginnt der Aufstieg zum Eckbauer, auf dessen Gipfel der Berggasthof Eckbauer zur Einkehr einlädt. Willst du nicht denselben Weg zurücklaufen, kannst du auch mit der Seilbahn zur Talstation fahren und dir die große Olympiaschanze der Skisprunganlage aus nächster Nähe ansehen.

Der Weg mit Auf- und Abstieg ist 10,5 Kilometer lang und du musst 480 Höhenmeter bewältigen. Dafür benötigst du etwa 3 Stunden und 45 Minuten.

Rund um den Alpsee

Wer kennt sie nicht, die königlichen Schlösser bei Füssen. Verbinde deinen Besuch der Schlösser doch mit einer Wanderung um den Alpsee. Start und Ziel des Rundwegs liegt in Hohenschwangau. Vom Parkplatz (Colomanstraße / Sommerweg) aus läufst du die Alpseestraße hinunter bis zum See, wo der Rundweg beginnt.

Er führt zunächst entlang des Seeufers und bietet dabei immer wieder wunderschöne Aussichten auf die beiden Schlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein. Unterhalb des Kitzbergs verlässt der Weg das Seeufer und steigt serpentinenartig an. Kurzzeitig läufst du an der Bergflanke des Älpeleskopfs, bis du wieder hinab zum Seeufer steigst, dem du die restliche Wanderung folgst.

Für den 9,13 Kilometer langen Weg und die 210 Höhenmeter benötigst du ca. 2 Stunden und 40 Minuten.

Über die Karlshöhle zur Gustav-Adolf-Höhle

Auch außerhalb der Alpen und des Alpenvorlandes wird in Bayern gerne gewandert. Wie zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz. Die Region in Franken ist ein typisches Karstgebiet und beherbergt über 1.000 Höhlen.

Der Rundwanderweg zur Gustav-Adolf-Höhle startet an der Bushaltestelle Moorweg in Schwarzenbruck. Entlang der Schwarzach wanderst du auf der linken Uferseite, bis du auf den Ludwig-Donau-Main-Kanal triffst. Dieser markiert den Wendepunkt des Weges. Über die Schleusen-Brücke gelangst du auf die andere Seite der Schwarzach. Auf dem Rückweg nach Schwarzenbruck passierst du mehrere Höhlen, wie z.B. die Karlshöhle aus Sandstein.

Der Weg ist 9,37 Kilometer lang und du benötigst circa 2,5 Stunden für die Wanderung. In der Fränkischen Schweiz gibt es zudem sechs geheimnisvolle Orte, die kaum jemand kennt.

Fazit

Bayern ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Auf 40.000 Kilometern Wanderwegen ist hier für alle etwas dabei. Ob alpine Herausforderungen oder idyllische Seen-Wanderungen, ob alleine, mit Freunden*innen oder der ganzen Familie - in Bayern kommen alle Wander-Fans zu ihrem Glück.